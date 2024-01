Continúa la búsqueda del cordobés que desapareció en Chile: “Sabemos que su alma ya partió”, dijo su hermana

El relato de la hermana de Soto Rosas. (Captura: El Doce TV)

David Soto Rosas (28) fue visto por última vez el 21 de enero en las costas de Chile. Ese día, el joven cordobés se lanzó al mar para intentar salvar a uno de sus sobrinos en la playa de Marbella, ubicada en la comuna de Santo Domingo. Tras días de búsqueda sin novedades, sus familiares y amigos solicitan ayuda para localizar su cuerpo.

El trágico accidente ocurrió cuando David y sus sobrinos, Enzo e Iván, ambos de 18 años, subieron a unas piedras para sacarse unas fotos. En ese momento, uno de ellos resbaló y cayó al agua. Soto intentó rescatarlo; sin embargo, fue arrastrado por el oleaje y desapareció.

El operativo para encontrarlo inició días atrás, a cargo de la Autoridad Marítima del puerto de San Antonio, junto a personal de Carabineros, autoridades del Municipio de Santo Domingo y organizaciones civiles. “Mi hermano le dijo a Iván que vaya a pedir ayuda y se tiró a ayudar a Enzo”, explicó ayer Karen Soto, una de las hermanas del joven desaparecido en declaraciones a El Doce TV de Córdoba.

“Cuando Iván llegó con la ayuda, lograron sacarlo a Enzo pero a mi hermano no lo encontraron más”, agregó y, según relató la mujer, el rescatista que asistió al grupo no logró salvar a David “porque dijo que no lo vio y que era muy peligroso tirarse”.

David Soto Rosas, el cordobés desaparecido en el mar

Ahora, el joven es buscado con helicópteros, embarcaciones y hasta por vía terrestre. “Ya les avisaron a todos los pescadores que avisen si ven algún cuerpo, para ver si aparece”, aseguró

El argentino extraviado es diseñador gráfico e hijo de padres chilenos. Había llegado al puerto de San Antonio hace dos semanas atrás. Según cuentan sus allegados, ya había comenzado los trámites para obtener la nacionalidad, ya que pretendía quedarse a trabajar y vivir en el país.

David buscó radicarse en la nación trasandina siete meses atrás, pero no pudo hacerlo y regresó a Córdoba, donde “trabajó durante la temporada, lo dejaron sin trabajo y luego se volvió a Chile”, contó Karen. “Justo ahora estaba por comenzar a trabajar”, detalló su hermana y añadió: “Fue una desgracia porque vino buscando un mejor futuro y le sucedió esto”.

Por su parte, en diálogo con el diario El Líder de San Antonio, Pamela Soto, también hermana de David, relató que en su familia están “destrozados porque sabemos que su alma ya partió”.

“Solo pedimos la colaboración de todos, de todo Chile para encontrarlo. Yo soy chilena, igual que mi familia, y le pedimos al país, al presidente, a todas las entidades que nos ayuden, porque cada día que pasa es peor”, concluyó.

En comunicación con medios locales, el capitán de Puerto, Eugenio Bosque Lago, detalló que los esfuerzos para hallar al joven cordobés “van a seguir realizándose durante todo el fin de semana con la misma fuerza que se ha trabajado hasta ahora”.

Qué se sabe del operativo de búsqueda

Miguel Ángel Bravo, capitán de puerto de San Antonio, señaló que fue el domingo pasado “alrededor de las 18 horas donde se recibió un llamado al nivel 137 de una persona que informaba de dos personas que habían caído al mar desde los roqueríos en la playa Marbella, que es una playa no apta para el baño”.

El capitán de puerto de San Antonio, Miguel Ángel Bravo, brindó detalles del operativo.

“De inmediato se dispuso un operativo de búsqueda y salvamento, que incluyó el despliegue de un helicóptero naval, además del zarpe de unidades marítimas y el despliegue de patrullas terrestres. Además, se sumaron medios extra-institucionales como Carabineros de Chile, la Municipalidad de Santo Domingo y organizaciones civiles como el Grupo de Rescate Anfibio de la Comuna de Cartagena”, informó el marino.

En un comunicado, Bravo reiteró el llamado a la “responsabilidad y a la autoprotección”, y solicitó no acudir a las zonas rocosas, informarse durante periodos de marejadas y verificar la señalética de las playas ubicadas en el litoral central de Chile.