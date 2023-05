La felicidad según Carlos Tevez y Guido Kaczka, y los ejes de la edición 2023 de la Cumbre de Jóvenes Líderes

"Tratar de ser uno mismo conviviendo y armonizando con la circunstancia. En este mismo momento, estoy hablando y ustedes están escuchando. Lo que importa es lo que está en el medio: no está ni ahí ni acá", dijo Guido Kaczka (Fotos Gastón Taylor)

El micrófono en el que Carlos Tevez dijo “seamos lo que queramos ser, primero tenemos que ser felices” es el mismo que usó Guido Kaczka para decir que “lo importante es que en tu camino coincidan lo que pensás con lo que sentís: ahí está la felicidad”. No coincidieron en el escenario pero sí en la audiencia: los aplaudieron, con una hora de diferencia, más de seiscientos jóvenes que colmaron el teatro del Centro Cultural 25 de Mayo en el barrio porteño de Villa Urquiza para escuchar las visiones y experiencias de otros jóvenes no tan jóvenes. Los juntó su laureada trayectoria y la convocatoria a participar de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, un encuentro que procura promover la inspiración de las nuevas generaciones.

Su creador es Leandro Viotto Romano. Hoy tiene 37 años. Cuando lo imaginó tenía solo 23 y trabajaba como asesor técnico de una diputada en el Congreso de la Nación. La idea es hija de un desencanto, de un contrapunto: en plena ebullición de su vocación por hacer vivía un tiempo ocioso en su empleo. “Era chico, tenía muchas ganas de trabajar y de generar cambios. Me empecé a desilusionar con lo que estaba viendo alrededor de la política tradicional. Por eso decidí crear primero la fundación de Jóvenes Líderes para trabajar con los jóvenes de la región”.

La cumbre vino después. “Lo que intentamos hacer es tratar de vincular a los jóvenes que tienen ganas de hacer cosas y de emprender con personalidades que ya llegaron a un lugar determinado pero que en algún momento estuvieron en el lugar de los chicos que hoy se sienten a escucharlos”, explica. Lo intenta desde hace quince ediciones con un mismo propósito: que más de mil jóvenes de entre 17 y cuarenta años sepan, de una voz consagrada, cómo empezar, cómo proyectar y cómo no desesperar.

"Los valores empiezan por uno mismo y empiezan en casa. Estamos pensando en ser líderes para los demás sin ser felices antes", expresó Carlos Tevez

Carlos Tevez, ex futbolista y actual entrenador, priorizó el sentimiento de felicidad por sobre cualquier valor preponderante. “Estamos pensando en ser líderes para los demás sin ser felices antes. ¿Qué le puedo llevar a los chicos que quieren ser líderes si lo que hago no me hace feliz? Sean felices primero ustedes. Esa felicidad va a llevar a que cuando vean a uno feliz, contagie. La felicidad contagia. Los líderes tenemos eso: contagiamos, creamos situaciones para que el otro esté mejor. En el trabajo, en la salud, en lo psicológico creamos oportunidades. Si quieren ser líderes primero sean felices ustedes”.

Guido Kaczka, actor, conductor y productor, habló también del rastro de la felicidad. Se cuestionó qué hizo él para estar ahí, sobre el escenario del teatro, robándole la atención a jóvenes, contándoles su experiencia de vida. Una enseñanza sobre la intuición, la ética, el placer de ser honestos y la paz que devuelve la almohada al terminar el día: “A medida que va pasando el tiempo le das bola cada vez más a tu intuición, eso que no se ve, que no se toca, pero que se siente. Cada uno de ustedes siente algo dentro, de lo que está bien, de lo que está mal. Vengo de la radio, después me voy a grabar Los ocho escalones. Supongamos que esta noche quiero hacer cuarenta puntos de rating. ¿Puedo hacerlos? No, la verdad que no. ¿Pero cómo podría tener más rating? ‘Mostrá la cola, Guido’, me dirían. ¿Quiero tener esos puntos de rating? Sí, pero así no. Dejame con los once, los ocho puntos, con lo que se pueda. Quiero tener más audiencia pero quiero tenerla como quiero, siendo yo. Quiero apoyar la cabeza en la almohada y sentirme bien. Lo que te va a hacer sentir bien es que te vaya lo mejor posible con lo que sos. Lo importante es que en tu camino coincida lo que pensás con lo que sentís, lo que decís. Ahí está un poco la felicidad”.

