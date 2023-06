Se hizo viral con su ukelele y ahora vende contenido erótico: “Gano 5 veces más con los desnudos que con la música”

Valen Madanes se hizo viral interpretando covers con su ukelele y ahora vende contenido erótico: “Gano 5 veces más con los desnudos que con la música”

Tras conquistar las sociales redes con su dulce voz y mirada angelical interpretando covers con su ukelele durante la pandemia, Valen Madanes se abrió camino en la música componiendo temas propios y llegó a ser telonera de Maluma, Camilo y Jbalvin, entre otros artistas internacionales que tocaron en la Argentina.

Su popularidad arrancó en 2019, cuando -desde el living. de su casa- les mostró a sus seguidores de Instagram lo que era capaz de hacer y luego YouTube hizo su magia. Las miles de reproducciones que logró con Fantasías, de Farruko y Rauw Alejandro, fueron tan solo la antesala de lo que sucedería con Leña para el Carbón, de Dj Alex, que se convirtió en meme, se viralizó y escaló al tercer puesto de esa plataforma de videos.

A 4 años de aquella sorprendente experiencia, Valen optó por dejar de lado su costado “súper friendly y apto todo público” para explotar su faceta más sexy y así hacerse más conocida como cantante. Para ello, abrió un perfil en OnlyFans y en apenas dos semanas acumuló más de 2 mil seguidores gracias a que días atrás se convirtió en tendencia en Twitter.

Valen Madanes ganó popularidad en las redes durante la pandemia interpretando covers con su ukelele

¿El motivo? un usuario que había pagado por el servicio filtró dos fotos de la joven desnuda y su perfil explotó. En una de ellas se la veía en topless y en la obra acostada sobre la cama de perfil.

Hoy, su feed ya cuenta con 25 publicaciones y 2,6 millones de likes. La suscripción mensual cuesta USD 12 dólares pero también hay promociones por contrataciones trimestrales (USD 34,20) y semestrales(USD 64,80); y un apartado VIP para los clientes más exigentes, que cuesta USD 100.

“OnlyFans me demanda mucho tiempo porque soy yo la que interactúa y chatea con los suscriptores. Trato de tener siempre la página actualizada y subir historias. Es como un Instagram de material de erótico”, explicó a Infobae la joven cantante de 23 años, ahora devenida modelo.

Valen Madames tiene 23 años, arrancó a los 19 haciendo música y ahora es modelo erótica

Para ello, Valen armó su propio equipo de trabajo: “Contraté un fotógrafo, alquilo locaciones para que las fotos salgan más producidas y confié el manejo de mi perfil a una agencia de marketing digital que no solo se encarga del armado de los reels promocionales sino también de rastrear cuando se comparte material íntimo sin permiso”. Ellos son los encargados de denunciar y hacer que se bloquee el acceso a esos contenidos en Internet.

Debido a la impensada repercusión que generó Valen en tan poco tiempo, OnlyFans lanzará la próxima semana un video promocional de ella mostrando su estilo de vida. “Quisieron accionar conmigo porque atraigo suscriptores. No me cobran nada. Ellos eligen con quién hacerlo. Les gustó lo que hago y me quieren potenciar”, remarcó.

Más allá de sus aspiraciones por brindar contenido profesional y de calidad, Valen admite que “lo que más garpan son las fotos amateurs porque es como si estuvieses mandándoles fotos en privado”.

Valen Madames nunca pudo vivir de la música. Ante dedicarse a vender contenido erótico, se mantenía con las publicidades que hacía en su cuenta de Instagram

Valen asegura que al igual que Twitch, esta plataforma para adultos la ayuda a reconectarse con sus fanáticos. “Cuando stremeaba me ayudaba muchísimo que la gente me conociera de manera más íntima para generar un interés y fidelizarlos. Algo así me pasa ahora, aunque soy consciente de que muestro mi intimidad al desnudo y hay otra perversidad”, indicó.

En paralelo, sigue abocada a la composición de letras, acordes y música para sus canciones y a mediados de junio lanzará un nuevo tema; el número 14 de su repertorio. Si bien Valen se autodefine como una cantante melódica, con mezcla de soul y pop, adelantó que lo que se viene también tiene notas de hip hop.

“Hasta ahora nunca pude vivir de la música. Antes de OnlyFans sobrevivía gracias a mis redes sociales ya que me contactan distintas marcas para hacer publicidades. “Promocioné perfumes, casinos on line, bebidas alcohólicas. Siempre aparecen clientes nuevos”, ejemplificó sobre las oportunidades que le brinda su Instagram, donde tiene casi 807 mil seguidores.

Valen Madames: “Vender contenido para adultos es un negocio súper rentable"

“Cuando hice de telonera no vi un mango. La plata se la llevaron los de SADAIC y la discográfica. Abrir el show de Maluma, Camilo y Jbalvin me sumó currículum nada más”, se lamentó.

Sin embargo, tuvo su revancha. “Gano 5 veces con los desnudos que con la música y con mis redes 3 veces más. La música fue lo que me dio más popularidad pero lo que menos me da de comer”, afirmó con convicción.

“Vender contenido para adultos es un negocio súper rentable. Si te organizás, podés hacer en un día 3 sets de 40 fotos cada uno y tenés contenido para todo el mes. Lo que lleva más tiempo es responderle los mensajes a la gente que está pagando por verme, y más a los del servicio premium”, admitió.

Valen Madames: Lo de OnlyFans es un atajo para poder volcar esa popularidad en la música”

En el apartado VIP, Valen publica su contenido más explícito, fotos diarias que les envía a sus seguidores antes de ir a dormir, selfies sexys a pedido de los usuarios o producciones puntuales que solicitan sus suscriptores. “Hay algunos, por ejemplo, que me piden videos con saludos de cumpleaños o simplemente que les muestre mis pies. Hay de todo”, bromea. Mientras, se va preparando para lo que se viene: “Voy a hacer vivos mensuales”.

A pesar de que este nuevo trabajo se convirtió en su fuente de ingreso más grande, Valen insiste que es algo pasajero. “No es a lo único que me voy a dedicar en la vida. Apuesto a crecer en la música y algún día poder vivir de eso. Estoy haciendo todo muy a pulmón y me queda un largo camino que recorrer”, insistió. “Lo de OnlyFans es un atajo para poder volcar esa popularidad en la música”, concluyó con mira a futuro.

Seguir leyendo: