El tenso momento que protagonizó L-Gante en el programa de Kusnetzoff: “Me quieren hacer pisar el palito”

L-Gante expresó su enojo por algunas preguntas de Andy Kusnetzoff. Antes del malestar, habían hablado de Wanda Nara

El cantante Elian Valenzuela, conocido como “L-Gante”, protagonizó un tenso momento en el programa de Andy Kusnetzoff por el malestar que le generaron unas preguntas del conductor y algunas invitadas, a quienes acusó de quererlo “hacer pisar el palito”. El referente de la cumbia 420 no se guardó nada, pero no especificó el motivo detrás de su descontento. Minutos antes, había hablado sobre su relación con Wanda Nara.

El artista reveló cómo surgió su vínculo con la empresaria al recordar que comenzaron a interactuar a través de “reacciones de fuego en Instagram”. “Con eso se da a entender que hay onda”, le explicó el cantante a Marilina Ross, quien también participó del programa “PH Podemos hablar”.

Sin embargo, contó que se conocieron tiempo después en un evento que se organizó por una pelea de Yao Cabrera. En ese momento, le tocó sentarse junto a ella. “Tanteando, ahí tranqui. No sé, digo: ¿Le gustará que le hable así o así?”, relató.

Frente a esto, Karina Mazzocco y Pía Shaw comenzaron a hacerle preguntas. “¿Te encantó apenas la viste?”, consultó Mazzocco y su colega agregó: “Si vos empezaste a pensar ‘cómo me muevo’, es porque ya te gustó” y luego retrucó: “¿Llegó el fueguito después?”.

L-Gante aseguró que, tras esa interacción, fueron a comer, pero no quiso profundizar mucho sobre el tema. “No cuento más, ya está”, dijo entre risas.

Sobre las salidas, Kusnetzoff intentó ahondar sobre a dónde iban en sus citas, mientras que Shaw aclaró que “salieron bastante sin que el periodismo sepa”. Mazzoco, por otro lado, le consultó si la mujer que le pasaba rodajas de kiwi en la boca durante un móvil que hizo con su programa era Wanda. “No, yo contrato una persona para que me de kiwi”, contestó bromando el referente de cumbia 420.

La conversación finalizó luego de que L-Gante confirmó que se había “enganchado” con Wanda, pero reconoció que “era un quilombo con su pareja (por Mauro Icardi)” y expresó que “por mente clara de los dos” decidieron terminar su vínculo.

El cantante de cumbia 420 recordó que sus primeras interacciones con la empresaria fueron a través de Instagram

El tono de la charla cambió minutos después, cuando el conductor vio molesto a Valenzuela, por lo que le consultó qué le sucedía. “Quedé enojado un poco”, comenzó diciendo serio L-Gante.

Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a sentirse así, el cantante confesó: “Porque me puse a pensar… Vos me invitás a tu programa Podemos Hablar y puede explotar, pero también puede no explotar”.

“Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas que me han dicho para pisar el palito, que ustedes saben que me puede generar problemas personales, que lo tendrían que saber porque son profesionales”, continuó y ejemplificó: “Si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda expuesto por todos lados, le iría mal”.

En ese sentido, quiso dejarles en claro a todos los presentes que él “no están hablando con un boludo”. L-Gante recalcó que “quedó muy enojado” y, antes los intentos de solucionar las cosas de Kusnetzoff, lo cruzó: “No yo no tengo drama de nada, vos tampoco tendrías que tener drama de nada”.

L-Gante reveló cómo surgió su vínculo con Wanda Nara

Mazzoco intentó explicarle la dinámica del programa, mientras que Shaw trató de disculparse. En consecuencia, el referente de cumbia 420 lanzó: “Prejuicio, prejuicio” y le habló directamente a Pía al decir: “Están frente a alguien inteligente, que te va a responder la respuesta justa no la que vos querés escuchar”.

El conductor pidió perdón en nombre del programa y recordó que antes de la grabación le expresó que quería que se sienta cómodo, así como también dio a entender que buscó establecer parámetros sobre los temas de los que hablar.

Luego del tenso momento, L-Gante expresó que solamente quería decir lo que sentía y que prefería continuar con el programa. Todo terminó con un abrazo entre el artista y Kusnetzoff, quien además le aclaró: “Nunca querría que pises el palito, ni mucho menos subestimarte”.