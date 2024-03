Árboles caídos, calles anegadas y vuelos desviados: las consecuencias del fuerte temporal que afecta al AMBA

La Matanza bajo agua

El feroz temporal que se desarrolla en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó a provocar sus consecuencias desde las primeras horas de este martes, debido a que vecinos de distintos barrios porteños y del conurbano bonaerense alertaron en redes sociales sobre árboles caídos, calles inundadas e importantes complicaciones en el tránsito de vehículos.

En línea con la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo, la cual afecta al centro, norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, vecinos de CABA como Belgrano y Palermo comenzaron a compartir imágenes de árboles tirados sobre el asfalto y calles totalmente anegadas por la importante cantidad de agua que cae desde hoy a la madrugada.

Como consecuencia de este temporal, hay un corte total en la calle Nicaragua, entre Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro, por la caída de árboles, mientras que en avenida Cramer, altura La Pampa, hay un sólo un carril habilitado en sentido al Puente de Elcano por una situación similar.

Vecinos del barrio porteño de Belgrano compartieron imágenes de un árbol caído en avenida Cramer al 1700.

Por su parte, el partido bonaerense de La Matanza es una de las zonas del conurbano más afectadas por las fuertes lluvias, debido a que en muchas localidades se registran calles intransitables por el agua.

Frente a estas complicaciones, la línea 216 de colectivos suspendió momentáneamente el servicio.

La Matanza es uno de los municipios bonaerenses más afectados por el temporal.

Calles anegadas e intransitables por la gran cantidad de agua que cayó desde la madrugada de este martes.

Producto de la tormenta eléctrica, además, en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza no hay despegues hasta nuevo aviso, según informaron fuentes de AA 2000 a Infobae.

Por ejemplo, el último avión que partió desde la terminal aérea porteña fue a las 5.50, mientras que el vuelo AR 1365 de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Lima, Perú, tuvo que ser desviado a la ciudad de Rosario.

El Aeropuerto de Ezeiza, en tanto, se encuentra bajo alerta roja y cientos de pasajeros se ven afectados con demoras y cancelaciones de sus vuelos por las condiciones climáticas adversas.

La circulación del transporte público también se ve afectada, como el ramal Suárez del tren Mitre. Fuentes de Trenes Argentinos consultadas por este medio indicaron que “circula con demoras y cancelaciones por cuestiones climáticas”. Al mismo tiempo, la línea Sarmiento realiza un servicio reducido entre Once y Castelar por colisión con persona en Padua.

En la ciudad de Buenos Aires llueve desde el lunes a la madrugada y se prevé que el mal tiempo continúe durante toda la jornada del día martes. Por su parte, las temperaturas estarán entre los 20 y 27 grados centígrados.

Además, durante la tarde se podrían registrar fuertes ráfagas de viento, las cuales podrían alcanzar entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

Tras un lunes de fuertes lluvias en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas que se registran en varias localidades del territorio bonaerense y otras seis provincias. Además, rige una advertencia por vientos fuertes para una gran porción de la la región patagónica.

De acuerdo a la advertencia emitida por el SMN, el área bajo alerta naranja “se verá afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas”. Y a modo informativo, el organismo agrega: “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, precisó aquel organismo en su último reporte, publicado este lunes por la tarde”.

El SMN emitió alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes para Buenos Aires y otras seis provincias.

Dentro de las localidades afectadas están aquellas que se encuentran en el centro, norte y oeste de la provincia. Además de CABA y la ciudad de La Plata, las lluvias intensas se desarollarán en localidades tales como Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto, entre otras.

Según la última actualización del Sistema de Alertas Tempranas del SMN, emitida a las 5.59 de hoy, el alerta amarillo rige para el interior de la provincia de Buenos Aires y gran parte de San Luis, la provincia de Jujuy, el este de La Pampa y el sur y centro de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Frente a este pronóstico adverso, el organismo estatal recomienda estar preparado y tomar los siguientes recaudos: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en zonas de playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, estar atento ante la posible caída de granizo.