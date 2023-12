Del “we need to talk” de Javier Milei al “por sí o por no” de Sergio Massa, las 150 frases políticas más destacadas del año

Una selección de lo se dijo durante este agitado año electoral, donde no faltaron los insultos, los delirios y los presagios.

2023 fue un año electoral. Los políticos invadieron las portadas, las pantallas, los medios, las redes sociales. Los videographs en el televisor, las publicaciones en los teléfonos y los recuerdos en la memoria quedaron entrecomillados. Hubo, como era de esperarse, de todo y en abundancia. La selección de 150 frases quedó corta. Hubo que, en línea con los tiempos políticos imperantes, hacer un recorte, un ajuste. Rememorarlas lleva a comprender lo rápido que pasan y cambian las cosas en Argentina.

Un compilado de las frases más destacadas de 2023

En el muestrario de la cultura política del país hay chistes, como el de Luis Juez a Máximo Kirchner; hay presagios como el de Javier Milei, que dijo que si llegaba al balotaje se convertiría en el próximo presidente; hay insultos, como el “andá a cagar, sorete” de Martín Lousteau a Javier Milei; hay fábulas como la vez que Alberto Fernández aseguró que “sólo China nos supera en crecimiento económico”; hay ofensas como cuando Milei definió a Patricia Bullrich como una “montonera que ponía bombas en los jardines de infantes” y hay perdones inmediatos; sobran contradicciones, diálogos, anuncios, sentencias, pronósticos, ingenuidades, comentarios sarcásticos, corrosivos, mordaces y hasta en otro idioma, piezas que vislumbran esperanza, que destilan odio, que sugieren temor. Se distingue, en esta colección, la tensión interna en el peronismo y en Juntos por el Cambio, la sinuosidad de Mauricio Macri, la facilidad para el título de Javier Milei, el recurso de la metáfora del político argentino. Hay para todos los gustos.

Te puede interesar: Las noticias de negocios más importantes de 2023

La recopilación se extiende por un calendario rebosante de agenda política. Comienza en el olvidado intento de juicio político a la Corte Suprema, pasa por el entramado de las candidaturas, las noches de debates y los domingos de elecciones, llega hasta los discursos de despedida y de asunción, todo atravesado por la pugna presidencial y la verborragia del gen nacional. El 2023 en 150 frases, un deleite para el morbo.

Alberto Fernández: “Estamos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces” (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Enero

1. “Esperemos que se dé en los canales institucionales que se debe dar. Es el pedido de juicio político a todos los miembros de la Corte, no sólo al presidente de la Corte”. (Canciller Santiago Cafiero desde Brasil, al rectificar al presidente Alberto Fernández que había anunciado el juicio político sólo al titular del tribunal. 1° de enero).

Te puede interesar: Magaly Medina visualiza destapes más positivos para este 2024: “No ampays que destruyan, sino ampays que construyan”

2. “Así como no pudieron con la reforma judicial, la procuración general y la ampliación de la corte a 25 miembros, esta vez tampoco podrán”. (Comunicado de Juntos por el Cambio sobre el pedido de juicio político a la Corte Suprema. 2 de enero).

3. “Necesito tomar una licencia y también preparar una defensa contra estas acusaciones infames”. (Marcelo D’Alessandro, ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que sufrió un hackeo ilegal de su teléfono y la filtración de supuestos chats. 3 de enero).

Te puede interesar: “TQG”, de Shakira y Karol G, primera en la lista de canciones favoritas de Barack Obama en el 2023

4. “Que el kirchnerismo reconozca que no le gusta la democracia”. (Horacio Rodríguez Larreta sobre el pedido de juicio político a la Corte. 4 de enero).

5. “Estamos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces”. (Alberto Fernández. 5 de enero).

6. “El radicalismo no puede seguir siendo una prostituta barata del PRO”. (Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja y del PJ. 5 de enero)

Marcelo D'Alessandro: "Necesito tomar una licencia y también preparar una defensa contra estas acusaciones infames" (Adrián Escandar)

7. “El pueblo argentino va a reconocer la verdadera epopeya de este gobierno”. (Gabriela Cerruti, vocera presidencial. 10 de enero).

