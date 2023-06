Preparan una expedición al fondo del mar para identificar el supuesto submarino nazi hundido en Necochea

El año pasado la agrupación Eslabón Perdido, que dirige Basti, descubrió estos hierros retorcidos. Y el doctor Fabio Bisciotti, de La Liga Naval Italiana, confirmó que se trata de un sumergible de la Segunda Guerra Mundial

Los hierros retorcidos fueron descubiertos el año pasado frente a las costas de Quequén, una playa cercana a la ciudad de Necochea. Podrían ser vestigios de la llegada de submarinos nazis que escapaban de la derrota de la Segunda Guerra Mundial y buscaban refugio en estas playas del sur de América.

Dos de estos submarinos que tenían la capacidad de navegar sumergidos y cruzar el océano sin necesidad de reabastecimiento se entregaron en el puerto de Mar del Plata. Estos restos serían de una tercera nave. Abel Basti, escritor argentino, es uno de lo que lo sostienen que en estas embarcaciones navegó hacia Argentina Adolf Hitler y su esposa. Sin embargo, sobran pruebas de la identificación de los restos calcinados del Führer y, enterrados en los jardines del búnker de la Cancillería en Berlín y hallados por los soviéticos tras el avance aliado sobre la ciudad.

¿Un submarino nazi perdido?

El año pasado la agrupación Eslabón Perdido, que dirige Basti, descubrió estos hierros retorcidos. Y el doctor Fabio Bisciotti, de La Liga Naval Italiana, evaluó la prueba y confirmó que se trata de un sumergible de la Segunda Guerra Mundial. El especialista peritó las pruebas recogidas y dictaminó que los restos hallados corresponden a un submarino alemán que fue “deliberadamente explotado”.

La pericia fue firmada por Bisciotti, uno de los máximos expertos internacionales, especializado en identificación de embarcaciones naufragadas de la Segunda Guerra Mundial.

Una de las imágenes tomadas en el momento del descubrimiento del naufragio

Para el próximo verano, Basti ya prepara una nueva expedición a la zona en la que está hundido el supuesto submarino nazi. El objetivo será tomar imágenes más claras y hacer mediciones y determinar en forma fehaciente que se trata de una nave de origen alemán de la Segunda Guerra Mundial.

En diálogo con Infobae, el escritor que asegura que Hitler vivió en Argentina sostuvo que “por ahora las respuestas de la Prefectura no fueron satisfactorias. Hasta nos quisieron cobrar por el uso de los barcos para llegar hasta el naufragio. En realidad, Eslabón Perdido hace esto por una necesidad de conocer la historia. No se busca un beneficio económico para una empresa privada”.

Ante la ausencia de respuestas de la Prefectura, la propia Liga Naval Italiana presentó un escrito en el consulado argentino en Roma. El texto está dirigido al canciller Santiago Cafiero. El organismo europeo ofrece su colaboración para intentar identificar los restos que ya el Estado argentino lo definió como un naufragio en sus cartas náuticas.

Ante el silencio oficial, Basti insiste con las pruebas. Eslabón Perdido difujdió una imagen de un sonar de barrido lateral de la Prefectura en la que se ve una silueta de la nave encallada frente a las costas de Quequén. “Tiene el ancho de un submarino -subraya Basti en diálogo con Infobae-. Es evidente la forma angosta de un U-Boot muy diferente a la de una barco”.

la Prefectura tomó las imágenes con un R.O.V (Vehículo operado en forma remota) y buzos, con los que se pudo comprobar la existencia del naufragio. La nave está ubicada a una profundidad oscilante entre 25 y 30 metros y disperso en una zona aproximada de 80 metros de largo por 10 metros de ancho

En ese momento, la Prefectura tomó las imágenes con un R.O.V (Vehículo operado en forma remota) y buzos que se sumergieron. De esa manera, se pudo comprobar la existencia del naufragio. La masa uniforme de hierros está ubicada a una profundidad de entre 25 y 30 metros.

