Mirtha Legrand fue premiada en Mar del Plata por su trayectoria: “Voy a trabajar hasta el fin de mis días”

María del Carmen Álvarez Argüelles, Claudia Álvarez Argüelles y Mirtha Legrand

Mirtha Legrand fue una de las premiadas el sábado a la noche en la tradicional gala por el Día del Periodista que realiza el Hotel Costa Galana. “La Chiqui” recibió el premio Don Manuel Álvarez Argüelles, denominado así en honor al fundador de la cadena hotelera. Fue entregado por Claudia y María del Carmen Álvarez Argüelles, CEO y presidenta de la compañía, por los 55 años del programa Almorzando con Mirtha Legrand.

“Tengo 96 años y sigo trabajando y me levanto todos los días con ganas de estar en televisión, de conectarme con la gente, realmente es casi un milagro. Muchas gracias por este fantástico premio”, dijo Mirtha al recibir la estatuilla de pluma, realizada por el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols.

La diva aprovechó la ocasión además para contar que está en tratativas para volver a su tradicional programa de los almuerzos. “Yo no soy periodista, soy conductora que no es lo mismo, el periodismo me merece mucho respeto. Estoy en tratativas para volver a la televisión, no sé si va a ser en América o en el Trece, pero volveré a trabajar hasta el fin de mis días, hasta que Dios me dé salud”, agregó. “Disfrutemos que la vida es corta, como digo siempre, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan”, cerró entre aplausos y risas.

Durante la velada también fue reconocido el CEO y fundador de Infobae, Daniel Hadad, por su trayectoria periodística. Ése mismo premio fue recibido en años anteriores por otras figuras como Nelson Castro, Magdalena Ruiz Guiñazú, Mariano Grondona, Jorge Lanata, Joaquín Morales Solá, Marcelo Longobardi, Jorge Fernández Díaz y Carlos Pagni -entre otros-.

Infobae es el sitio de noticias en español más leído en el mundo, con redacciones en Argentina, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España.

Hadad es periodista y abogado. Fue el creador de la señal de noticias C5N y de las radios 10, Mega, Pop, Vale y TKM.

Pablo Deluca, director de Relaciones Institucionales de Infobae, recibió en nombre de Daniel Hadad el premio a la trayectoria. A su derecha, Claudia Álvarez Argüelles. A su izquierda, Gonzalo Pereyra, gerente de marketing del Costa Galana

“Es un honor para nosotros organizar la XVIII entrega del Premio Don Manuel Álvarez Argüelles, un evento que rinde homenaje a aquellos que han dejado una huella significativa en el mundo de las comunicaciones y el periodismo. Esta noche promete ser inolvidable, llena de emociones, reconocimientos y momentos que quedarán grabados en nuestra memoria”, aseguró Claudia Álvarez Argüelles en su mensaje.

“El periodismo es una pasión insaciable, que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación con la realidad”, puntualizó antes de felicitar a los profesionales que disfrutaron de la gala y cerraron la noche bailando de la mano de la banda MYL.musica.

Video: el mensaje de Claudia Álvarez Argüelles

Durante la ceremonia, Esteban Edul recibió además un premio por su cobertura de la Copa de Mundo de Qatar 2022 que ganó la Argentina.

La estatuilla de pluma es creación de Pallarols. Forjado y cincelado en forma de pluma, con técnicas artesanales del siglo XVIII, está hecho completamente a mano y fue concebido como una pieza única que se encuentra firmada, como tal, en la parte posterior del cincelado. ⁣⁣⁣