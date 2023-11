Le robaron el auto al abogado constitucionalista Félix Lonigro: “Me encañonaron para llevarse el fruto de mi esfuerzo y trabajo”

El abogado constitucionalista y docente de la UBA, Félix Lonigro, fue víctima de la inseguridad. Ayer por la noche, tres delincuentes a mano armada lo interceptaron en zona norte para robarle su vehículo y darse a la fuga.

“Ahora la ligué yo”, contó a sus allegados en un mensaje que les envió por Whatsapp. “Anoche, a punta de pistola, en la zona norte, me robaron el auto. “Me encañonaron para llevarse, con toda facilidad, el fruto de mi esfuerzo y de trabajo”, se lamentó.

Y agregó: “Estamos en la selva y necesitamos urgentemente volver al Estado de Derecho, en el que vuelva a imperar la ley y el orden”.

El hecho ocurrió este viernes a las 22.30 en la localidad bonaerense de Villa Adelina, partido de San Isidro. “Estaba en la casa de mi pareja, Mónica. Salí a la puerta para buscar los anteojos que me había olvidado adentro del auto, que estaba estacionado justo en la puerta. Abro el auto, saco los anteojos y cuando lo cierro se pone un auto al lado y se bajan dos pibes tapados con barbijos y gorra”, relató Lonigro en diálogo con Infobae.

“Mientras otro de los delincuentes quedó arriba del auto, los otros me apuntan con un revólver y me dicen ‘dame la llave, dame la llave’. Les di la llave sin ofrecer resistencia y se fueron”, señaló el abogado, quien cree que se trató de un hecho “al voleo”.

Minutos después del robo, apareció un patrullero. “Dieron un par de vueltas por el barrio pero los tipos ya se habían ido. Al estar muy cerca de la Panamericana, una vez que agarran la autopista no los ves más”, afirmó la víctima. Más tarde, el abogado se presentó en la Comisaría 8a para hacer la denuncia.

El vehículo que se llevaron los malvivientes es una camioneta Honda HR-V color bordó. “Mi pareja y yo tenemos el mismo vehículo y estaban estacionados uno detrás del otro”, precisó Lonigro para luego continuar relatando lo que ocurrió una hora y media después del robo.

“A las 12 de la noche nos fuimos con la camioneta de mi pareja a mi departamento. Cuando subimos, vi que venía un auto medio sospechoso detrás nuestro circulando muy despacito. Iba manejando yo, me siguió y después cuando vio que aceleré un poco y lo perdí, dobló para el otro lado. Creo que si ese auto me enganchaba justo cuando estábamos subiendo a la camioneta, me la robaban también”, especuló.

Argumentos no le faltan ya que en marzo de este año a su pareja también le robaron la camioneta. “Hace seis meses se la llevaron con la misma metodología, también en la puerta de su casa”, detalló.

Si bien el vehículo apareció a los 15 días, a la semana se la volvieron a robar. “Parece que los tipos se habían quedado con la llave y como la camioneta estaba en la puerta, tiraron la señal de la alarma para ver si abrían y se la llevaron de vuelta. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de los vecinos”, contó.

En cuanto al robo del viernes a la noche, hasta el momento, la camioneta de Lonigro sigue desaparecida y con pedido de captura.

El robo de vehículo marcó un récord

Un año atrás, el asesinato del empresario Andrés Blaquier por el robo de su moto importada volvió a poner en agenda la problemática del robo de vehículos, un delito que desde hace años permanece sin solución y que suele aparecer en las noticias por la violencia en muchos de estos episodios.

Según datos del Registro de la Propiedad Automotor durante 2022 se robaron 102 autos por día en todo el país durante 2022, un 17% más que en 2021.

Tras un pico de estos delitos en 2018 y 2019, los robos de autos bajaron en 2020, atados a la falta de circulación por las restricciones impuestas por la pandemia. Pero se reactivaron en 2021: se registraron 31.700 delitos ese año y, en los primeros nueve meses de 2022, el número total ya asciende a 27.500.

La Ciudad y el conurbano, los distritos más calientes

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son los distritos que, proporcionalmente, más cantidad de robos y hurtos de vehículos se registraron en los primeros tres trimestres de 2022 con más de 100 delitos de este tipo por cada 100.000 habitantes.

El norte del conurbano bonaerense, donde asaltaron a Lonigro, no es la zona con mayor cantidad de robos. Pilar, el municipio donde ocurrió el asesinato de Andrés Blaquier, registró la mitad de los delitos de los distritos que aparecen dentro de los 10 más peligrosos. San Isidro y Vicente López, otros dos municipios populosos del norte, registran una cantidad de delitos igualmente bajos en comparación con otras zonas del conurbano.

Dentro del Gran Buenos Aires, General Rodríguez fue proporcionalmente el distrito con más robos de autos con más de 3100 delitos hasta septiembre en un municipio que es de los menos poblados del conurbano. En zona sur también aparecen como muy riesgosas las localidades de San Vicente, Lanús, Ituzaingó y Lomas de Zamora, según los datos del Registro de la Propiedad Automotor.

Mercado negro de autopartes

Según datos de la Procuración, los expedientes de hurtos en el rubro subieron un 32,3% por ciento en 2022 en todo el territorio provincial. Con el dólar en una escalada imparable, un escenario que siempre alimenta las demandas en el mercado negro, la modalidad solo promete subir.

Mientras tanto, cada vez son más las investigaciones que lleva adelante la Policía Bonaerense para tratar de dar con organizaciones que se dedican a robar autos para luego desarmarlos y vender sus autopartes de manera ilegal.

Los neumáticos son un item muy buscado. Fuentes policiales que investigan el mercado negro aseguran que un juego de cuatro cubiertas de primera marca, medida R20, robado, puede venderse a un millón de pesos, casi un cuarenta por ciento de lo que se vende en el mercado legal.