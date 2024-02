Hay casi 25 mil usuarios sin luz en el AMBA: la mayoría de los afectados en CABA son por el incendio en Caballito

Protesta en Caballito por falta de luz

Casi 25 mil usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúan sin luz en medio de la ola de calor que afecta la región. De ese total, 4.309 pertenecen a Edenor y 20.263 a Edesur, principalmente del barrio porteño de Caballito, donde un incendio en una subestación eléctrica de esa empresa, el sábado por la tarde, había dejado sin luz a 70 mil viviendas.

Según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en su página web a las 13 horas, la situación en Caballito se fue normalizando con el correr de las horas y este lunes el número de damnificados se redujo 3572, lo que equivale al 5%.

Entre los partidos del conurbano bonaerense más afectados por la falta de servicio de Edesur se encuentran Avellaneda, y Berazategui.

En tanto, en lo que respecta a Edenor, el Delta del Tigre sigue liderando las zonas sin suministro eléctrico, seguidas por Isidro Casanova y General Rodríguez.

Corte y cacerolazo en Caballito

Más allá de las tareas que está realizando Edesur en Caballito para reestablecer el servicio, vecinos damnificados cortaban pasado el mediodía, la avenida Directorio en su intersección con la calle Viel para hacer visible su reclamo ya que hay muchas familias con niños, ancianos y electrodependientes que están sin luz hace dos días.

“Hace 48 horas que estamos sin luz y sin agua y no tenemos respuestas”, señaló Verónica, una vecina afectada a IP Noticias.

Resguardados con paraguas por la lluvia y golpeando cacerolas, la gente protestaba en la senda peatonal cuando cortaba el semáforo para no obstruir el tránsito.

“Vinieron camiones de Edenor y se conectaron a una cámara pero no tienen los planes de Edesur. Hace 4 horas que estamos acá debajo de la lluvia. Pedimos que venga alguien de Edesur con los planos porque si no la gente de Edenor no puede tocar la cámara”, explicó la mujer.

“Ese generador que está ahí funciona al 7% y no da luz a nadie”, se indignó.

Incendio y apagón en Caballito

Un feroz incendio registrado el sábado por la tarde en el barrio porteño de Caballito, donde se prendió fuego una subestación eléctrica ubicada sobre la avenida José María Moreno entre Formosa y Juan Bautista Alberdi, dejó sin luz a unos 70 mil usuarios. Si bien el siniestro fue controlado luego de más de tres horas de trabajo de los Bomberos de la Ciudad, este lunes más de 3500 viviendas continúan sin suministro.

Incendio en caballito (Crédito: Hernán Cambres)

Edesur señaló que el incidente ocurrió cuando una cuadrilla de mantenimiento realizaba trabajos en el lugar. “Se trataba de una actividad programada de filtración de aceite en uno de los trasformadores principales, trabajo para el cual se usa una máquina de tratamiento específica para esa tarea”, precisó. Y dijo que “el incendio se habría originado en dicha máquina de filtración, afectando después el resto de las instalaciones”.

En este momento, la empresa sigue trabajando en la zona en conjunto con Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Energía. “En las próximas horas se instalarán equipos electrógenos de gran porte para reducir el número de clientes afectados y mientras se inician las tareas de reconstrucción de la subestación”, detallaron.

Según Edesur, el incendio se originó en una subestación que tiene la empresa sobre la avenida José María Moreno entre Formosa y Juan Bautista Alberdi, (Nicolás Stulberg)

Según informó la compañía, la Subestación Caballito se renovó y repotenció en 2015. Cuenta con dos transformadores AT/MT de 80 MVA, con cuatro barras y 8 salidas MT por sección y abastece el servicio a 100 mil clientes.

El siniestro fue reportado a emergencias a las 14.51 y rápidamente personal de la Comisaría Vecinal 6B fue desplazado al lugar. Al arribar, constataron la propagación de llamas y se solicitó la presencia de los Bomberos de la Ciudad, quienes llegaron minutos después y procedieron a evacuar tanto la subestación afectada como la vivienda lindera. El incendio tomó dos transformadores y una parte del local, aunque se deberá esperar a la pericia de bomberos para determinar cuál fue el desperfecto.

Los bomberos comenzaron a luchar contra las llamas desde el frente del primer piso. Sin embargo, se requirió reforzar los equipos dado que el fuego rápidamente tomó la parte trasera de un edificio que da a la calle Riglos. En consecuencia se amplió el perímetro de seguridad a toda la manzana y se procedió a la evacuación a los vecinos de las viviendas aledañas.

El incendio de Caballito se divisaba desde otros barrios porteños

El SAME se sumó al operativo con 20 ambulancias. Estas estuvieron a disposición para brindar asistencia a las personas evacuadas, aunque se confirmó que no hubo heridos ni pacientes con quemaduras o inhalación de monóxido. Solo se atendieron cuatro personas con crisis nerviosas y a dos le suministraron oxígeno, sin la necesidad de trasladarlas a un centro médico.

También se desplazaron al lugar policías de la Dirección de Intervenciones Rápida, la Policía Motorizada, el Cuerpo de Agentes de Tránsito, Agentes de Prevención y una Unidad de Contención.