8. “Colaboramos para que no se descontrole la inflación. Ayudamos para que no haya desabastecimiento”. (Pablo Moyano sobre el control de precios en los supermercados a cargo del gremio de Camioneros. 14 de enero).

9. “¿Ustedes se creen que lo que la macroeconomía fiscal y monetaria hace, lo van a desarmar cinco tipos patoteando en un supermercado?”. (Carlos Melconian sobre el control de precios a cargo de Camioneros. 16 de enero)

10. “Gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente”. (Alberto Fernández. 23 de enero).

11. “Yo creo que Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur, y Brasil y la Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo”. (Sergio Massa, en la reunión de la CELAC. 24 de enero. Ameritó la respuesta de Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional uruguayo, quien dijo: “Gracias, Massa. Pero no creo que ningún uruguayo quiera ser cuidado por un ministro de Economía que tiene un dólar cotizando a 350 pesos”).

12. “¿Qué pasó? Mala administración y malas políticas. Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante”. (Papa Francisco. 25 de enero).

“13. Es un rejunte de miserables destinado al fracaso”. (Javier Milei sobre los dirigentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. 29 de enero).

Luis D'Elia: “Máximo Kirchner es un pibe que no le encuentra el agujero al mate” (REUTERS/Agustin Marcarian)

Febrero

14. “Solo en Disneylandia Alberto Fernández puede aspirar a la reelección”. (Jaime Durán Barba. 4 de febrero).

15. “Máximo Kirchner es un pibe que no le encuentra el agujero al mate”. (Luis D’Elía. 5 de febrero).

16. “Sólo China nos supera en crecimiento económico”. (Alberto Fernández. 10 de febrero).

17. “Santiago Cafiero es el mejor candidato que tiene el peronismo”. (Canciller Santiago Cafiero. 12 de febrero).

18. “No te doy la mano porque no te lo merecés”. (Javier Milei a Martín Lousteau). “Tomátelas. Andá a cagar, sorete”. (Martín Lousteau a Javier Milei luego de que le negara el saludo. 14 de febrero).

Santiago Cafiero: “Santiago Cafiero es el mejor candidato que tiene el peronismo” (EFE/EPA/MONIRUL ALAM)

19. “Argentina no sale con tibios”. (Patricia Bullrich antes del lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta a su precandidatura presidencial. 22 de febrero).

20. “La firmeza que vale no es la de quién grita más fuerte que otro en la tribuna”. (Horacio Rodríguez Larreta y la interna con Patricia Bullrich. 24 de febrero).

21. “No soy peronista. Pero, ¿qué tiene de malo serlo?”. (Papa Francisco. 26 de febrero).

22. “Algunos llegaron, se enriquecieron y se fueron a dar cátedra de ética a la FIFA”. (Alberto Fernández sobre Mauricio Macri. 28 de febrero).

23. “Hoy comenzó el final de la decadencia argentina. Luego de un siglo de fracasos este es el último discurso de Apertura de Sesiones de un Presidente que defiende este modelo que solo beneficia a los políticos. El año que viene empieza una nueva historia”. (Javier Milei, luego del discurso del presidente Fernández en el Congreso. 28 de febrero).

Elisa Carrió sobre la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato: “¡Chocolate por la noticia!”

Marzo

24. “No vamos a presentarnos con un candidato que mide 5 puntos”. (Andrés Larroque sobre la eventual candidatura a la reelección de Alberto Fernández. 2 de marzo).

25. “No me dejen soñando solo. Sueñen conmigo. Vamos a cambiar el mundo”. (Alberto Fernández. 3 de marzo).

26. “Más mafioso no se consigue”. (Cristina Fernández sobre el fallo que la condenó a seis años de cárcel por corrupción. 10 de marzo).

27. “Si seguimos así Argentina se va a transformar en el país más miserable del planeta Tierra”. (Javier Milei. 12 de marzo).

28. “Voy a colaborar en el lugar que pueda agregar más”. (Mauricio Macri sobre su futuro político. 18 de marzo).

