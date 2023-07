David English le explicó a un grupo de alumnos por qué elige vivir en Argentina desde hace veinte años

Costumbre y Valores Argentinos - Escuela Angel D´ambrosio - David English

La emigración de los jóvenes es un tema álgido en la sociedad argentina. El Observatorio de Psicología Social Aplicada (OBSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires recogió datos de los principales centros urbanos del país: de su investigación se desprende que cinco de cada diez habitantes sostiene que si tuviese la posibilidad, emigraría. La mayoría de ellos afirma que la Argentina no va a poder salir por muchos años de la crisis que transita. El porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años es abrumador. Los tres principales motivos que argumentan son la inflación (ocho de cada diez), la inseguridad (siete de cada diez) y la corrupción (seis de cada diez).

“Es un tema recurrente en los adolescentes y jóvenes adultos”, sostiene Cristina D’Ambrosio, profesora de inglés de la escuela Ángel D’Elía, un establecimiento educativo de la localidad bonaerense de San Miguel. Desde 2020, el colegio lleva adelante un proyecto que consiste en que sus alumnos entrevisten a personas argentinas o de otras nacionalidades con el objetivo de utilizar el idioma en un contexto comunicativo real. Esta vez, David fue el invitado. Justamente la problemática de los jóvenes que deciden dejar el país es algo que le preocupa. “Ya lo conocía por haber escuchado alguno de los reportajes que le hicieron y siempre me llamó la atención su pasión por Argentina y los valores que siempre comenta sobre nosotros. Cuando leí uno de sus posteos en Facebook, decidí escribirle e invitarlo para poder tener una entrevista por zoom. No sólo accedió a este encuentro, sino que también se ofreció a venir personalmente”, cuenta la docente.

David se reunió, entonces, con algunos alumnos de la institución. “La charla se dividió en dos momentos, su vida antes y después del 11 de septiembre. Se realizó en los dos idiomas, donde no solamente los alumnos preguntaban sino que también David estaba muy interesado en conocerlos. Todos estuvieron muy atentos a los comentarios que hizo sobre todo lo bueno que tenemos en el país cuando se quiere hacer algo”, sostuvo Cristina.

"Interactuó con todos nosotros, pasó videos explicando varios temas y le puso positividad a todas nuestras preguntas", dijeron los alumnos sobre la charla que brindó David English

“Uno de los mejores momentos de la entrevista fue que interactuó con todos nosotros, pasó videos explicando varios temas y le puso positividad a todas nuestras preguntas. Algo muy interesante que nos llamó la atención de él, es lo mucho que ama nuestra cultura, la calidez de todos los argentinos y la pasión que le ponemos a todo lo que hacemos”, narran los alumnos. El estadounidense entabló una comparación entre el país en el que nació y el que elige para vivir: “Dijo que el primero era un país muy frío y que el nuestro era un lugar muy cariñoso. Además, nos dijo que los argentinos somos muy apasionados con nuestra cultura, por ejemplo, con el fútbol”, relatan los estudiantes.

Uno de los objetivos de David fue poder transmitirles el amor que tiene por el país y por qué lo eligió hace más de veinte años para vivir. “Todos sus gestos cuando hablaba eran muy expresivos y transmitían todos los sentimientos que tenía. Para nosotros es algo imposible de creer a pesar de que estaba hablando del país en el que vivimos. El amor que tiene por nuestra cultura y personalidad es algo hermoso. Lo veíamos como si no estuviera hablando de Argentina sino de un país completamente diferente al que nos gustaría ir de inmediato”, afirman los alumnos.

Tanto en sus apariciones en los medios como en sus redes, David viene hace tiempo desmitificando los idilios sobre la emigración. “Cuando tuve que emigrar muy joven de mi país a partir del atentado de las Torres Gemelas, no fue fácil. Cuando uno llega a un país y a una cultura tan distinta, no es fácil adaptarse, conseguir trabajo, conocer la dinámica de lo cotidiano como puede ser sacar un boleto de colectivo, pagar un impuesto, pedir un turno médico o abrir una cuenta en un banco. Son todas cuestiones que uno no evalúa al momento de idealizar la vida en el exterior. En mi caso, me ayudó mucho que el destino fuese Argentina porque si bien todas esas dificultades las tuve, se me hicieron muy llevaderas gracias a solidaridad, hospitalidad y empatía del pueblo argentino, especialmente el mendocino. Esto no ocurre en otros países en los que he estado. Allí el inmigrante nunca se siente en su lugar de pertenencia”, sostiene.

Los alumnos del colegio Ángel D’Elía de San Miguel siguieron con mucha atención la charla de David English y participaron activamente de ella

Para él es muy importante poder transmitir su experiencia a las nuevas generaciones. En los últimos años, ha visitado distintas escuelas con el objetivo de invitar a los jóvenes a quedarse en el país, apostar por él y transmitirles que estudiar en la Argentina es un privilegio que no todos los países tienen ya que la educación es libre, gratuita y de excelencia, como en la UBA, que es reconocida internacionalmente. En muchos países los jóvenes tienen que irse de su casa, lejos de su familia, para poder estudiar la carrera que eligieron. “Me hace muy feliz saber que si yo puedo cambiar la opinión de un joven, valió la pena mi mensaje”.

La visita y el encuentro entre David y alumnos del colegio Ángel D’Elía de San Miguel es un capítulo más en la devoción del estadounidense por recorrer la Argentina junto a Infobae para descubrir el maravilloso país que eligió para vivir y las razones por las que lo sigue eligiendo.

