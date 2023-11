Consiguió una beca completa para estudiar cine en Estados Unidos y se gradúa como la mejor estudiante de su carrera

Milena está trabajando en tres tesis. En mayo se recibe como la mejor estudiante de su carrera

Mientras sus compañeros de secundaria planificaban su viaje de egresados Milena Montero estaba concentrada en conseguir las mejores becas en el exterior. Consiguió una, después otra y otra más. Hoy, en su cuarto y último año en la carrera de Film, en el Ringling College of Art & Design, Universidad de Sarasota, Estados Unidos, fue seleccionada como “Trustee Scholar”, la alumna más destacada de su carrera. No es la única distinción recibida. También fue reconocida por su compromiso comunitario en varias oportunidades.

Milena nació en el barrio de Boedo hace 24 años y es hija de los periodistas Cristina Mahne y José Montero, que también es escritor. Vivió en la misma casa hasta que cumplió los 18 años. Hizo el jardín y primaria en el Colegio Nueva Esperanza, en Parque Patricios y después ingresó a la escuela Carlos Pellegrini, donde su mundo comenzó a ampliarse. Ingresaba a una escuela con cientos de alumnos, en tres turnos.

“Siempre fui muy buena alumna, siempre estuve en el top de la clase. Yo tengo una melliza y siempre de chiquitas, como fuimos a un colegio en la primaria y jardín, las dos estábamos compitiendo hasta por ser abanderada y escolta. Entonces, siempre me fue muy bien. En la primaria terminé siendo abanderada, y después lo mismo en el Pellegrini”, dice la estudiante donde se recibió de Perito Mercantil, como escolta de la bandera.

Milena Montero en la ceremonia en que fue distinguida como Trustee Scholar en el Ringling College of Art & Design

A Milena le interesaba más la idea de entrar al Nacional Buenos Aires, porque estaba más relacionado a letras. Pero por la exigencia del curso de ingreso, sus padres optaron por la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. “Terminé entrando en el puesto 7 de 500 y pico de postulantes. Así que me fue súper bien. Y después siempre fui muy buena estudiante. Cerca de recibirme, en 4º o 5.º año, como que me empezó a dar curiosidad la idea de estudiar cine y quizás, estudiar afuera y viajar y conocer el mundo. Entonces, me puse mucho a buscar todo el tema de becas”, cuenta. Su interés no lo despertó ningún director, ni una película en particular. Milena creció viendo películas con sus padres, en un ambiente cinéfilo.

Mientras se postulaba para todas las universidades de Cine, la Enerc -la escuela de cine del Incaa-, y también de la UNA, Universidad Nacional de las Artes, al mismo tiempo empezó a anotarse en becas y fue aceptada para tomar un curso de tres semanas en Nuevo México, en el llamado Global Leadership Forum, para estudiantes de 16 a 18 años. La pasó tan bien en ese forum de liderazgo que continuó buscando becas. “Eso fue en el momento en que todos mis compañeros en 5to. año se estaban yendo de viaje de egresados a Bariloche, algo que a mí no me llamaba la atención. Así que me postulé a otra cosa y me fui a estudiar afuera”.

Milena en el centro de la escena, el 3 de noviembre, cuando recibió su distinción como estudiante destacada de la carrera Film

La adolescente se interesó por las becas que ofrecía United World College, que se traduce como Colegios del Mundo Unidos. Cuenta que hay unas 18 escuelas repartidas por el mundo. Ese fue su segundo viaje, que ya no sería de semanas, sino de dos años en China, en la ciudad de Changshu, cerca de Shangai. Toda una aventura. No llegaron a cumplirse los dos años porque tuvo que volverse por la pandemia y terminar su último semestre online.

—¿Y cómo resultó esa experiencia? Tenías solo 18 años

— La verdad es que pensando desde ahora fue medio loco. La pasé súper bien, aprendí un montón y me abrió la cabeza a un montón de diferentes culturas y países. Cursé con gente de 100 países diferentes. Eran mis compañeros, la gente con la que compartía habitación. Y fui con la idea de absorber lo que pudiera. Ahí estudié lo que es un bachillerato internacional, que se llama el IB. Son dos años que técnicamente todavía es nivel secundario. Tenía compañeros que quizás tenían dos años menos y había gente de mi edad también. Fue casi como repetir los últimos dos años de secundario, pero más intenso con ciertas materias. Lo que me permitió también fue enfocarme en las artes. No tenían cine como materia en mi escuela, pero tomé clases de Artes Visuales, donde experimenté con la fotografía y más.

— De ahí te fuiste a la Universidad de Sarasota, también becada

— Los estudios en China me abrieron la puerta a otras becas que vinieron después, por un tipo de acuerdo que tienen con universidades estadounidenses. Son casi 100 a las que te podés postular y tenés buena chance de obtener una beca completa. Entonces, eso fue lo que me permitió postularme a donde estoy ahora, en Ringling.

Cuando volvió de China, Milena lo hizo con barbijo. Era enero de 2020 y todos la miraban raro. “Nadie sabía lo que estaba pasando y no les cayó la ficha hasta poco después”. Sus estudios los terminó online, y habiéndose postulado a 10 universidades, todas en Estados Unidos porque ofrecían beca completa la aceptaron en seis. “Eran becas muy generosas, pero la más completa fue la de Ringling y la que más me gustó en cuanto a su programa”, precisa.