"Emprender es sumamente difícil. El que emprende es el que está viendo que su emprendimiento tiene un 5% de chances de éxito", aportó Andy Freire

Lorena Zicker, gerente regional sur de Amazon, contó que de chica deseaba ser astrónoma, que de adolescente quería estudiar biología genética, que una compañera la convenció de estudiar publicidad. Estudió, primero, biología, después publicidad. Pero no fue bióloga ni publicista. “Hay veces que no sabés lo que querés, pero saber lo que no querés es tanto más importante”. El primer día de su carrera profesional fue en una compañía tecnológica en el área de marketing. Acumula 25 años -y seis compañías diferentes- trabajando en tecnología. Sus labores la llevaron a vivir en un piso 33 con vista al mar en Miami. “Pero no era feliz, estaba sola, extrañaba todo -dijo-. Lo que yo quería, mi lugar de pertenencia, estaba muy lejos. Volví. Descubrí que en verdad no me divertía en mi trabajo. Le dije a mi jefe ‘se me acabo el amor’ y me fui”. Ese fue su segundo aprendizaje, contó: ver cómo reacciona cuando las cosas no salen tal lo planeado. No era ingeniera, no hablaba bien inglés y era mujer. Todas condiciones que la hacían diferente. Aprendió a no renegar contra ese matiz. Ante la multitud, recomendó: “Me abracé a eso. En ese contexto era un valor. Abracen lo que les falta: eso los hace únicos y diferentes. El mundo va muy rápido. Todo el tiempo le va a faltar algo más. Atesoren la curiosidad, las ganas de aprender, animense a fallar, a experimentar”.

Andy Freire, economista con experiencia en la política y ahora director para el cono sur del fondo de inversión SoftBank, se dirigió directamente a los emprendedores. Les advirtió que el 90% de los emprendimientos fracasan antes del segundo año de vida comercial. Les propuso hacerse una pregunta existencial antes de lanzarse: “Si voy a emprender y sé que voy a fracasar, ¿lo haría igual? Si la respuesta es no, entonces no lo hagas. Si la respuesta es sí, entonces hacelo porque estás íntimamente conectado con tu propósito, con tu compromiso por llevarlo a cabo”.

"Está bueno que piensen dónde quieren encontrar un espacio que saque lo mejor de ustedes. Es muy difícil inspirar si uno no está inspirado. Es muy difícil motivar cuando uno no está motivado", sostuvo Valeria Violante

Valeria Violante, directora de talento de Disney en Latinoamérica, les habló de liderazgo. Primero les pidió que levantaran la mano quienes hayan tenido líderes positivos. Le sorprendió ver tanta adhesión. Después solicitó que levantaran la mano aquellos que hayan tenido experiencias negativas con sus líderes laborales. La misma sorpresa: muchas manos en alto. “Piensen, entonces, en qué tipo de líderes quieren ser, qué legado quieren dejar, cómo les gustaría ser recordados. Vean qué cosas les impactan de forma positiva o negativa y empiecen a armar ese rompecabezas con las partes de ese líder que les gustaría ser. Cuando tengan eso en claro va a ser más fácil alinearse detrás de una visión o incluso tomar decisiones en busca de ese objetivo que tienen”.

Les dijo que se preocupen en elegir los espacios que gustaría liderar, en donde prefieran desarrollarse. No es lo mismo, apuntó, ser el líder de una empresa multinacional, de una pyme, en una startup, en la industria petrolera, en la institución educativa, en el área de la salud. “Piensen dónde quieren encontrar un espacio que saque lo mejor de ustedes. Porque es muy difícil inspirar si uno no está inspirado, es muy difícil motivar cuando uno no está motivado”. Y sembró en la conciencia del auditorio una frase de Heráclito, un filósofo griego que patentó que “lo único constante es el cambio”. “Acérquense a esos cambios”, enseñó.

La cumbre de jóvenes líderes es uno de los acontecimientos pluriculturales de mayor trascendencia a nivel internacional: congrega a unos mil jóvenes de entre 17 a 40 años (Fotos Gastón Taylor)

Federico Losco, médico y oncólogo de profesión, citó un fragmento de Hamlet, el inolvidable personaje de Shakespeare: “Podría vivir encerrado en una cáscara de nuez y considerarme el rey del espacio infinito”. Su cáscara de nuez -dijo- es ayudar a las personas con cáncer. Sus diez minutos de exposición abordaron la transformación, la asimilación y la procesión personal del diagnóstico: “Cuando tomamos conciencia de muerte, queremos estar más tiempo y disponer de tiempo de calidad con quienes tenemos al lado, cuando lo cotidiano se transforma en mágico. Ahí es cuando salgo de mi cáscara de nuez y me transformo en rey”. “Si hay algo seguro es que en la vida va a haber problemas, lo importante es reconocerlos, afrontarlos, aprender de ellos y ser mejores. Lean vorazmente, sientan, el conocimiento nos hace avanzar, la educación cura. Tengan cuidado con la gente que quiere desviarlos del camino. Si tienen algo bueno, compártanlo. No saben lo mucho que pueden impactar en la vida de otras personas. No esperen a que les pase algo para darse cuenta de lo que les está pasando ahora, que es la vida. Nos pasamos buscando las verdades afuera, pero todo está acá… en nuestra cáscara de nuez”.

