Pasó en la TV: el intenso cruce entre JxC y Milei, el golazo de Messi y cómo se encuentra la salud de Luis Miguel

Resumen de la TV 26 de agosto

A menos de dos meses de que se celebren las elecciones presidenciales, la campaña alcanzó un alto nivel de tensión entre Juntos por el Cambio (JxC) y el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, después de que el libertario manifestara su deseo de sumar a Mauricio Macri al Gabinete que lo acompañaría, en caso de que asuma la presidencia. Frente a esto, el primero en salir con los tapones de punta fue Martín Tetaz al reprochar: “Eso fue algo que no se hace”.

“Es una falta de respeto de Milei haber sugerido un puesto para Mauricio Macri”, denunció el integrante del bloque de Diputados de JxC en un móvil para C5N, para rematar con que “es una avivada. Trata de rapiñar una parte del voto nuestro”. Aunque, desde el otro lado del ring, el economista liberal redobló la apuesta al revelar que un miembro del frente liderado por Patricia Bullrich se comunicó para intentar generar un bloqueo económico al Gobierno actual.

“Un economista de Juntos por el Cambio llamó a uno de los miembros de mi equipo de asesores para hacerle reventar el programa al Gobierno, con las consecuencias que eso tiene en términos de inflación, pobres e indigentes”, acusó Milei, quien solamente dio como indicio que la persona detrás del llamado habría sido un ministro. Por último, el candidato se diferenció en una entrevista para Radio Mitre al plantear: “Yo quiero ganar las elecciones pero yo las quiero ganar de modo limpio y sin causarle daño a los argentinos. Y Juntos por el Cambio, evidentemente, con tal de conseguir un voto más está dispuesto a arruinarle la vida a los argentinos”.

En el norte del continente, luego de que se especulara sobre la convocatoria de Lionel Messi a la primera fecha de la Major League Soccer (MLS), el diez argentino volvió a hacer de las suyas al marcar el gol que le garantizó la victoria a Inter Miami frente a New York RB.

Milei expresó que le gustaría que Mauricio Macri sea el representante del país a nivel internacional (Adrián Escandar)

A pesar de que el campeón del mundo inició el partido en el banco de suplentes, el delantero ingresó en el minuto 60 del segundo tiempo y, en cuestión de minutos, cerró una jugada con un gol que demostró que su habilidad para despistar a la defensa de los rivales sigue intacta. “No podía faltar”, celebraron desde la cuenta oficial del equipo de la Florida en X.

Asimismo, en el tiempo fuera de juego, la esposa de la estrella de las Garzas, Antonela Roccuzzo, se ganó un lugar en los bloopers de la semana, debido a que la empresaria protagonizó una terrible confusión en la previa del partido al confundirse a Jordi Alba con el rosarino. Aunque lo había visto venir de frente, cuando intentó saludarlo con un beso en la mejilla casi se chocaron, por lo que solamente optaron por darse un abrazo.

En cuanto a estrellas mundiales se refiere, la preocupación por Luis Miguel aumentó durante los últimos días después de que trascendiera que el cantante había tenido que ser internado en Chile. “Luis Miguel ha estado bastante complicado de salud”, informó una periodista chilena en comunicación con el programa Secretos Verdaderos, de América TV. Aparentemente, el aparato respiratorio del artista comenzó a verse afectado desde su estadía en Buenos Aires, según informó la comunicadora que mencionó que “en Santiago el clima está muy parecido e, incluso, un poco más frío”.

A nivel nacional, el estado de salud de Carlos “la Mona” Jiménez mantiene en vilo a los miles de fanáticos desde que se conoció que había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) el miércoles pasado. Aunque el cuartetero no fue visto en cámara, su hija, Natalia Jiménez, compartió un emocionante video, en el que interprete recordaba que uno de los días más felices de su vida fue cuando se mudaron a una casa con baño propio.

Natalia, hija de la Mona Jiménez, le mandó un mensaje a su papá tras su cirugía (Instagram)

“Fue muy hermoso, fue lo más lindo que tuve en mi vida, haber conocido un baño”, rememoró tras contar que antes hacía sus necesidades “en cuclillas”. Ante los recuerdos más duros de su infancia, el cantante no pudo evitar quebrarse, por lo que se pudo ver la emoción de su hija al decirle: “No llores viejo”, mientras le plantaba un beso en la mano.

En cuanto a vivencias crudas se refiere, la actriz Verónica Llinás pasó por los estudios de Infobae, en donde se animó a contarle a Tatiana Schapiro uno de los momentos más difíciles que le tocó presenciar en medio de la crisis económica que atraviesa el país. “El otro día fui a comprar verdura y había una viejita con un bastón que preguntó cuánto estaba el kilo de papas. Dijeron tanto, y... ‘No, no, no puedo. Deme verdurita’”, relató la humorista al confesar que decidió comprarle las papas y entregárselas. “Salí llorando. No puede ser que estemos viviendo todo esto”, lamentó.

Por otra parte, la pista del Bailando 2023 comienza a calentarse, tras confirmarse que el estreno será el lunes 4 de septiembre, y quienes ya han comenzado a afilar las garras fueron los ex hermanitos Coty Romero y Tomás Holder. Resulta que ambos fueron invitados a El debate del Bailando, por América TV, y coincidieron en tener un fuerte cruce con el panel.

La actriz opinó sobre el panorama socioeconómico actual del país

En el caso de la correntina, las chispas surgieron al ser cuestionada por el estado de su salud mental luego de que reconociera que la ruptura con Alexis “Conejo” Quiroga no le sentó para nada bien. “¿Estás preparada para afrontar todo este tipo de situaciones”, cuestionó Cora Debarbieri. Pese a que Coti mantuvo la calma, Holder la defendió de forma furtiva al rechazar: “Lo decís con un tono irónico. Está mal eso”.

Sin embargo, eso no fue todo para el joven que se hizo conocido gracias a TikTok, debido a que después reaccionó a las descalificaciones que Yanina Latorre realizó en su contra luego de que le consultaran en LAM acerca de qué pasaría si Holder y su hija, Lola Latorre, comenzaran una relación a partir del reality show. “A mi hija no le gustan los inútiles”, respondió la angelita, lo que generó que el participante del Bailando 2023 señalara que “nunca le contestó como una persona adulta”.

Por último, la perlita de la jornada se trató de un video viral, en el que un perro logró que su dueño se llevara el susto de la vida. De acuerdo a lo que mostraron las cámaras vecinales, el hombre se había bajado de su camioneta y, al parecer, la habría dejado encendida. Y es que no se percató de que el canino iba a subirse y activar el mecanismo para que esta comenzara a circular en automático. Aunque no sabemos cómo terminó la secuencia, esperamos que el incidente no haya generado un problema mayor.

