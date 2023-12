Pasó en la TV: Villarruel presidió su primera sesión en el senado y las Calabró se reconciliaron

Resumen De La Tv Del 13 De Diciembre

La primera sesión del senado tuvo lugar ayer y estuvo protagonizada por enfrentamientos y chicanas entre los diferentes funcionarios, mientras que Marina Calabró celebró su cumpleaños y se reconcilió con Iliana tras un fuerte desencuentro

Este miércoles la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, presidió su primera sesión en el Senado, atribución que le corresponde como número dos en el escalafón del Estado, por detrás del nuevo presidente, Javier Milei, luego de jurar sus respectivos cargos el 10 de diciembre.

“Con la presencia de 38 senadores queda abierta la sesión del día de la fecha”, sentenció la nueva vicepresidenta alrededor de las 15:00 horas.

Entre diferentes temáticas tratadas se la acusó a Villarruel de obrar de manera ilegal con su accionar al dar inicio a las sesiones ordinarias.

Victoria Villarruel presidió la primera sesión del senado EFE/Demian Alday Estevez

Con la pérdida de peso kirchnerista en el senado, hubo algunos funcionarios como el presidente del bloque de Unión por la Patria, o la senadora Juliana di Tullio que se manifestaron en contraposición: “Sabemos perfectamente que estamos en receso, que esta sesión no podría existir y que lo que hay es prepotencia de números, que podemos entenderlo como una cuestión coyuntural, pero esto es violentar la constitución”.

Ante esta situación la senadora radical Carolina Losada intervino en lo que se estaba convirtiendo en un ardiente debate: “Los reyes del sí tengo número impongo todo, no escucho a nadie y vamos por todo… ahora están muy nerviosos porque no tienen números. Están en minoría chicos, sorry, ya fue”, sentenció.

Las acusaciones sobre la ilegalidad de la sesión trascendieron y llegaron a varios medios. TN le dio la palabra a Villarruel para que explique la situación. “Por supuesto que fue legal la sesión. Obviamente. El kirchnerismo lo que intentó fue imponernos el presidente provisional, los secretarios y tratar de dinamitar lo que son los primeros días del gobierno de Javier Milei”, comentó a pesar de haber sido interrogada por más de 10 medios de comunicación que no le permitían oír cada pregunta.

Otra figura destacada por su descontento fue Francisco Paoltroni, quien había sido elegido por Javier Milei como presidente provisional de la Cámara Alta. “Antes que nada, la casta me ha dado la bienvenida…”, dijo, tras enterarse que ese puesto será ocupado por Bartolomé Abdala y para concluir expresó, “para mí es un triste comienzo”.

Bartolomé Abdala ocupará el lugar que iba a tomar Francisco Paoltroni

En cuanto a las nuevas medidas económicas, se han visto grandes cambios en los negocios y diferentes industrias como la de combustibles. De esta forma, Shell confirmó una suba promedio del 37 por ciento para sus naftas y gasoil en todo el país.

“636 el litro de nafta súper en la estación de servicio Shell”, informaron desde un móvil en La Plata de AN (América).

Ante dichas medidas la CGT se reunió a debatir el desacuerdo que mantiene frente al nuevo contexto. Consideraron que “el ajuste de Milei castiga al pueblo y no a la casta” y que las medidas anunciadas por Luis Caputo “generarán una fuerte aceleración del proceso inflacionario que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores”.

“La verdad es que todavía no sabemos cual es la Argentina hacia donde vamos. Hasta ahora lo único que nos dijeron es el ajuste… Ajuste que están siendo sobre el pueblo”, sentenció en diálogo con A24 Héctor Daer.

En este marco la gente también se manifestó: “En un país tan rico que es injusto todo lo que se está pagando, pero yo creo que se va a venir una Argentina mejor”, comentó un muchacho entrevistado en la calle por C5N. Además destacó la falta de trabajo que hay.

Caputo anunció las nuevas medidas económicas

La tensión política ha llegado a la pantalla de LN+. Mientras que Luis Novaresio hablaba en su ciclo Buen Día Nación, de la situación de Eduardo Belliboni, se cortó la luz en el estudio y la pantalla se volvió completamente negra.

En tanto al mundo de la farándula, este miércoles 13 de diciembre Marina Calabró cumplió 50 años y fue una excelente excusa para reencontrarse con su hermana, Iliana, que hasta el día lunes estaba angustiada y lloraba en los medios cada vez que se le preguntaba por su vínculo familiar.

“No fue pelea, fue un desencuentro. Pero acá estamos. Yo se que hay mucho amor… ella sabe lo que yo la quiero y sé lo que ella me quiere. Esto es un boomerang de amor que queremos que siga fluyendo”, expresó Iliana en diálogo con A La Tarde (América).

De la misma forma se manifestó Marina: “Está todo bien. Ojalá que a partir del cimbronazo todo este mejor”.

Besos, abrazos y mucha emoción en el cumpleaños de Marina Calabró

Para concluir una noticia que trascendió por el impacto que generó: El Pollo Álvarez se beso ante cámara con Ronnie Arias.

La producción pidió un corte y casi de manera inexplicable se dio un fogoso momento entre el conductor y el panelista, que hace años mantienen una estrecha relación de amistad: “Banca, no vayas al corte todavía. Hay mucha gente del otro lado”, dijo El Pollo y de inmediato fue interrumpido por Arias, quien manifestó: “Que linda camisa”.

Ante esta situación el marido de Inutilísimas (Tefi Russo) lo tomó del cuello y le robó un beso después de recibir el elogio, mientras los panelistas se reían y comentaban de fondo “¡no, no me la esperaba!”.