Exigieron justicia por el hombre que fue asesinado a balazos en Córdoba para robarle la moto

Los familiares, vecinos y allegados reclamaron justicia (Foto: X)

A una semana del crimen, la familia y allegados de Sebastián Villarreal, el hombre que fue asesinado por dos motochorros que lo interceptaron a la salida de su casa para robarle su moto en Córdoba, exigieron justicia y reclamaron más seguridad. Él les rogó que no lo mataran, pero los delincuentes le dispararon en el pecho.

La convocatoria tuvo lugar en el shopping de Bulevar San Juan y Vélez Sársfield cerca de las 19 horas. La marcha estuvo encabezada por los hijos de la víctima, Martina y Santiago, de 20 y 15 años, respectivamente.

“Necesitamos saber qué pasó con nuestro papá, queremos que alguien nos explique por qué actuaron con semejante violencia contra él, que no le hacía mal a nadie”, reclamaron, de acuerdo con la información del medio local La Voz del Interior.

Con carteles que pedían: “Justicia por Sebastián, basta de inseguridad”, lágrimas y un profundo dolor, los familiares hicieron oír sus exigencias. “Pedimos que la inseguridad deje de enlutar a nuestras familias, a los amigos y a las personas que amamos. Nos merecemos tener una mejor vida. En nuestro caso, esperamos que se esclarezca el homicidio de Seba”, manifestaron y reprocharon que pasó una semana y aún no hay ni un solo detenido. De igual forma, resaltaron el trabajo de la Justicia en la investigación, al tiempo que agradecieron haber sido recibidos por el fiscal.

Durante la movilización, los vecinos pidieron por más seguridad, por lo que apuntaron contra el titular de la cartera de Córdoba. “Basta de discursos lindos y pónganse a actuar. Nos matan a balazos en todos los barrios”, se quejaron y precisaron que en la zona los delincuentes “no tienen contemplación por la vida de los demás”. En este contexto, se refirieron al crimen de Sebastián como “un caso testigo”. “La víctima pedía clemencia en el suelo y así y todo lo acribillaron”, reflexionó un manifestante.

Sebastián Villarreal tenía dos hijos

“Si a nuestros sobrinos les roban el celular y vamos a advertir sobre el robo, la Policía no nos puede responder que ‘son unos chicos echando mocos’. Tienen que salir a buscar a los responsables y los ladrones tienen que sentir que la Policía los puede atrapar”, volvieron sobre sus reclamos los familiares de Sebastián.

El crimen ocurrió el pasado 29 de febrero sobre la calle Fulgencio Montemayor al 2.300, del barrio Yofre Norte, segundos después de que el hombre saliera para ir a trabajar a una empresa de plásticos de la ciudad. Luego de matarlo a sangre fría, los asesinos huyeron en las dos motos.

“Yo me estaba por levantar, y escuché que había ruidos en la calle. Que pedía Sebastián el vecino fallecido, pedía que no lo mataran porque tenía hijos. Yo golpeaba la ventana, para ahuyentarlos, se escuchó dos disparos. Salimos y estaba tirado en el piso, con pocos signos de vida”, dijo la vecina a Radio Mitre Córdoba.

La esquina del crimen

De acuerdo con la misma mujer, Villarreal vivía solo con sus hijos. Lo describió como un “padre de familia, una persona tranquila, buena y trabajadora”. El hombre tenía horarios rotativos en su trabajo. Sin embargo, durante el día regresaba a ver cómo estaban y “que estuviera todo en orden”.

“Todavía tenía el casco no le veíamos dónde estaba herido. Tenía 45 años y dos hijos jóvenes. Los chicos estaban a la par de él cuando estaba herido. Le pedían por favor papá, no te rindas. Aguantá un poquito más”, dijo en diálogo con La Voz del Interior.

Según contó a una vecina, la víctima les suplicó a los delincuentes que no lo mataran: “Tengo dos hijos, no me mates por favor”, dijo. Sin importarles, los delincuentes dispararon a sangre fría.