29. “A Milei le dan un auto de calesita y lo choca”. (Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. 19 de marzo).

30 “Yo en vez de tirar el pestillo, imagínate los nervios de estar en un lugar. De tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo, no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso”. (Fernando Sabag Montiel, acusado de intentar asesinar a CFK en conversación desde la cárcel. 20 de marzo).

31. “Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos”. (Mauricio Macri. 26 de marzo).

32. “¡Chocolate por la noticia!”. (Elisa Carrió sobre la decisión de Macri. 26 de marzo).

33. “Tenemos una orgía monetaria”. (Ricardo López Murphy. 29 de marzo).

34. “Milei es una amenaza a la democracia, claramente, porque también los totalitarios se valen de la democracia para poder acceder al poder”. (Alberto Fernández. 30 de marzo).

Agustín Rossi: “La única diferencia entre Mauricio Macri y Javier Milei es el largo de la mecha de la dinamita” (EFE/Matías Martín Campaya)

Abril

35. “Para sacar adelante al país hay que hablar hasta con el Conde Drácula”. (Miguel Ángel Pichetto. 1° de abril).

36. “Nos reíamos de Donald Trump”. (Alberto Fernández al comentar su charla con el presidente de EE.UU., Joe Biden. 3 de abril).

37. “¡Empiecen a hacer las valijas!”. (Patricia Bullrich a los militantes de La Cámpora. 8 de abril).

38. “Lo que viene es muy feo. Yo siento un tufillo o un pacto de derecha conservadora entre Larreta y Massa para quedarse con el ochenta por ciento del electorado”. (Juan Grabois. 11 de abril).

39. “Ojo, los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden”. (Cristina Fernández sobre su futuro. 13 de abril).

40. “La única diferencia entre Mauricio Macri y Javier Milei es el largo de la mecha de la dinamita”. (Agustín Rossi, jefe de gabinete. 17 de abril).

Juan Grabois sobre Sergio Massa: “Ni en pedo vamos a votar a este cagador y vende patria” (Alejandro Pagni/AFP)

41. “Me veo nuevamente en la obligación de hacer una aclaración y un pedido para que respete el recinto la voluntad del pueblo que nos votó para debatir las leyes de los argentinos y no para hacer política en este recinto”. (Propuesta de la diputada salteña Pamela Calletti. 19 de abril).

42. “Me tocaron vivir cuatro años horribles (...) Estoy convencido sin espacio para ninguna duda de que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y las argentinas”. (Alberto Fernández al anunciar que no iría por la reelección. 21 de abril).

43. “Ni en pedo vamos a votar a este cagador y vende patria”. (Juan Grabois sobre una eventual candidatura presidencial de Sergio Massa. 22 de abril)

44. “¡Robert de Niro!”. (Alberto Fernández cuando le preguntaron cuál actor elegiría para protagonizar una película sobre su vida. 24 de abril)

45. “Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder? ¿De donde te tenemos miedo? ¡Caraduras!”. (Cristina Kirchner en referencia a Javier Milei. 27 de abril).

46. “Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar, ya viví”. (Cristina Kirchner. 27 de abril).

Gildo Insfrán: “Los porteños son unos reverendos hijos de su madre”

Mayo

47. “Los salarios lograron adelantarse a los precios”. (Kelly Olmos, ministra de Trabajo. 1° de mayo).

48. “Los porteños son unos reverendos hijos de su madre”. (Gildo Insfrán, gobernador de Formosa. 2 de mayo).

49. “Decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación”. (María Eugenia Vidal al resignar su candidatura presidencial. 4 de mayo).

50. “Alberto Fernández en algún momento va a ser valorado por la templanza”. (Victoria Tolosa Paz. 6 de mayo).

51. “No duran una semana de gobierno”. (Daniel Menéndez, secretario del Consejo de la Economía Popular y coordinador nacional de Barrios de Pie, sobre un eventual triunfo electoral de la oposición. 6 de mayo).

María Eugenia Vidal: “Decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación”

52. “-Senador, ya debería haber aprendido que no se necesita quórum para la sesión de hoy. Gracias”. “-Deberían haber aprendido de economía, también”. “-Me enseñaste vos con la 125″. (Diálogo entre Cristina Kirchner y Martín Lousteau en el Senado. 11 de mayo).

53. “El imperio mediático hace lo imposible por mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante de la República Argentina”. (Alberto Fernández sobre Javier Milei. 15 de mayo).

54. “Veo difícil en estos extremos, que podamos tener un acuerdo con Milei”. (Néstor Grindetti, elegido por Patricia Bullrich para ser precandidato a gobernador de Buenos Aires. 20 de mayo).

55. “A pesar de los errores, este gobierno es infinitamente mejor que lo hubiera sido otro de Macri”. (Cristina Kirchner en el acto por los veinte años de la asunción de Néstor Kirchner. 25 de mayo).

56. “Vamos a ver si se puede”. (Papa Francisco sobre la posibilidad de viajar a la Argentina en 2024. 25 de mayo).

57. “Me quieren presa o muerta”. (Cristina Kirchner al cuestionar el cierre de la investigación por el atentado contra su vida. 29 de mayo).

James Cameron: "Me han tendido una emboscada" (AP/Javier Corbalan)

Junio

58. “Hay que dejar de dar lástima por el mundo. Yo me baño y hablo inglés”. (Diana Mondino, candidata a diputada por Libertad Avanza, de Javier Milei, en referencia al Santiago Cafiero, lo que ameritó la respuesta del canciller, quien dijo: “No sé quién es Diana Mondino”. 1° de junio).

59. “Con esto, deberíamos llamarnos Argenchina”. (Sergio Massa después de la firma de acuerdos económicos con China. 2 de junio).

60. “Yo voy al frente y él toma decisiones de las que después se arrepiente”. (Patricia Bullrich sobre su rival en la interna del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. 2 de junio).

61. “Si estuviera en una alianza con la señora Bullrich, ganamos en primera vuelta, caminando”. (Javier Milei. 8 de junio).

62. “Me han tendido una emboscada”. (James Cameron, cineasta, de visita en Jujuy, al acusar al gobernador Gerardo Morales de querer usar su imagen. 11 de junio).

63. “A los chicos les digo que miren pornografía. Yo fomento la pornografía. A los chicos les digo: ‘Chicos miren pornografía’. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa, es como yo aprendí educación sexual”. (Ramiro Marra, aspirante a la jefatura de gobierno por La Libertad Avanza. 17 de junio).

Cristina Kirchner a Sergio Massa: “Vos debés ser medio fullero, che…”

64. “Por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones. Nuestro candidato a presidente será Sergio Massa y lo acompañará como candidato a vicepresidente Agustín Rossi”. (Posteo oficial de Unión por la Patria que consagra una fórmula única y baja todas las demás precandidaturas. 23 de junio).

65. “Vos debés ser medio fullero, che…”. (Cristina Kirchner a Sergio Massa. 26 de junio).

66. “Tienen un amigo en problemas”. (Alberto Fernández, en Brasil, al explicar la crisis argentina. 26 de junio).

67. “Sergio Massa es una topadora. Gana las elecciones y se queda ocho años”. (Aníbal Fernández. 27 de junio).

68. “La gente va al supermercado y nos quiere matar”. (José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo. 27 de junio).

69. “Si llego al balotaje, soy el próximo presidente”. (Javier Milei. 29 de junio).

Sergio Massa: “¿Cuál es Bullrich? ¿La de Montoneros? ¿La que estuvo con Menem, con Carrió? ¿La que trataba a Macri de delincuente? ¿Cuál es Patricia Bullrich?” (Europa Press/Contacto/Daniel Bustos)

Julio

70. “Ustedes tienen el privilegio de que acaban de escuchar al futuro presidente de los argentinos”. (Alberto Fernández sobre Sergio Massa en La Rural, Cámara Argentina de la Construcción. 1° de julio).

71. “El PRO se dividió entre sectores de centro y de extrema derecha”. (Elisa Carrió. 2 de julio).

