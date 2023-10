Pasó en la TV: la parodia de Milei en la televisión española, el casamiento de Sol Pérez y la improvisación de Wos

Resumen De La Tv Del 28 De Octubre

Mientras los argentinos se preparan para el balotaje entre Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria; y Javier Milei, de La Libertad Avanza, un humorista de la TV española hizo una parodia del candidato liberal que no pasó inadvertida y tuvo repercusión internacional.

Te puede interesar: Pasó en la TV: el acuerdo del Gobierno por la nafta, la enfermedad de Wanda Nara y el enojo de L-Gante en PH

“¿Nos podría indicar qué hace usted en España? ¿No tiene que preparar la segunda vuelta de las elecciones?”, le preguntó el conductor del programa El Intermedio, José Miguel Monzón Navarro. “¡Acabaré con ustedes sin despeinarme!”, respondió el doble Milei frente a la cámara con tono desafiante y sujetando una motosierra en la mano. como suele hacer en sus caravanas. “Aunque para eso tendría que peinarme antes”, agregó.

Las réplicas del pacto entre Patricia Bullrich y Javier Milei luego de la primera vuelta en las elecciones presidenciales del último domingo continúan a pesar de haber terminado la semana. Este sábado, en declaraciones radiales, el diputado nacional electo de Juntos por el Cambio Nicolás Massot también se sumó a las reacciones y marcó distancia con relación al acercamiento entre la titular del PRO y el referente libertario con miras al balotaje. “Milei no es un cambio deseado”, señaló y también advirtió sobre el acuerdo opositor: “Estamos rifando la coherencia de un espacio que arrancó hace 10 años”.

Te puede interesar: Pasó en la TV: el apoyo de Macri a Milei, la derrota de Los Pumas y el cruce entre Ventura y L-Gante

De cara al balotaje programado para el 19 de noviembre, otro que también se expresó fue el diputado nacional Julio Cobos quien manifestó su adhesión a la postura de la Unión Cívica Radical (UCR) de mantenerse “neutral” y consideró que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, “no es kirchnerista”. “No creo que Massa sea kirchnerista. Lo conozco desde hace 20 años. Massa es tan kirchnerista como (Myriam) Bregman es libertaria”, ironizó.

Sergio Massa y Julio Cobos, en una foto de archivo

En pleno concierto, y a días de la segunda vuelta electoral, el rapero Valentín Oliva, mejor conocido como Wos, sorprendió al público durante un espectáculo en el estadio del Club Deportivo Morón con una improvisación que incluyó indirectas hacia el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, así como a los referentes de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Te puede interesar: En medio de su show, Wos lanzó una indirecta contra Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

“No soy un falso león y no rancheo con los gatos, ni me abrazo a un pato”, cantó el joven artista de 25 años ante una multitud de personas.

Wanda Nara confirmó que tiene Leucemia: “Ahora lo llamo por su nombre”. La conductora lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones de usuarios. “¿Qué enfermedad tenés?”, le consultó un seguidor. Al ver la consulta, la mediática seleccionó la opción “contestar” y aclaró: “Leucemia”. Así, por primera vez de manera pública, contó lo que hasta ahora no había podido mencionar con su nombre. “Al principio le decía esa cosa que tengo yo. Después pude decirle enfermedad”, reconoció.

La foto ilustrativa que publicó Milei para anunciar su pacto con Bullrich y la crítica de Maslatón

En el programa de Mirtha Legrand hubo un tenso cruce entre Ángel de Brito y Carmen Barbieri. “¿No son amigos ahora, no?”, preguntó la diva de los almuerzos, a lo cual el conductor de LAM contestó: “No sé”. Mientras que la madre de Fede Bal se extendió más al decir: “No somos amigos, un poco enemigos. ¿Sabés qué? No nos bancamos ninguno de los dos, no nos caemos bien”.

Algo similar pasó entre la periodista Laura Ubfal y la ex participante de Gran Hermano, Coti Romero. Para referirse a la joven, la productora y periodista de espectáculos argentina dijo que: “Se hace la mosca muerta y le encanta. Hay un personaje divino, mosquita”, sostuvo. La rivalidad entre ambas parece no terminar.

Otro momento muy comentado de la tevé lo protagonizó el cantante Elián Valenzuela, más conocido como “L-Gante”. Fue este sábado a la noche en el programa de Andy Kusnetzoff tras el malestar que le generaron unas preguntas del conductor y algunas invitadas, a quienes acusó de quererlo “hacer pisar el palito”. El referente de la cumbia 420 no se guardó nada, pero no especificó el motivo detrás de su descontento. Minutos antes, había hablado sobre su relación con Wanda Nara.

“Porque me puse a pensar… Vos me invitás a tu programa Podemos Hablar y puede explotar, pero también puede no explotar”. Y siguió: “Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas que me han dicho para pisar el palito, que ustedes saben que me puede generar problemas personales, que lo tendrían que saber porque son profesionales”, continuó y ejemplificó: “Si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda expuesto por todos lados, le iría mal”.

Casamiento Sol Pérez

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron por iglesia con una ceremonia íntima. La panelista y el empresario dieron el primer paso para ratificar su amor. El miércoles 15 de noviembre por la tarde, la pareja pasará por el Registro Civil mientras que la fiesta tendrá lugar 10 días después, el sábado 25 en un exclusivo hotel de Cardales.

En sus redes sociales, la panelista compartió un breve video de la ceremonia con la frase que define este día tan especial. “Sí, acepto”, escribió la panelista junto a una descripción de la ceremonia. “Fue algo superíntimo con los papás de Guido, mis papás, hermanos y un testigo de cada parte″, agregó.

Otra de las noticias más mencionadas estuvo vinculada a la escasez de combustible que está sufriendo el país. En ese contexto, el candidato a Presidente por La libertad Avanza, Javier Milei, fue a cargar nafta en la provincia de Buenos Aires y, durante la actividad, cuestionó al Gobierno.

“El modelo de la casta siempre termina igual: con escasez o aumento de precios”, señaló mientras era abordado por una enorme cantidad de trabajadores y clientes, que le pidieron selfies durante treinta minutos.