Milena con uno de sus reconocimientos por su labor comunitaria

El ingreso a la universidad de Sarasota, en el estado de la Florida, se complicó por la cuarentena porque no pudo hacerlo de forma presencial. La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires estaba cerrada, por lo que recién pudo viajar en el segundo semestre. Recuerda esas clases como caóticas en cuanto a los horarios. “Tenía que hacer películas con compañeros que estaban en cinco zonas horarias diferentes. Me acuerdo tener reuniones como a las 3 de la mañana, porque tenía compañeros en China, que para ellos era la tarde. Lo solucionamos y salió todo bien”, relata.

En enero de 2021 logró finalmente cursar de forma presencial. Estaba con tantas ganas de comunicarse con la gente después del encierro que se anotó en actividades que la involucraron con la comunidad. De esa participación en clubes también cosechó premios por varias acciones. ”Lo que tiene Ringling es que premian mucho a estudiantes destacados”, señala Milena que está finalizando el cuarto año en diciembre y a punto de recibirse. Eso será en mayo de 2024.

Dentro de los trabajos comunitarios, se sumó al International Culture Club, un club de estudiantes internacionales, en el que se juntaban para hacer actividades, promover las culturas de diferentes países y organizar eventos. En el segundo año, se convirtió en presidenta de ese club. “A raíz de eso y de otros clubes en los que participé más como miembro, me pude postular a una beca de liderazgo en Ringling. Y después, a partir de mi segundo o tercer año me estuve postulando a más premios por mi trabajo en cine y obtuve premios”.

Milena frente a la foto de presentación como alumna destacada durante la ceremonia

En la carrera de cine tenía dos opciones para estudiar: narrativa o contenido para marcas. Ella se dedica a la segunda especialidad, que se aboca a la realización de comerciales institucionales y documentales, que no son estrictamente cortos.

Dos piezas audiovisuales en formato institucional de dos conocidas marcas internacionales, una de alojamiento y otra de una aplicación de enseñanza de idiomas, fueron objeto de grandes reconocimientos. “Son comerciales, speech Ads, que no son en serio para la marca, sino de mentira, a los que le fueron muy bien. Ganaron premios a nivel de la industria de comerciales”, explica y agrega: “Y en función de todos esos reconocimientos y logros, me terminé convirtiendo en la mejor estudiante de este año en cine”. Milena fue elegida como la Film Trustee Scholar de 2023.

Milena en el rodaje de un corto de terror, que escribió su novio norteamericano inspirado en El Resplandor

En su CV de estudiante brillan los premios gold (oro) y silver (plata), o que llevan la palabra Best (mejor). Los siguientes son solo algunos de los que figuran que auguran una carrera internacional: Silver Student Telly Award en Branded Content, Excellence in Experiential Learning Scholarship en el Ringling College of Art and Design; District 4, Student Gold Addy Award de la American Advertising Federation, Best Junior Branded Entertainment y Film Trustee Scholar, también de su universidad, entre otros.

El 3 de noviembre, cuando recibió su distinción Trustee Scholar en Film confiesa que casi se pone a llorar de la emoción. “Todos teníamos la posibilidad de llevar cuatro invitados y normalmente la gente va con su familia. Pero en mi caso, como mi familia no podía viajar fui con cuatro compañeros de cine. Así que estuvo muy lindo y como muy cálida toda la noche. Lo único que yo al día siguiente tenía el rodaje de mi tesis. Los rodajes son 12 horas todo el sábado y todo el domingo”, explica.

¿Qué le elogiaron a Milena? La originalidad y la habilidad para provocar un sentimiento con pocas palabras, según recuerda, además de lograr resultados profesionales con el presupuesto de un estudiante.

Milena en un set de filmación

Actualmente está terminando la universidad con tres tesis. Un corto de terror inspirado en la película El resplandor, escrito por su novio norteamericano; un comercial (ficticio) de una conocida marca inglesa de borcegos y un documental sobre una situación en New College, universidad que está a cinco minutos de la que asiste ella, que involucra a Ronald Dion DeSantis, conocido como Ron DeSantis, que desde 2019 es el gobernador de Florida (reelecto en 2022) y además, actual precandidato por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. “El documental tiene que ver con lo que está haciendo la extrema derecha, un “hostile takeover” (toma de control hostil). Como que están usando esta universidad, que no es pública, pero que es más del lado público, que están usando para convertirlo en súper conservador. Hay un montón de cambios y está en las noticias en el último año”, detalla.

— ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Cuál es tu sueño?

— Me encantaría, una vez que me gradúe, si tengo una oferta de trabajo, a Nueva York o Los Ángeles. Una ciudad grande, porque soy de Buenos Aires y estando acá, extraño eso, una ciudad grande como para vivir.

— Tu sueño es trabajar en un gran estudio

— Si en un estudio o una agencia de de publicidad grande.

— ¿Y si volvieras a la Argentina? ¿Qué te gustaría hacer?

— Me gustaría hacer lo mismo. El tema es que después de cuatro años de educación en Estados Unidos como que todos mis contactos están acá, toda la gente de la industria de cine que conozco está acá. Entonces siento que volver a la Argentina sería como empezar de cero, porque no conozco gente en la industria y es mucho más pequeña. En su momento, cuando hubo un cambio de gobierno en el medio y yo estaba viendo de postularme, hacer mis estudios de cine en Argentina, como que justo coincidía con el macrismo y le estaban sacando fondos a todo lo que son las artes. Entonces en su momento no era como muy prometedor. Así que no estoy ahora muy en tema en como está la situación.

En mayo tendrá en sus manos su título universitario. Y estará planeando su próximo desafío.