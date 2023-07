David English en el Casco Histórico de la ciudad de Buenos Aires, donde descubre historias y mitos argentinos

Costumbres y valores de Argentina - Plaza de Mayo - David English

David arribó al centro de la ciudad un día soleado y frío. Bajó en la estación “Catedral” de la línea D del subte para ir al encuentro del politólogo y profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Martín Leguizamón. Ni bien salió a la superficie, se encontró con calles colmadas de personas. Microcentro es una zona repleta de oficinas, edificios administrativos, comercios y bancos. Es un área que comprende aproximadamente 60 manzanas. Su superficie pertenece a los barrios de San Nicolás, Montserrat y Retiro. Mayormente durante la semana, cientos de personas arriban de distintas partes de la ciudad y la Provincia de Buenos Aires para trabajar, hacer trámites o reunirse. También se pueden encontrar muchos extranjeros que están de visita en el país y pasen para conocer algunos de los puntos más destacados de la ciudad como la Plaza de Mayo, la Manzana de las Luces o la Iglesia de San Ignacio de Loyola, la más antigua que se conserva en Buenos Aires.

“La primera vez que vine a Buenos Aires era muy joven y me impactó su cercanía con ese inmenso río. Cuando conocí el centro porteño, lo que más me impresionó fue esa mezcla entre París y Madrid, y su carácter tan singular. Era una ciudad distinta a todas las demás que había conocido en el mundo. Levantar la cabeza y ver esas cúpulas majestuosas me enamoró”, sostiene David.

David English visitó el Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires

Martín y David se encontraron en la Pirámide de Mayo, que está ubicada justo en el centro de la Plaza de Mayo. Desde allí David pudo ver los edificios históricos y gubernamentales que la rodean: el Cabildo, la Catedral Metropolitana, la Casa Rosada, el Palacio del Gobierno de la Ciudad, ministerios y bancos. Es la plaza más antigua de Buenos Aires. Recibió ese nombre en homenaje a la Revolución del 25 de Mayo de 1810, que se llevó a cabo en ese mismo lugar , y que dio inicio al inicio de la independencia argentina. “Siempre aconsejo venir a esta plaza y sentarse en un banco a contemplar la gente pasar, y a observar su idiosincrasia. Hay que mirar Buenos Aires con ojos de turista porque así uno puede darse cuenta lo bella que es”, afirma David.

“La Plaza de Mayo es el lugar donde se puede contar toda la historia argentina”, sostiene Martín Leguizamón. Fue, sin dudas, escenario de los acontecimientos más importantes de la historia del país. Uno de ellos ocurrió el 16 de junio de 1955, cuando fue bombardeada como parte del intento de golpe de estado gestado por un grupo de militares opositores que buscaban asesinar al entonces presidente Juan Domingo Perón. Muchas de las bombas que tiraron cayeron en los alrededores de la Casa de Gobierno y provocaron la muerte de personas que se encontraban allí. También allí el 30 de abril de 1977, en plena dictadura cívico-miltar, por primera vez las Madres de Plaza de Mayo marcharon alrededor de la pirámide para exigir la aparición de sus hijos e hijas. Quince años más tarde, el 2 de julio de 1992, se realizó la primera marcha LGBTIQ+ de Buenos Aires en la que alrededor de 300 personas se movilizaron. El punto de encuentro fue la plaza y luego caminaron hasta el Congreso de la Nación bajo la consigna “Libertad, Igualdad, Diversidad”.

David English en Plaza de Mayo

La plaza también fue escenario de presentaciones de artistas nacionales e internacionales, como en el aniversario de los 203 años de la Revolución de Mayo, en el que se realizó un acto oficial que contó con la participación de músicos como Fito Paez y Silvio Rodriguez. Diecisiete años antes, Madonna había cantado allí cuando arribó al país para filmar la película “Evita”. Estuvo durante casi dos meses en Argentina rodando el film del director británico Alan Parker en el que interpretó el papel de Eva Perón. El entonces presidente Carlos Saúl Menem les dio permiso para filmar escenas en edificios gubernamentales. Así fue que utilizaron interiores de la Casa Rosada, como el despacho presidencial, y también el histórico balcón. Allí cantó la famosa canción “No llores por mí, Argentina” frente a la plaza en la que habían cuatro mil extras el sábado 9 de marzo de aquel año.

“Creo que es muy importante saber más sobre el lugar donde uno vive. Buenos Aires está llena de historias y mitos que me encanta descubrir y poder compartir. Sus calles, sus plazas, sus barrios y, sobre todo, su gente, tienen mucho para contar”, sostiene David.

David continuará recorriendo Buenos Aires en busca de conocer sus costumbres e historias. A partir de julio, comenzó a recorrer la Argentina junto a Infobae para descubrir el maravilloso país que eligió para vivir y las razones por las que lo sigue eligiendo.

