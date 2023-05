El calvario de Deonilda, la mujer al frente de un refugio de animales inundado que no tiene ni agua ni luz

La conductora de República Z explicó que “esto demuestra una ausencia total del Estado en cuanto al trato de los animales. Hay una ley provincial, la 13789, que sostiene que se tienen que hacer cargo de vacunar y esterilizar a las mascotas”

Deonilda es una vecina de 53 años de la Isla Maciel, Avellaneda. Todos la conocen en el barrio. Hace 19 años, la mujer sola empezó a darle refugio a centenares de perros y gatos que estaban abandonados. Vivía en una casa precaria con un pequeño terreno en el que estaban sus animales.

Animales sin refugio

Todo cambió el año pasado. La Municipalidad de Avellaneda le prometió una casa y el traslado de su refugio a un lugar más grande y cómodo. Deonilda tuvo su casa en marzo de 2023, pero el espacio para sus animales nunca llegaba. A esto se agregó que el viejo terreno en el que aún están sus 70 perros y gatos se comenzó a hundir.

Melina Lezcano, ex cantante de Agapornis y actual conductora de Estamos en Una por República Z se puso al frente de la campaña para tratar de sacar de ese pozo lleno de agua a la mujer y sus animales. “Junto con mi amigo Fernando Pieroni ayudamos hace muchos años a Deonilda -recordó Lezcano en diálogo con Infobae-. Sabemos de su honestidad y de su amor desinteresado hacia los animales”.

La conductora de República Z explicó que “esto demuestra una ausencia total del Estado en cuanto al trato de los animales. Hay una ley provincial, la 13789, que sostiene que se tienen que hacer cargo de vacunar y esterilizar a las mascotas”.

Melina Lezcano, de República Z, se puso al frente de la campaña para mejorar el refugio de Deonilda

Por el estado de su refugio, Deonilda no puede vivir lejos de sus animales. La mujer se queda a dormir en situación precaria para no abandonarlos. En medio del agua, los acaricia y alimenta a diario.

Deonilda no abandona a sus animales

“Apenas entré exploté en llanto. No pensé que la situación era tan terrible, triste y peligrosa –resaltó Lezcano, enojada-. El refugio está cada vez más hundido, sin luz, sin agua. Así tienen que vivir los perros. Están empapados y caminan todo el día entre el pis y la caca”.

Deonilda pidió al menos una bomba de achique para intentar sacar el agua de las zonas en la que viven sus perros y gatos. Pero eso tampoco llegó. Según Lezcano, “el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, hace varios meses que le promete un terreno a la mujer a cargo del refugio, pero nunca llega a cumplir”.

Mientras tanto con problemas respiratorios y una hernia de disco a cuestas, Deonilda sigue al pie del cañón junto a sus 70 perros y gatos que aún sobreviven en el refugio de la Isla Maciel. La mujer limpia sola como puede todo su refugio. En general, la presencia de voluntarios desconocidos para los perros y gatos generan mayor conflicto que soluciones.

¿Cómo se sale de esta situación de abandono? Para Lezcano se trata de un conjunto de opciones. Y todas deben estar coordinadas. “Lo primero es tratar de bajar la cantidad de animales en esta situación -explicó la conductora de República Z, el streaming de Infobae-. Para eso es importante la adopción y también la chance de tener animales en tránsito. Yo me traje tres cachorritos para ofrecerlos a quién pueda cuidarlos. Por otro lado, la Municipalidad de Avellaneda debe hacerse cargo de la promesa de traslado que le hizo a Deonilda. Y también, es necesario una campaña en serio de esterilización para que en el mediano plazo este tipo de refugios dejen de existir”.

Fernando Pieroni trabaja con Melina Lezcano para ayudar al Refugio de Isla Maciel

Melina hace todo por los animales

A la ex cantante de Agapornis siempre le gustaron los animales. Pero el clic para convertirse en una militante de la protección fue cuando participó del Bailando por un sueño del 2017. Melina competía en el certamen con un solo objetivo: mejorar las condiciones de un refugio de perros y gatos de Zárate llamado Zaguate.

Ahora en República Z tiene planeado armar un espacio para la difusión de la protección animal. “La idea es conectar a los refugios con las personas que quieran adoptar un perro o un gato. Mi idea es ayudar a difundir este tema y que cada vez menos animales tengan que vivir en refugios”, detalló.

Tres cachorritos del Refugio de la Isla Maciel

“Nací rodeada de animales y tengo un amor por los perros que ni mi mamá sabe explicar”, contó Melina en una entrevista publicada en Infobae.

“A mis padres les gustan las mascotas, pero no tienen obsesión por los perros, como yo. Entonces, cuando entré al Bailando propuse este sueño y me lo aceptaron. Quería hacer un bien, porque así soy yo”, explicó la conductora del streaming de Infobae en la misma entrevista. En ese momento, arrancó un trabajo de Lezcano que nunca más se detuvo. Hasta el día de hoy, que el objetivo es sacar de abajo del agua el Refugio de la Isla Maciel. Allí, esperan 70 perros y gatos que viven en una situación muy precaria. Deonilda, mientras tanto, hace todo lo que está a su alcance para que a los animales no les falte nada.

