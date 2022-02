Valen Madanes volvió a apostar al reggaetón y lanzó “Que fácil fue”

Valen Madanes decidió inaugurar el 2022 con un nuevo reggaetón y lanzó “Que fácil fue”. La canción, que sigue la línea que planteó en el 2021 con “Sola” y antes con “Delincuente” (2019), viene a reforzar su intención de mostrar un costado más “audaz” y desplegar la que considera que es una nueva etapa musical y personal para ella.

El videoclip que acompañó el lanzamiento de “Que Fácil Fué” estuvo dirigido por La Polaca Praznik. Con esta nueva canción buscó contar la experiencia de “lo fácil que fue superar un amor y disfrutarse a sí misma, manteniéndose fiel a sus deseos sin depender de nadie”. Pero, además, refuerza una nueva instancia dentro de la escena musical argentina en la que decidió apostar por un nuevo género y explorar otro sonido, en la búsqueda del estilo que más la identifique.

“Obviamente todos los artistas queremos hacer discos y encontrar un sonido propio. Son como los desafíos más grandes. Creo que no podría encasillarme nunca en un solo género, yo soy muy variada. Me gusta mucho la música, toco instrumentos, vengo de una familia de padres músicos, me siento a componer en el piano. Eso no me limita con nada. Creo que nunca me voy a limitar porque lo pienso desde otro lado. Sí me encantaría y estoy en una búsqueda de encontrar algo que me identifique mas; una identidad, un estilo en el que me sienta más yo”, le contó a Infobae Latin Power en una entrevista.

Valen viene de una gran experiencia que fue abrir el show de Camilo en el Movistar Arena cuando hizo una serie de presentaciones en diciembre del año pasado. “Fue mi primer show solo mío. Únicamente mío. Y se sintió increíble. Es como una carta de presentación muy grosa. En 20 minutos tengo que transmitirle todo el arte que se me pasó en estas seis canciones que compuse durante un año”, nos contó.

“ En el 2022 quiero seguir así. Me viene muy bien insistir con esto de que se viene más música , y voy a estar más enfocada para mi música. Quiero empujar eso porque a veces no se entiende qué sigue. Se viene un año con mucho trabajo. Estoy laburando y Dios quiera que también haya shows”, anticipó.