“Los submarinos que llegaron fueron varios. Esto surge de documentos de la Armada Argentina que muestra avistajes y operativos en el litoral marítimo. Todos repitieron el procedimiento de ser hundidos después de ser abandonados para no dejar rastros –explica Basti-. Cuando la Armada desclasificó parte de la documentación fui a Buenos Aires y pregunté dónde estaba el resto. Hice notas administrativas pidiendo ver esa documentación y me la negaron. Sacaron una resolución catalogándolo de ‘secreto militar’. Traté de acceder por la vía judicial, y me lo negaron en dos instancias”.

Operativo en marcha

Al mismo tiempo, Bisciotti, jefe de Operaciones Submarinas de la entidad, presentó un plan de acción de 3 días para operar en el mar argentino junto a Eslabón Perdido.

Uno de los submarinos nazis que llegaron hasta la costa de Mar del Plata en 1945

En ese sentido, Basti adelantó que la idea es hacer la navegación para mediados de diciembre de este año, cuando las condiciones climáticas sean favorables. “Vamos a usar un sonar de barrido de triple haz lo que generará una imagen en tres dimensiones lo más parecida posible a una foto de buena definición de los restos que están en el fondo del mar”, explica el titular de Eslabón Perdido a Infobae.

Por ahora, la Prefectura no dio el visto bueno a la expedición. Aun así, Basti asegura que nadie les puede impedir hacer un barrido con un sonar por la superficie del océano. “Además, para tomar imágenes submarinas ya tenemos todas las autorizaciones que siguen vigentes”, resalta el escritor.

“El objetivo de la expedición es tomar imágenes de los objetos como un supuesto periscopio y la escotilla para tomar mediciones. De esa manera, vamos a poder decir con mayor precisión si se trata de un submarino nazi. Y también rastrear pruebas de si fue hundido de forma intencional tras el desembarco de la tripulación”, explica Basti.

El viaje durará 3 días y en el barco que será prestado por una organización internacional a la que Basti todavía no quiere identificar viajarán unas 15 personas. Según el plan de trabajo presentado por Bisciotti y al que Infobae tuvo acceso, se usarán una microcámara Gopro Hero 5 y un dispositivo fotográfico EASYDIVE con un lente reflex Nikon D7000.

La noticia en el diario El Atlántico de Mar del Plata

Los dos buzos que ya están confirmados se sumergirán con las cámaras para intentar obtener las mejores imágenes del naufragio. A la tripulación se agregará, además, 3 miembros de Eslabón Perdido, dos especialistas en documentación y material cartográfico europeos. Todos los miembros que proyectan llegar hasta el supuesto submarino nazi trabajarán en forma voluntaria.

Los destinos posibles de Hitler

Tanto soviéticos como estadounidenses ocuparon Berlín tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La versión oficial de los aliados indica que el 30 de abril de 1945 Hitler ordenó a sus ayudantes traer varios bidones de nafta en la salida exterior del búnker para deshacerse de su cuerpo y del de su esposa, Eva Braun.

Las crónicas de los que compartieron el búnker con el líder nazi cuentan que hallaron a Hitler con un disparo de bala en la cabeza y Braun yacía tumbada por el efecto del cianuro. Sus cadáveres fueron quemados, junto al de su perro ovejero alemán.

Adolf Hitler se suicidó cuando las tropas soviéticos estaban a unos cientos de metros de su bunker (AP)

Pese a la confirmación de la muerte del líder nazi, ese mismo año un cable secreto de la Embajada estadounidense en Buenos Aires informó a Washington: “Circulan varios rumores en Buenos Aires referidos a la llegada del submarino U-530 antes de su rendición.

Ya antes del fin del nazismo, el general Milton Ladd, agregado militar en la embajada norteamericana en Buenos Aires, le escribió un informe al FBI. En el texto del 4 de septiembre de 1944 informaba que “una gran colonia alemana en la Argentina proporciona grandes posibilidades para proveer de un refugio a Hitler”

Además, un documento desclasificado de la inteligencia de Estados Unidos del 3 de octubre de 1955 contiene denuncias de un ex soldado de las SS llamado Philip Citroën de que el Führer había estado escondido en la Argentina y que de allí había seguido a Colombia.

La nueva expedición promete con equipamiento de mayor calidad tratar de poner un poco de luz sobre la llegada de alemanes una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Más allá de los mitos, las rutas de escape en muchos casos incluían a la Argentina.

