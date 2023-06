David English: “Volver a Nueva York con mi hijo fue una experiencia importante”

“Ese que soy hoy viviendo en Argentina después de lo que me pasó aquel 11 de septiembre hace más de 20 años, es también la historia de ese niño que nació y creció en la cuna de una familia amorosa, con un padre y una madre cariñosos, que le dieron todo, que le hacían reír, que lo dejaron ser libre y que lo acompañaron en cada decisión que tomó”, sostiene David.

Cuando su hijo Benji tenía tan solo siete años le preguntó: “Papá, ¿por qué te fuiste de los Estados Unidos?”. Tras ese interrogante vinieron otros. “Me di cuenta que había llegado la hora de contarle mi historia. Los psicólogos dicen que cuando los niños preguntan es porque ya están preparados para saber. Obviamente dudé al principio si contarle o no los verdaderos motivos que me hicieron irme del país, porque me era difícil contar una historia que tenía que ver con dolor y muerte a un niño tan pequeño. Pero busqué el mejor modo para hacerlo y pensé que lo ideal era llevarlo a conocer los lugares que tenían que ver con mi historia”.

David y Benji se embarcaron en un avión con destino a Nueva York. Llegaron y fueron directo a la casa de Steve, su único hermano, que vive junto a su esposa y sus dos hijas en una casa en los suburbios. Allí también los esperaba su madre. Todos juntos pasaron momentos en familia. David incluso les hizo un asado tal como se lo hace en la Argentina y todos quedaron deslumbrados.

Benji estaba muy emocionado con este paseo, mientras que David se esmeraba en contarle sobre su país e historia. “Entre la alegría de Benji de compartir tiempo con su abuela y con sus primas, decidí llevarlo un día a Zona Cero”. Juntos fueron a ese mismo lugar que vio a ese joven David que se encontraba en el epicentro del horror y que ese día lo veía volver con una vida nueva y junto a hijo. Allí visitaron el memorial construído en honor a las víctimas del atentado, a donde miles de personas por día se acercan a dejar flores y estampitas. “Ahí le expliqué lo que había sucedido aquel terrible 11 de septiembre de 2001, del que yo fui testigo, y lo que significa la fuente de agua construída en honor a quienes ya no están”.

Pasados unos días de su llegada a Nueva York, David, junto a su madre y Benji, viajaron a la casa de la madre que queda en Nashville. Allí David se encontró con miles de recuerdos, como la rockola de la casa familiar, un regalo que le había hecho el padre a su mamá. “Les gustaba mucho bailar juntos. Es de ahí que me doy cuenta de dónde viene mi gusto por el baile”. También encontró pilas enormes de cassettes y vhs que grabó su padre a lo largo de toda su vida. Allí estaban registradas todas sus llamadas, inclusive la que hizo David cuando impactó el avión en la primera torre para avisar que estaba a salvo. “Me reencontré con un pasado en el que había mucha alegría y hermosos recuerdos, como cuando jugaba con mi padre y mi hermano en el parque con el frisbee; los cumpleaños, los festejos familiares. Me di cuenta que eso que mi padre hacía de grabar todo, y que me hacía tanto enojar, ese día cobró un valor sentimental que le agradezco mucho porque pude valorar la historia de mi familia y lo felices que fuimos. Cada video que vi era una lección que me había dejado”.

Antes de regresar a la Argentina, David le mostró a Benji un homenaje que le hicieron a su padre cuando murió: un banco en un parque que llevaba su nombre acompañado de tres frases que él les decía siempre a sus hijos: se positivo, toma la iniciativa y piensa en grande. “Le expliqué a Benji que para nosotros no solo era importante poner su nombre sino también esas enseñanzas que me acompañaron desde aquel día que decidí rehacer mi vida en otro país. Ver su emoción, sentados juntos en ese banco, me hizo dar cuenta que mi padre, mi hijo y yo estábamos fuertemente unidos”.

“Este encuentro con mi pasado fue para poder explicarle a mi hijo los motivos por lo que tomé la decisión de irme, el por qué quise hacer un cambio drástico en mi vida y lo que significaba un renacer para mi. Todos estos recuerdos también me hicieron replantear mi pasado y resignificar mi historia personal”.

A partir de julio, David recorrerá la Argentina junto a Infobae para descubrir el maravilloso país que eligió para vivir y las razones por las que lo sigue eligiendo.