72. “No le quito mérito a Wado, pero hoy le falta un montón de hervores. En quince o veinte años quizás sea el mejor presidente”. (Aníbal Fernández. 4 de julio).

73. “A mí también me complica que la Playadito valga una luca el kilo”. (Canciller Santiago Cafiero. 6 de julio).

74. “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”. (Cristina Kirchner a Mauricio Macri en redes sociales, que derivó en la respuesta: “No se meta con mi madre”. 10 de julio).

75. “¿Cuál es Bullrich? ¿La de Montoneros? ¿La que estuvo con Menem, con Carrió? ¿La que trataba a Macri de delincuente? ¿Cuál es Patricia Bullrich?”. (Sergio Massa. 10 de julio).

Papa Francisco: “El problema de la Argentina somos los argentinos” (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

76. “Fui de la JP, que reivindicaba a Montoneros, pero no reivindico a la generación diezmada”. (Patricia Bullrich sobre su pasado en los años 70. 11 de julio).

77. “No es campaña del miedo. Es ‘a mí me da miedo esa campaña”. (Axel Kicillof sobre las críticas a quienes lo acusaban de generar miedo en el electorado. 13 de julio).

78. “Nos hemos planteado un desafío: pagarle al FMI de vuelta y que se vayan de la Argentina”. (Sergio Massa, en un acto de campaña y en plena negociación con el FMI. 16 de julio).

79. “Los hice venir al pedo”. (Rodrigo De Loredo a la dirigencia de Juntos por el Cambio tras su derrota electoral por la intendencia de Córdoba. 23 de julio).

80. “El problema de la Argentina somos los argentinos”. (Papa Francisco en una charla con jóvenes. 25 de julio).

Patricia Bullrich: “Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central” (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Agosto

81. “Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central”. (Patricia Bullrich sobre sus primeras medidas económicas si llegara a la presidencia. 1° de agosto).

82. “Son dos votos”. (Patricia Bullrich sobre el apoyo de Facundo Manes y María Eugenia Vidal a Rodríguez Larreta. 3 de agosto).

83. “Se cansan de decir que somos un país de mierda y después van a ir a pedirle al Fondo”. (Sergio Massa sobre la oposición de Juntos por el Cambio. 4 de agosto).

84. “Que quede en manos del sector privado. Que se ganen la plata sirviendo al prójimo que le da mejor precio, como hace la gente de bien”. (Javier Milei sobre el destino que piensa para el CONICET. 16 de agosto).

85. “Volvió a su época de montonera”. (Javier Milei sobre Patricia Bullrich. 16 de agosto).

86. “La gente no es libre, no puede hacer lo que quiere. Y cuando hacen lo que quieren, los matan. No hago tratos con comunistas”. (Javier Milei al anunciar la ruptura de relaciones con China si es electo presidente. 17 de agosto).

87. “Enseñanos a conseguir votos, que ustedes saben un montón”. (Gabriela Cerruti a Gabriel Solano, del Partido Obrero, derrotado en la interna de la izquierda en las PASO. Luego él le respondió: “Callate porque cada vez que hablás, sube Milei”. 17 de agosto).

José Mujica cuando le preguntaron sobre un eventual triunfo de Javier Milei: “¡Socorro!” (EFE/Andre Borges)

88. “Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de Argentina. Una figura por encima de Cancillería y demás, como un representante. No sé cómo se define, habría que crear la figura”. (Javier Milei sobre Mauricio Macri. 19 de agosto).

89. “Si Milei termina siendo presidente, va a ser una presidencia corta”. (Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. 23 de agosto).

90. “No voy a impulsar un trato con comunistas”. (Javier Milei, ante empresarios en el Council of America, y su rechazo al ingreso de Argentina a los BRICS. 24 de agosto).

91. “Me hubiera gustado tener un mejor entendimiento con Cristina, la historia dirá por qué ocurrió”. (Alberto Fernández. 24 de agosto).

92. “¡Socorro!”. (José “Pepe” Mujica cuando le preguntaron sobre un eventual triunfo de Javier Milei. 25 de agosto).

