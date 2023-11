Un niño de 8 años se electrocutó con un poste de luz en La Plata y lucha por su vida

Un niño de 8 años se electrocutó con un poste de luz en La Plata. (Video: captura Telenueve)

Un nene de 8 años quedó internado en terapia intensiva en el Hospital de Niños de La Plata, luego de recibir una fuerte descarga eléctrica al apoyarse en un poste de luz del alumbrado público.

El hecho ocurrió este martes por la tarde, en las calles 21 y 78, en el barrio Altos de San Lorenzo, cuando un llamado al 911 alertó por un menor de edad que se encontraba desplomado en el suelo tras electrocutarse en medio de la calle. “La criatura estaba jugando y le agarró corriente en el poste, fue algo terrible, el padre y mi hija le hicieron RCP: estuvimos luchando para que pueda salir”, contó uno de los vecinos que asistió al niño.

De manera inmediata, el niño fue socorrido por amigos, familiares y residentes de la zona y fue trasladado al Hospital de Niños de la capital bonaerense, donde se constató que “sufrió un paro cardiorrespiratorio”. Si bien los médicos lograron estabilizarlo, su estado de salud aún es “delicado”, detallaron fuentes del caso a Télam.

El menor se encuentra internado en el Hospital de Niños de La Plata.

En diálogo con Telenueve, Nicolás, padre del menor, contó que su hijo se encuentra internado en terapia intensiva, en estado de gravedad, y que pelea por su vida “minuto a minuto”. Entre lágrimas, el hombre relató que, al momento de la descarga eléctrica, el niño “no respiraba, estaba tirado, todo doblado” y agregó que “le salía espuma por la boca”.

Por su parte, Noelia, madre del niño, añadió: “Solamente queda esperar, tuvo tres paros cardíacos, ahora lo único que nos queda es rezar para que él salga adelante, nada más”.

El hecho ocurrió mientras el menor jugaba con sus amigos.

La escena fue presenciada por un grupo de niños que se encontraban jugando con la víctima. Al ver a su amigo en el piso, uno de ellos intentó separarlo del poste de luz, sin embargo, la misma corriente eléctrica lo terminó expulsando. “Estábamos jugando, pensábamos que estaba jodiendo, cuando me acerqué, me agarró corriente a mí. Él juega en el club con nosotros, es bueno, nunca le pega a nadie, siempre viene a jugar, no pude hacer nada”, contó el niño de 12 años que corrió para intentar salvarle la vida al chico.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, en el caso interviene la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) N° 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien ordenó diferentes diligencias para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, de acuerdo a las fuentes, no hay indicios de criminalidad en el hecho y aún se investigan las circunstancias en las que el menor se electrocutó con el alumbrado público.