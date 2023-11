Rige un alerta por tormentas en Buenos Aires y otras 11 provincias

El alerta por tormentas en Ciudad y Provincia de Buenos Aires se mantiene hasta la medianoche (NA)

Luego de las lluvias y tormentas del miércoles, que en algunas localidades estuvieron acompañadas de caída de granizo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas para Buenos Aires y otras 11 provincias. El pronóstico indica que en la Ciudad las lluvias llegarán en la tarde de este viernes y se extenderán hasta horas de la noche.

En las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Santa Fe, rige alerta naranja por tormentas fuertes. Mientras que en CABA, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza y Salta, el alerta es amarillo.

En el Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 23°. Tras una mañana nublada, el pronóstico indicó que las lluvias llegarían en horas de la tarde, se mantendrán durante la noche e incluso hasta la mañana del sábado. Están previstas ráfagas de viento provenientes del noroeste de hasta 31 kilómetros por hora. El fin de semana continuará nublado al igual que los próximos días.

En efecto, para este sábado, se prevé una jornada con lluvias por la mañana y leves mejoras con un cielo parcialmente nublado hacia la tarde, vientos del sector suroeste rotando al sureste y una temperatura que se ubicará entre los 18 grados de mínima y 25 de máxima.

En tanto, el domingo está pronosticado cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, viento del sector suerte y una temperatura que irá en aumento con una mínima de 16 grados y máxima de 22.

Alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En tanto que el nivel amarillo contempla posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En consecuencia, el SMN pide a la población no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Alerta meteorológica por tormentas en 11 provincias del país (Foto: SMN)

En las primeras horas de la mañana de este viernes se esperan las primeras tormentas fuertes en el sur de Córdoba, el norte de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Por la tarde, al igual que en el AMBA, es probable que se generalice la actividad de lluvias y tormentas en el centro del país.

El parte oficial indica la probabilidad de que tormentas fuertes o severas estén acompañadas por ráfagas muy fuertes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Además el SMN emitió alerta amarilla por vientos en el territorio bonaerense, y en las provincias de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta y San Juan.

Todas las alertas se mantienen vigente hasta la medianoche.

Ayer el SMN publicó la nueva actualización del pronostico trimestral, el cual prevé para noviembre, diciembre y enero una mayor probabilidad de registrar lluvias superiores a las normales sobre la región del Litoral y este de Buenos Aires.

Agregaron que en esta zona “también pueden favorecerse los eventos con precipitaciones diarias muy intensas”, por lo cual, brindaron como recomendación consultar periódicamente el Sistema de Alerta Temprana.

Por su parte, en el centro-oeste de Formosa y Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, oeste de Santa Fe, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y noreste de Patagonia “es esperable tener una temporada con precipitaciones normales a superiores a las normales”, informaron.

De la misma forma, “en Cuyo y noroeste de Patagonia las condiciones serán las habituales para esta época del año mientras que se espera que las precipitaciones sean menores a las normales en las provincias del NOA y el sur de Patagonia”, especificaron sobre el pronóstico climático de la primavera de este año y el verano 2024.