Nicolás Massot, diputado electo de JxC, se diferenció de Patricia Bullrich: “Milei no es un cambio deseado”

Elecciones 2023. balotaje 2023

Las réplicas del pacto entre Patricia Bullrich y Javier Milei luego de la primera vuelta en las elecciones presidenciales del último domingo continúan a pesar de haber terminado la semana. Este sábado, en declaraciones radiales, el diputado nacional electo de Juntos por el Cambio Nicolás Massot también se sumó a las reacciones y marcó distancia en relación al acercamiento entre la titular del PRO y el referente libertario con miras al balotaje. “Milei no es un cambio deseado”, señaló y también advirtió sobre el acuerdo opositor: “Estamos rifando la coherencia de un espacio que arrancó hace 10 años”.

“Quiero hablar de la diferencia entre el cambio y la mejora. A mi no me basta con el cambio, el cambio es alternancia. No existe el argumento de: ‘Hasta antes de ayer eran locos poco preparados extremistas y de malas ideas y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo’. Yo ya no me quiero quedar más ahí”, señaló el legislador electo en declaraciones a Radio Con Vos este mediodía.

Luego, Massot continuó: “Argentina está estancada ahí hace 12 años. Yo quiero que discutamos cómo mejoramos, porque la verdad yo tengo bastantes pocas garantías de que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora. La verdad, tengo muchas dudas. Ahora, eso no me transforma automáticamente en un militante kirchnerista”.

“Eso me transforma en lo que voy a ser: un diputado aguerrido que va a pelear por la plataforma de gobierno que nosotros defendimos —profundizó el diputado nacional electo en diálogo con el periodista Iván Schargrodsky—. Es decir, equilibrio fiscal sin dolarización; defensa del valor de la moneda sin cerrar el Banco Central; mejora de la educación pública sin privatizarla; combate al delito sin que andemos a los tiros. No es tan difícil y eso es lo que está en juego. Así que, perdonen la expresión, pero neutralidad las pelotas”.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, ejes de un acuerdo político audaz que fractura a Juntos por el Cambio

En el marco de la entrevista radial, el hombre que bajo el ala de Juntos por el Cambio marcó ingresó a la Cámara de Diputados el último domingo marcó una notoria distancia respecto al pacto que Mauricio Macri y Patricia Bullrich sellaron con el postulante de La Libertad Avanza de cara a la segunda vuelta presidencial, etapa en la que se medirá con el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“Muchos de nosotros tenemos la convicción de que no somos parecidos a Milei y que Milei es un cambio que no es necesariamente un cambio deseado”, enfatizó Massot. Y en ese tono, continuó: " Yo no quiero ser cómplice. Si Milei accede al poder, yo todas aquellas cosas razonables que tengan que ver con el equilibrio fiscal, con la reducción de la inflación, con la apertura y mejor alineación a socios internacionales, con el combate irrestricto al crimen organizado y la reforma de la Justicia, yo la voy a acompañar. De la misma manera en que si Massa, en su necesidad de generar mayorías, está dispuesto a abandonar alguno de los defectos y las malas prácticas de las que somos testigos hace 12 años, también estaremos dispuestos porque no queremos ‘un cambio’ nada más”.

Nicolás Massot, diputado electo de JxC, se diferenció de Patricia Bullrich: “Milei no es un cambio deseado”

“No queremos más slogans, quiero que la Argentina mejore y lamentablemente la Argentina no va a mejorar, al menos en este turno, conducida por Cambiemos. Entonces, lo que corresponde a Cambiemos, es honrar su plataforma electoral, con cojones y de manera corajuda como algunos sabemos hacer, no tranzando, no negociando y sin ser neutral, a las barbaridades de cualquiera de los dos lados para, no de que haya un cambio, sino una mejora coherente”, completó Massot.