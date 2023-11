Pasó en la TV: los viajes por el balotaje, la sequía en Córdoba y la palabra del Coco Sily sobre su nuevo amor

Resumen De La Tv Del 18 De Noviembre

Como consecuencia del balotaje presidencial que se celebrará este domingo 19 de noviembre y la coincidencia de que ocurriera durante un fin de semana largo que estaba programado por el Día de la Soberanía Nacional -20 de noviembre-, la cantidad de ciudadanos que eligieron viajar a destinos turísticos disminuyó.

Sin embargo, en un móvil de C5N, muchas de las personas que se trasladaban hacia el interior del país declararon que regresaban a sus lugares de origen para poder votar. “Hay que ser responsable”, mencionó una de las entrevistadas que tenía como destino la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén.

En contraposición, los empresarios hoteleros de Mar del Plata se quejaron por la baja en el turismo y las cancelaciones de las reservas que habrían sufrido este fin de semana. De acuerdo con el noticiero de La Nación +, la “Feliz” tuvo una tasa de ocupación que rondaba entre el 30 y el 40 por ciento, lo cual denotó un descenso considerable al tenerse en cuenta que el año pasado fue del 70,8%.

La preocupación por la sequía y el faltante de agua en Córdoba generó que el gobierno provincial instara a la población a realizar “consumo medido y racional para no generar mayores inconvenientes en los sistemas de distribución local”. Por medio de un comunicado, las autoridades señalaron que pasaron más 180 días desde la última lluvia de consideración en el distrito y que, sumado a los tres años consecutivos de un escenario Niña, los ríos y arroyos sufrieron un descenso en el nivel de agua.

Coco Sily de vacaciones con su nueva pareja, Chimi Meza

Por otro lado, el mundo de la farándula vivió un panorama repleto de amor y felicidad. En un principio, por el romance blanqueado entre Coco Sily y su nueva novia, la terapeuta Chimi Meza, con quien comparte el espacio de trabajo en el programa de radio que conduce por Radio Extra.

“Estoy muy contento, nos conocimos acá porque ella es columnista de este programa pero viene una sola vez por semana”, contó el humorista en Socios del Espectáculo, por El Trece, al revelar que están juntos desde hace un mes y medio. Asimismo, señaló que le es imposible esconder su nuevo amor, pese a su separación de Caramelito Carrizo, manifestar: “A mí felicidad no me gusta ocultarla, a mí me gusta ir de la mano”.

En paralelo, Sol Pérez celebró su boda por civil con Guido Mazzoni en el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires luego de haber estado cuatro años de novios. “Siempre soñé con casarme, con el vestido blanco, con el príncipe azul, pero me sorprendió porque me vino mejor”, confesó la panelista al afirmar: “Lejos de ser un príncipe es el amor de mi vida”, durante un móvil para Socios del Espectáculo.

Mientras tanto, nuevos rumores surgieron en torno al ex esposo de Fátima Flórez, Norberto Marcos, después de que sospecharan que el productor habría iniciado una relación con la actriz Laura Bruni. Sin embargo, fue ella misma quien desmintió el presunto vínculo romántico en diálogo con Socios del Espectáculo al explicar que se trató de una reunión laboral.

Sol Pérez y Guido Mazzoni en su casamiento por civil (RS Fotos)

“No voy a ser la sucesora de nadie, solamente me llamaron para una reunión. Me preguntaron si yo haría un espectáculo de la índole de los que hace Fátima”, reveló al indicar que la propuesta surgió por las imitaciones que realiza en el programa conducido por Jorge Lanata, Periodismo Para Todos, por El Trece.

Otro de los personajes de la jornada fueron las orcas que habitan en el Estrecho de Gibraltar luego de que se conocieran los ataques que comenten en manada contra los buques que circulan por esas aguas. A raíz de la actitud agresiva que adoptaron los cetáceos, un velero fue hundido el pasado 31 de octubre. Sin embargo, las agresiones comenzaron a ser reportados desde julio de 2020.

Por último, se hizo viral el mecanismo que utilizarían los ladrones de ruedas de automóviles en Mendoza al compartirse el video en el noticiero de C5N. De acuerdo con las cámaras de seguridad que captaron el hecho delictivo, un hombre tardó solo dos minutos para llevarse dos de los neumáticos de un auto que se encontraba estacionado en la vía pública.