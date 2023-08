Noelia Pompa reveló la única condición que le puso a su compañero de pista en Bailando 2023

Noelia Pompa revelo la unica condicion que le puso a su companero de pista en Bailando 2023

Este año el Bailando 2023 dará más sorpresas que las acostumbradas. El ciclo de Marcelo Tinelli que tiene fecha de inicio para el próximo 4 de septiembre por la pantalla de América contará entre sus figuras destacadas con la bicampeona del certamen, Noelia Pompa. Resulta que la actriz, que se había ido a vivir a España, regresó al país y, según ella misma relató en diálogo con Teleshow durante la presentación oficial del programa en el Hipódromo de Palermo, cuando Marcelo se enteró que estaba en Argentina la convocó de inmediato para el certamen de baile.

En esta oportunidad, durante este sábado, Noelia estuvo invitada a El Debate del Bailando, por América. Allí, junto a su futuro bailarín, Sandro Leone, la bicampeona del concurso tuvo palabras halagadoras para él. “Guapo, hermoso, y ¡cómo baila por Dios!”, comenzó diciendo la actriz. Enseguida continuó: “Estoy muy feliz con el equipo, con Sandro y con mi coach, a quien le mando un beso que no pudo venir”.

“Venimos ensayando mucho y conociéndonos, obviamente los primeros días son más bien de conocernos, de ver qué podemos hacer juntos porque desde ya que la diferencia de altura hay cosas que conmigo no se pueden hacer”, afirmó Pompa. En ese momento, Denise Dumas, la conductora del ciclo, quiso saber si ella había pedido algún requisito en particular. “Sé que muchos pidieron camarín, o equipo o algo, porque hay varios que pidieron eh”, preguntó directamente. Y Noelia fue contundente sobre el pedido que le hizo a su partenaire.

“Yo la única condición que puse es que tenga buena onda, que tenga buena onda el equipo, es lo único que quería”, confesó la joven que desde que regresó al país admitió estar viviendo un profundo cambio en su vida. Hace unas semanas, le había dicho a Teleshow: “Yo creo en las causalidades y no en las casualidades. Y evidentemente tenía que estar en el Bailando este año, pero la verdad es que ni zapatos a medida tengo”.

En cuanto a las transformaciones que está atravesando a nivel personal, Noelia contó acerca de esta nueva etapa, de regreso en el país. “Vengo un poco así, improvisando, desde hace algunos años, y ahora sentí que tenía que estar cerca de mi gente y de mi tierra, estuve 7 años afuera y creo que busco ahora lo que me dice mi corazón, me quedaré hasta que me tenga que quedar. Estoy en una búsqueda espiritual muy fuerte y acá desde ya hay muchas respuestas, pero en Italia y en España también, así que seguramente me vuelva en algún momento”, confesó.

También se refirió al entrenamiento para el concurso de baile después de casi una década. “El cuerpo tiene memoria, sí, es cierto, pero también reconozco que volver a entrenar duro trae algunos dolores y molestias”, destacó entusiasmada con volver a pisar la pista de baile más famosa del país.

Cabe recordar que Noelia había salido campeona dos veces del Bailando, en el 2011 y en el 2012. En ambas ocasiones su compañero de baile había sido Hernán Piquín, con quien conformó una dupla explosiva, que le permitió capitalizar sus cualidades y formar parte luego del elenco de Flavio Mendoza en las performances que hizo arriba del escenario. Incluso, había rechazado propuestas laborales como la gira con la obra sobre su vida, Pequeña gran mujer, producida por Mendoza, quien también la había tentado para viajar a China con Stravaganza. Pero ella en ese entonces dejó todo y se fue a vivir a Madrid, España. “Me despojé de todo, me acepto con mi metro veinticinco de estatura, pero quiero ver qué le pasa al mundo conmigo y sin mi popularidad. Acá me hice conocida por el Bailando, se supieron mis miserias. Por eso cuesta despegar mi persona de los personajes que me gustarían hacer. Quiero estudiar y seguir formándome en España, para volver con todo a mi país. Sé que esta decisión implica dejar atrás a una persona que para mí es muy importante, Flavio Mendoza. Pero para cumplir los sueños hay que ser un poco rebelde”, había explicado en ese momento.