Kelly Olmos: “Elegir entre Milei y Bullrich sería como preferir cómo voy a morir, si ahorcada o fusilada”

Septiembre

93. “No me vayan a comprar dólares”. (Sergio Massa después de anunciar en Plaza de Mayo y ante los gremios, el aumento de la mínima no imponible del impuesto a las ganancias. 11 de septiembre).

94. “Estábamos bailando en el Titanic y ahora quemamos los botes también”. (Hernán Lacunza sobre el impacto fiscal. 12 de septiembre)

95. “Puedo hablar con Xi Jinping, con Putin, con Biden y ser parte de los BRICS, y nadie puede cuestionarme eso”. (Alberto Fernández. 12 de septiembre).

96. “Elegir entre Milei y Bullrich sería como preferir cómo voy a morir, si ahorcada o fusilada”. (Kelly Olmos, ministra de Trabajo. 13 de septiembre).

97. “No voy a formar parte de ningún gobierno”. (Mauricio Macri. 13 de septiembre).

98. “Soñaba con una transición patriótica y una foto a la uruguaya con todos los presidentes, pero me doy cuenta que fui un pelotudo”. (Carlos Melconian. 13 de septiembre).

99. “Los salarios van a volar por las nubes”. (Javier Milei sobre los resultados de su plan de dolarización. 16 de septiembre).

100. “Entrar a un gobierno requiere desembarcar con cuatro mil personas. Cuatro mil personas que, lo ideal es que hayan tenido una experiencia previa, que sepan que van a encontrar un Estado totalmente tomado por los talibanes de La Cámpora”. (Mauricio Macri. 19 de septiembre).

Alfredo Cornejo: “¿Massa o Milei? Nunca me gustó elegir entre Frankenstein o Drácula, prefiero esperar las elecciones” (Adrián Escandar)

101. “Es una persona que está sola, se le cae la dolarización y ¿qué tiene?”. (Patricia Bullrich sobre Javier Milei. 20 de septiembre).

102. “Si tu secretario de Trabajo va a ser Barrionuevo, la casta la tenés adentro”. (Patricia Bullrich sobre los contactos de Javier Milei con el dirigente de los gastronómicos. 21 de septiembre).

103. “Ese candidato que dice que no es de la casta laburaba para ‘Máxima AFJP’ y para Aeropuertos Argentina 2000, cómo no va a querer privatizar si es hijo de la privatización, es hijo de las privatizadas. Más casta no se consigue. Choreo, curro es eso”. (Axel Kicillof sobre Javier Milei, sin nombrarlo. 21 de septiembre).

104. “¿Massa o Milei? Nunca me gustó elegir entre Frankenstein o Drácula, prefiero esperar las elecciones”. (Alfredo Cornejo, gobernador electo de Mendoza. 25 de septiembre).

105. “Imagínense si la Gestapo hubiera sido argentina, ¿no hubiera sido mucho mejor? En vez de matar seis millones de judíos, seguramente eran muchos menos porque hubiera habido coimas, ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos...”. (Martín Krause, mano derecha de Javier Milei en Educación, en un panel organizado por la Universidad Torcuato Di Tella. 29 de septiembre).

106. “Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”. (Martín Insaurralde, jefe de gabinete de Axel Kicillof, después de que la modelo Sofía Clérici hiciera públicas unas fotos, juntos, a bordo de un yate de lujo en Marbella, España. 30 de septiembre).

Myriam Bregman sobre Javier Milei: “No es un león. Es un gatito mimoso del poder” (Tomas Cuesta/Getty Images)

Octubre

107. “No es un león. Es un gatito mimoso del poder”. (Myriam Bregman sobre Javier Milei, debate pre PASO. 1° de octubre).

108. “Ella era una montonera tirabombas. Ha puesto bombas en jardines de infantes, participaba de una organización terrorista”. (Javier Milei sobre Patricia Bullrich. 3 de octubre).

109. “Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas”. (Patricia Bullrich sobre los dichos de Javier Milei. 3 de octubre).

110. “Quiero que me recuerden como un presidente que cambió la Argentina”. (Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria. 7 de octubre).

