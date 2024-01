“Se revirtió la curva”: el balance de la primera quincena de enero en Pinamar, tras un diciembre para el olvido

En el sector turístico hacen un balance positivo de la primera quincena de enero

La perspectiva sobre la temporada de los operadores turísticos de Pinamar cambió respecto a la que tenían en diciembre, cuando los pronósticos de consolidar un buen verano eran poco alentadores. Ahora, el balance que hacen de la primera quincena de enero es positivo.

Si bien a alguno le pudo haber ido mejor que a otro, en líneas generales, entre los dueños de hoteles, locales gastronómicos y balnearios hay cierta conformidad con el desempeño en el inicio de este 2024 y hay expectativa sobre lo que sucederá el mes que viene, especialmente hasta la primera mitad de febrero, teniendo en cuenta que este año se adelantará el fin de semana largo de carnavales.

Así lo expresan las fuentes del sector, que al describir cómo fueron estas primeras dos semanas del año coinciden en varias cosas: dicen que hay mucha demanda espontánea, que los alquileres crecieron sobre todo a partir de esta segunda semana de enero, que hay mucho movimiento entre jueves y domingos, y que los turistas están más atentos al bolsillo y a las ofertas que en veranos anteriores.

“Veníamos con una expectativa tan mala que ahora como que se dio vuelta y pasó a ser buena”, dijo con optimismo Fabián Salvucci, titular de la filial local de la Asociación Hoteles de Turismo (AHT) y propietario del Hotel Savoia en Ostende.

En su caso, contó que luego del fin de semana de Año Nuevo hubo un bache de cuatro o cinco días en las reservas que comenzó a revertirse a partir del sábado 6: “La verdad es que esta semana remontó bastante y se revirtió la curva esa de cuando estaba todo parado. Cambió la tendencia y la mayoría de los establecimientos afiliados a nuestra asociación, que son los hoteles de mayor categoría, ahora están por arriba del 80%”.

“Además, adelanto que para la segunda quincena se están teniendo bastantes reservas. La mayoría está por arriba del 90%”, agregó Salvucci ante la consulta de Infobae.

Pinamar transitó las primeras dos semanas del año con un nivel de ocupación promedio de alrededor del 75%

Juan Ignacio Serra, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Pinamar (AEHG), mencionó que hubo muchos veraneantes que reservaron su estadía a último momento o que, directamente, arribaron a Pinamar sin lugar de alojamiento definido. “Estamos notando mucha demanda espontánea y turistas que eligen estadías más cortas”, amplió a este medio y comentó que, hasta el momento, la temporada está aprobada: “Es buena. Nada más. Buena teniendo el contexto económico”.

Misma calificación eligió Luis Sanza, presidente de la Asociación de Concesionarios de Playa y administrador del parador Paradise Beach y del restaurante Negroni, quien trazó un panorama: “Creo que todos coincidimos en que la primera quincena del mes de enero ha superado la proyección y las expectativas que gran parte de los comercios de Pinamar teníamos en relación a la temporada. Yo he tenido fines de semana de ocupación prácticamente plena del balneario. Ha habido mucha escapadita de fin de semana y mucha contratación dependiendo del clima, en lo que es el caso de la sombra”.

Desde La Frontera hasta Cariló, a lo largo de los 22 kilómetros de costa en Pinamar hay 44 paradores (o unidades turísticas fiscales) que ofrecen servicios de sombra y gastronomía.

“Cada zona tiene un público, cada balneario tiene un perfil. Los porcentajes de ocupación y patrones de consumo cambian y a veces es muy difícil hacer una generalización. En nuestro caso en particular, hemos tenido prácticamente en diciembre sin pena ni gloria. Hemos sido vapuleados por la turbulencia política y económica del país y también la local, porque hasta mediados fines de diciembre aún no se sabía a ciencia cierta cuál iba a ser el intendente. Eso hizo que la temporada arrancara muy tarde, coronado por un clima que fue terrible: en diciembre no dejó de llover, de hacer frío y eso en algún punto acobarda mucho al turista”, analizó Sanza en diálogo con Infobae.

Y completó: “La ocupación de la segunda quincena de enero en unidades turísticas fiscales viene un 30% arriba de lo que fue la primera y hay muchos colegas que ya tienen la segunda quincena al 100 por ciento”.

Los operadores turísticos destacan que los turistas se inclinan a estadías más cortas que en veranos anteriores

“Ya estamos casi al 99 por ciento”, contó su situación Walter Zenobi, socio de Rada Beach, y desarrolló: “Fue un inicio de temporada bueno, a pesar de las proyecciones e interrogantes. Se observó cómo las elecciones y las medidas económicas anunciadas en diciembre impactaron en la planificación de las vacaciones. De hecho, los últimos 15 a 20 días del año se reactivaron y terminaron de definir la ocupación de la primera quincena, cuando por lo general esto sucedía en septiembre-octubre”.

Zenobi compartió algo que les llamó la atención en relación a la estadía promedio: ”Alrededor de un 80% de los clientes alquiló por quincena o por semana, y el resto lo hizo día por día. Esto es un hábito que antes tampoco ocurría, y se vio en la primera quincena”.

Además, comentó que “en el restaurante del parador se manejaron los mismos niveles que el año pasado en cuanto a cantidad de cubiertos, aunque el consumo es más cuidado. Para Navidad y Año Nuevo estuvimos al 100%”.

Al respecto, Serra, que es propietario del restaurante Mattone, opinó: “El consumo es bueno. La gente en general busca promociones bancarias con descuentos. Acá hay muchas opciones. Tenés Pinamar, Valeria del Mar, Ostende y Cariló, donde podés encontrar lo que querés y lo que te guste. Obviamente, nosotros recomendamos a los turistas que pregunten, que miren la carta y que paguen si el precio es acorde al servicio y están de acuerdo. Pero si no, que caminen, hay precios para todos”.

Las fuentes consultadas por Infobae también aprobaron el nivel de consumo hasta el momento

Sanza señaló que en su parador este año armaron tres cartas diferentes. “Tenemos una de la noche, que es exclusiva, con platos muy elaborados y mucho hincapié en el sushi. Después, una carta algo más simple al mediodía, con minutas, ensaladas y comidas más livianas que sean como para satisfacer una necesidad, no para darse un mimo o gratificarse como sí lo es la cena de la noche. Y también le agregamos una tercera carta, una de playa, acotada, que tiene panchos, empanadas, pizzas, alguna ensaladita, algún milanga y no mucho más, con gaseosa de litro y medio y demás. Es una opción económica ideal para la familia que está en la carpa”.

Los locales gastronómicos de playa ofrecen diversas alternativas para que los veraneantes ahorren unos pesos, como el pago en efectivo. En Calypso se ofrece otra: con el alquiler de carpa hay un 50% de descuento en las consumiciones tanto en el restaurante del parador como en el bar La luna al mar, que hizo su estreno esta temporada tomando el legado del boliche La Luna.

De cara a lo que ocurra en febrero, en el sector miran con atención los pronósticos meteorológicos. “El tiempo va a jugar un papel importante para que se sigan dando estas escapaditas de tres, cuatro días”, dijo Salvucci. “La verdad que el clima en diciembre fue muy malo. Después empezó a mejorar y eso siempre ayuda a que el turista venga, porque somos un destino de sol y playa”, sumó Serra.

En el sector esperan el clima los ayude para consolidar una buena temporada

¿Cuál sería un buen porcentaje de ocupación en el segundo mes del año? Las fuentes coincidieron en la respuesta: “Un promedio del 70%. Si logramos eso, es muy bueno”.

Fotos: Manuela Luján.