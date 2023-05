“¡Se lo come, se lo come!”: el salvaje ataque de un pitbull a un adolescente de 19 años en Bahía Blanca

Salvaje ataque de un pitbull a un adolescente en Bahía Blanca

El domingo pasado por la tarde, Fermín Jaeggi, un joven de apenas 19 años, caminaba junto a su madre por las calles del barrio Villa Libre, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. El paseo se desarrollaba con total normalidad, pero de repente un perro de raza pitbull salió corriendo a toda velocidad de una casa, los interceptó y se abalanzó sobre el adolescente que, producto del brutal ataque, sufrió heridas en su brazo izquierdo y en la zona del estómago.

De acuerdo a la información brindada por medios locales, el violento episodio tuvo lugar en la calle Sócrates al 2500. La secuencia fue grabada por una testigo desde el interior de su vivienda, cuya grabación se hizo viral y provocó conmoción en las redes sociales. “¡Filmá, filmá!”, se escucha decir a una mujer en el video, mientras Fermín intentaba liberarse del animal con la ayuda de otros vecinos.

“Lo siguen teniendo a ese perro hijo de puta. ¡Se lo come, se lo come!”, reclamó otra señora en medio de la desesperación. Después de unos segundos de tensión, Fermín logró escapar y se quedó a un costado observando cómo el can era neutralizado entre varias personas.

La improvisada camarógrafa salió ráudamente de su domicilio, se acercó al joven y le pidió que mostrara las heridas a la cámara de su teléfono celular. “Yo le voy a hacer la denuncia, a mi mamá también la mordió”, reveló la mujer que, al mismo tiempo, registraba el cuerpo ensangrentado de Fermín.

El perro de raza pitbull que atacó a un adolescente de 19 años en Bahía Blanca fue trasladado a un campo. (Shutterstock)

El lunes, un día después del ataque, el joven estudiante dialogó con medios locales y brindó más detalles del violento episodio que vivió en primera persona. “Iba caminando por la calle y salió un perro corriendo de esa casa, justo pasaba con mi mamá y nos vio a nosotros y nos atacó. Primero me mordió el brazo, me tiró al piso, después me agarró el estómago, me quiso morder la cara, no pudo porque le puse el brazo al medio, vino un hombre y le puso un palo en la cara”, relató el estudiante a LU2.

Durante su relato de los hechos, y tal como se puede observar en el video, contó que le pegó “un montón de golpes en el hocico” al pitbull en cuestión, pero aún así no logró que lo soltara. “Ahora estoy bien. Me molesta el abdomen al doblarme, atarme los cordones hoy fue horrible. Tengo dos semanas de reposo, con antibióticos por la herida en el brazo y la herida del abdomen en un mes estará cicatrizada”, lamentó.

“El perro no tendría que estar ahí, ya mordió a gente antes, por lo menos llevárselo de ahí. O al menos ponerle un bozal”, planteó Fermín. que no descartó iniciar acciones legales contra la dueña del pitbull.

Pamela, la propietaria de la mascota, confirmó este miércoles que el perro fue trasladado a un campo el mismo día que hirió a Fermín. “Era hora de hacer algo como dueña. La vez que mordió al muchacho fue el límite”, indicó en diálogo con Canal Siete.

La mujer, visiblemente afectada por lo ocurrido, aseguró que su perro atacó “a varias personas”, pero ella siempre se hizo cargo de los gastos correspondientes. “Atacó a varias personas y me hice cargo de un montón de gente. Lastimó a un muchacho de la otra cuadra, vino la mamá y yo le pagué la medicación. Después vino una amiga mía, la mordió en el brazo y también me hice cargo de la medicación. Y a la señora de enfrente, que es la que me está acusando más me está acusando, le dí más de lo correspondiente a lo que vale un medicamento”, recordó durante la entrevista.

“Era por mis hijas que no lo sacaba. Me pongo en el lugar de todas las personas a las que mi perro mordió y les pido disculpas”, concluyó.