111. “Insultás a católicos y judíos y hablas de viejos meados”. (Crítica de Patricia Bullrich a Javier Milei durante el segundo debate previo a las PASO. 8 de octubre).

112. “El Mesías es uno solo, que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos del mesianismo”. (Papa Francisco, frente a las críticas lanzadas contra él por Javier Milei. 17 de octubre).

113. “Milei es una bomba de tiempo. ¿Sabés qué pasa? Si la cuarta parte de lo que pone lo instrumentaliza como dice, y conociendo al pueblo argentino, se va a armar una bronca que termina en represión”. (José Mujica, ex presidente de Uruguay. 17 de octubre).

114. “Ya que las mujeres tienen el privilegio de matar a sus hijos y renunciar a ser madres, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura porque quizás le dijeron: ‘Sí, sí, acabá adentro que tomo la pastilla’ o le pinchan un forro?”. (Propuesta de Lilia Lemoine, candidata a diputada de La Libertad Avanza. 17 de octubre).

115. “Es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio”. (Mauricio Macri sobre La Libertad Avanza en el cierre de campaña de Juntos por el Cambio en lomas de Zamora. 19 de octubre).

Mauricio Macri sobre La Libertad Avanza: "Es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio”

116. “Creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca y suspender las relaciones con el Vaticano mientras en su cabeza prime el espíritu totalitario”. (Alberto Benegas Lynch, padre, en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza. 19 de octubre).

117. “Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Un gobierno construido sobre la base de convocar a los mejores sin importar su fuerza política (…) La grieta se murió y empieza una nueva etapa”. (Sergio Massa al celebrar su triunfo en las PASO. 22 de octubre).

118. “Si Bullrich quiere sumarse, ¿cómo no la voy a incorporar? Si ella ha sido exitosa combatiendo la inseguridad, no tenemos problema”. (Javier Milei al día siguiente de las PASO en las que quedó en segundo lugar. 23 de octubre).

119. Macri: -Acá viene la montonera. Bullrich -Sí, la que pone bombas en jardines de infantes. Milei: -Bueno, perdón, me equivoqué. (Diálogo a la llegada de Patricia Bullrich a la reunión secreta en casa de Macri, en Acassuso, entre el líder de LLA y dirigentes del PRO. 24 de octubre).

120. “Este momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro del kirchnerismo de Sergio Massa. Nos perdonamos mutuamente”. (Patricia Bullrich al hacer público su apoyo a Javier Milei. 25 de octubre).

121. “Yo no soy hincha de Boca, pero parecemos un cabaret”. (Luis Juez sobre la interna en Juntos por el Cambio. 25 de octubre).

122. “Es el único camino que tiene la Argentina hoy. El que lidera el cambio es Milei y tenemos que tener la humildad de reconocer que él es el que tiene que liderar. Apoyarlo sin nada a cambio”. (Mauricio Macri. 27 de octubre).

123. “Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina, que el día 19 explota. Está explotando antes, ojalá explote antes, porque la realidad la gente la tiene que saber”. (Patricia Bullrich sobre la realidad económica. El que le respondió fue Sergio Massa: “Cuando las cosas explotan, los que se lastiman son los argentinos”. 31 de octubre).

Javier Milei: "Va a haber una estanflación" (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Noviembre

124. “El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos”. (Diana Mondino. 1° de noviembre).

125. “Este es el escenario que Macri quería, un esquema de ultraderecha con un desequilibrado mental como Milei”. (Gerardo Morales. 2 de noviembre).

126. “Si fuera por vos, supongamos que querés estar con un elefante, bueno si tenés el consentimiento del elefante, problema tuyo y del elefante”. (Javier Milei sobre la homosexualidad. 8 de noviembre).

127. “Javier, por sí o por no…”. (Muletilla de Sergio Massa para interrogar a Javier Milei durante el debate presidencial. 12 de noviembre).

128. “Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo”. (Javier Milei durante el debate presidencial. 12 de noviembre).

129. “Sergio Massa miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente, miente…”. (Patricia Bullrich luego del debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei. 13 de noviembre).

