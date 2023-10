Javier Milei fue el personaje elegido por un programa de humor en un canal español de alto rating

Parodia de Javier Milei en un programa de La Sexta, uno de los canales de TV más vistos de España

Mientras los argentinos se preparan para el balotaje entre Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria; y Javier Milei, de La Libertad Avanza, un humorista de la TV española hizo una parodia del candidato liberal que no pasó inadvertida y tuvo repercusión internacional.

Con la música de Panic Show, el tema de La Renga que el economista suele utilizar para abrir y cerrar sus actos de campaña, el falso Milei irrumpió a los gritos en el estudio del programa El Intermedio blandiendo una motosierra como suele hacer en sus caravanas. Haciendo uso de la verborragia que lo caracteriza hizo reír a los conductores y a los televidentes con sus polémicas declaraciones.

“¿Nos podría indicar qué hace usted en España?.¿No tiene que preparar la segunda vuelta de las elecciones?”, le preguntó el conductor José Miguel Monzón Navarro, más conocido como “Wyoming”, quien está al frente de uno de los envíos de más rating del canal La Sexta.

“La lucha contra el zurderío nunca descansa. Y por lo que me han dicho, este programa es uno de los mayores nidos de ratas izquierdistas radicales que tenéis acá en España. ¡Pero eso se acabó! ¡Acabaré con ustedes sin despeinarme!”, respondió el doble Milei frente a la cámara con tono desafiante. “Aunque para eso tendría que peinarme antes”, agregó el imitador.

Cuando el conductor le pidió “tranquilidad” para el plató y para Argentina, el falso libertario salt{o: “Che che, che, te lavás la boquita para hablar de la Argentina”.

Y luego continuó con su irónico discurso: “Después de patear el orto de Massa en la segunda vuelta pienso instaurar la libertad y acabar con todas las lacras del comunismo”. Para ello dio más detalles de su plan de gobierno en caso de ganar las elecciones el 19 de noviembre.

“¿Los impuestos? ¡Se acabaron! ¿La educación pública? ¡Se acabó! ¿La sanidad? ¡Se acabó! ¿El sol? ¡Fuera también! ¿Y el oxígeno? Quien quiera respirar... ¡que lo pague! ¡Vivan los recortes, carajo! ¡Viva la libertad!”, exclamó el personaje.

Milei irrumpió en el estudio de TV con una motosierra

La parodia de Milei se produjo en momentos en que el líder libertario es criticado dentro su propio espacio por el acuerdo político que hizo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich con miras a ganarle a Massa en la segunda vuelta y terminar con el kirchnerismo. Incluso, se dio en un contexto de un incómodo momento que también vivió en la TV argentina.

El episodio tuvo lugar este jueves por la noche. en un programa de A24, cuando interrumpió una entrevista televisiva que estaba brindando para pedir que los trabajadores del lugar dejaran de hablar por lo bajo mientras él respondía las preguntas sobre su plan económico.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, reclamó el economista, visiblemente molesto por la situación.

En ese mismo momento, el conductor del ciclo le pidió disculpas y le dijo que “fuera del aire” le iba a explicar lo que estaba pasando, pero Milei insistió en que había varias personas en el lugar que desde que comenzó su explicación “hablan demasiado y es muy difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído”.

“No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, continuó.

Fue entonces cuando el conductor del envío, Esteban Trebucq, le ofreció a su entrevistado volver a explicar la idea que estaba planteando, pero el candidato se negó y remarcó que esperaba que hubiera quedado “bien explicado”, porque hizo “un buen esfuerzo a pesar del ruido”.