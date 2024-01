Preocupación en Formosa por el aumento de casos de dengue: la provincia habilitó un nuevo sector de internación para pacientes enfermos

Debido al aumento de casos positivos de Dengue, se inauguró una sala especializada (Foto: Google Maps)

Tras el aumento de casos de dengue en la provincia de Formosa, donde actualmente se registran más de 900 enfermos, el Gobierno provincial habilitó ayer un nuevo sector de internación en el Hospital Central de Emergencia.

Dicha decisión fue tomada debido al incremento en la demanda de atención a cuadros febriles a raíz del prominente aumento de casos, los cuales requieren una asistencia especializada para que el cuadro no avance y se haga mortal, sobre todo considerando que el número de fallecidos también creció desde que inició el año.

De esta forma, el nuevo sector está acondicionado de manera especial para todos los pacientes que cursan la infección y requieren permanecer internados y bajo observación.

El mismo cuenta, según detalló el Ministerio de Desarrollo Humano provincial, con un consultorio para la evaluación médica y clasificación de casos, y más una sala de internación donde se brindará tratamiento a hombres y mujeres que presentan síntomas leves y moderados.

Además, es importante destacar que previo a ser internado allí, el paciente pasa por una sala donde el médico realiza su evaluación y decide si debe permanecer en el lugar o ser derivado al Servicio de Emergencias del hospital.

Para aquellos que son clasificados, según los especialistas en cuadros leves y moderados, existe un sector especial que cuenta con 13 camas y cuatro sillones dispuestos especialmente para ellos.

“Allí, por ejemplo, se llevará a cabo la hidratación de los pacientes con suero. Otros, podrán aguardar el resultado de los análisis de laboratorio en la sala de espera, o bien, se les dará las medidas para el control de la enfermedad y se les sugerirá que regresen en unas horas a buscar los resultados de laboratorio y, a la vez, para efectuarse un nuevo control para poder advertir cómo va evolucionando el cuadro”, explicaron desde la cartera de salud provincial.

Las provincias más comprometidas son Corrientes, Formosa, Misiones y Chaco (Getty Images)

Al respecto, señalaron que “la idea es que todos los pacientes con síndrome febril inespecífico de uno, dos o más días de evolución y que no tenga otros síntomas que apunten hacia una infección específica, que no presenten indicios de problemas respiratorios y urinarios, que no posean lesión de piel y partes blandas que pudieran hacer pensar en otro tipo de infección más concreto, puedan ser atendidos en ese sector del hospital”.

Informaron que al ingresar a dicha área, luego de ser evaluado por un profesional, el paciente procederá a tomarle muestras para determinar, no solamente si cuenta con la serología de dengue positivo “sino también para evaluar cómo están sus plaquetas y sus hematocritos”.

En lo que respecta a aquellos casos de pacientes que presentan cuadros de mayor gravedad, estos, “son internados en las salas de terapia intensivas o intermedias, con las que también cuenta el Hospital Central de Emergencias”.

La provincia de Formosa se encuentra entre las más afectadas, en este primer mes del año, por la enfermedad. No obstante, no es la única, ya que a la misma se le suman Chaco, Corrientes y Misiones.

Inclusive el último fallecido a causa de la infección se registró el pasado domingo en la localidad correntina de San Luis del Palmar.

El paciente era un joven que no fue identificado y que se encontraba hospitalizado en el Hospital de Campaña Escuela Hogar, situado en la ciudad de Corrientes. Según indicó el subsecretario de Coordinación Sanitaria, Alfredo Revidatti, el hombre contaba con patologías de base que complicaron el cuadro que transitaba.

“La situación actual es muy compleja porque con tantas lluvias es muy difícil controlar la circulación del mosquito vector, pese al arduo trabajo que realizamos con médicos y operativos en distintos barrios de la localidad”, analizó el intendente de San Luis del Palmar, Reni Buján, en referencia a las inundaciones y desbordamientos que ocurrieron el último tiempo.