130. “Tengo 3.700 ñatos en mi empresa y uno salió fallado. ¿Qué querés que haga?”. (Eduardo Eurnekian sobre Javier Milei. 15 de noviembre).

131. “Vamos a privatizar los medios públicos. Así que procurá ser una buena trabajadora”. (Lilia Lemoine, diputada electa, a una periodista de la Televisión pública. 15 de noviembre).

Diana Mondino: “El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos” (EFE/Matias Martín Campaya)

132. “Los cambios son drásticos, no hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas (…) Nos están dejando una economía destruida”. (Javier Milei luego de ganar las elecciones y en su discurso en el Hotel Libertador. 19 de noviembre).

133. “El mundo entero te está mirando”. (Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, a Javier Milei. 21 de noviembre).

134. “Me decían títere y resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina Kirchner”. (Alberto Fernández. 22 de noviembre).

135. “Si veo dos hombres besándose, me duele la barriga”. (Carlos Rodríguez, economista y asesor de Javier Milei. 23 de noviembre).

136. “Dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero”. (Alberto Fernández. 26 de noviembre).

137. “Va a haber una estanflación”. (Javier Milei. 29 de noviembre).

138. “Corten otros gastos y paguen los salarios, no hay más plata”. (Javier Milei a los gobernadores que alertaron sobre las dificultades para afrontar los gastos salariales de diciembre. 29 de noviembre).

139. “En enero y febrero, el que no tenga generador vaya comprando, no alcanza lo que hay”. (Diana Mondino, futura canciller, en una conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina. 30 de noviembre).

Guillermo Francos: “Se votó una verdad cruda y se está ejecutando con una verdad cruda”

Diciembre

140. “Si avanzan en un modelo de quita de derechos, en un ajuste muy brutal, inevitablemente iremos a una situación de conflicto social”. (Alejandro Gramajo, secretario general de UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. 4 de diciembre).

141. “We need to talk, Elon (Nosotros necesitamos hablar, Elon)”. (Javier Milei a Elon Musk, empresario dueño de Tesla y de la red X. 6 de diciembre).

142. “No hay alternativa posible al ajuste y tampoco hay lugar para el gradualismo. (…) No hay plata (…) Nos dejan una inflación plantada del quince mil por ciento anual la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. No venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendettas ni a discutir espacios de poder. (…) El que corta, no cobra (…) Hoy los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista y el renacer de una argentina prospera y liberal”. (Javier Milei en sus dos discursos, el inaugural y el que dio en el balcón de la Casa Rosada. 10 de diciembre).

143. “¿Qué voló?”. (Javier Milei a uno de sus custodios, luego de que le rozara la cabeza un botellazo arrojado contra la comitiva oficial por Gastón Ariel Mercanzini. 10 de diciembre).

144. “Ojalá le vaya mal a los planes de asesinato de la mayoría de la población que quiere este señor”. (Eduardo Belliboni, líder de Unidad piquetera, sobre Javier Milei. 11 de diciembre).

Rodolfo Barra: "Nuestro presidente es una figura análoga al Rey” (NA/ DANIEL VIDES)

145. “Se votó una verdad cruda y se está ejecutando con una verdad cruda”. (Guillermo Francos, ministro del Interior, sobre el ajuste. 14 de diciembre).

146. “Los diputados y senadores deberán enfrentar la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio u obstruir el proyecto de reformas más ambicioso de los últimos cuarenta años”. (Javier Milei al anunciar su megadecreto de desregulación económica. 20 de diciembre).

147. “Les aviso que hay más”. (Javier Milei, tras el paquete de medidas lanzadas por su DNU 7023. 21 de diciembre).

148. “Te mintieron durante 80 años y ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos”. (Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, sobre el megadecreto de desregulación económica del presidente Milei. 21 de diciembre).

149. “Nuestro presidente es una figura análoga al Rey”. (Rodolfo Barra, procurador del Tesoro. 23 de diciembre).

150. “Quiero decirle, y que todos lo sepan: yo soy una mujer grande, y no quiero irme de este mundo sin ver a la Argentina florecer”. (Mirtha Legrand, entre lágrimas, al presidente Javier Milei. 23 de diciembre).