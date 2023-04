Llegó la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires y hay múltiples alertas: qué se espera para el feriado del lunes

Las lluvias comenzaron pasadas las 15 en la Ciudad (Santiago Pandolfi/NA)

Luego de una seguidilla de días cálidos, poco comunes para esta época otoñal, se empiezan a sentir los primeros efectos del “extenso frente frío” que azota al país. Durante la tarde de este domingo, en la Ciudad de Buenos Aires ya comenzaron a caer algunas gotas y a registrarse fuertes vientos, aunque se prevé que el clima empeore en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incluso emitió una alerta amarilla por tormentas aisladas en algunas zonas del AMBA, algunas con características fuertes, pudiendo ser acompañadas fundamentalmente de intensas ráfagas y ocasionalmente de granizo, y se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros.

Ante esta situación, el organismo brindó una serie de recomendaciones, como no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo, e informarse por las autoridades sobre las actualizaciones del tiempo y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Te puede interesar: Después del calor primaveral, avanza un frente frío en todo el país que generará lluvias y fuertes vientos

Asimismo, el SMN también emitió una alerta amarilla debido a que el área será afectada por un brusco y progresivo cambio de vientos al sector Sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas entre 60 y 80 km/h, siendo que las intensidades más fuertes se esperan sobre el Río de la Plata.

Se pronostican tormentas para las próximas horas

Por este motivo, aconsejó evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por autoridades también sobre la evolución de esto y ratificó la importancia de tener preparada la mochila de emergencias.

La temperatura también tuvo un abrupto descenso, cayendo de los 26 de la mañana a los 19,9 grados centígrados por la tarde, mientras que la mínima estaba pronosticada en 15°C y la humedad era del 78%, por lo que se cree que la lluvia continuará a lo largo de toda la jornada y hasta bien entrada la madrugada.

Te puede interesar: Cinco consejos para correr en días fríos: cómo entrenar con bajas temperaturas

Las alertas rigen, además de en CABA, en todo el centro y Norte de la provincia de Buenos Aires; en gran parte de La Pampa; oeste de Neuquén; todo Córdoba, Santa fe y Entre Ríos; norte de San Luis, centro de San Juan; este de La Rioja y de Catamarca; casi todo Tucumán y sur de Santiago del Estero.

El mapa de las zonas con alerta amarilla

En tanto, para el lunes 1° de mayo, que será feriado por el Día del Trabajador, el SMN prevé una máxima de 18°C y una mínima de 9°C, por lo que será una jornada más fresca, aunque ya sin tormenta y con un cielo que amanecerá parcialmente nublado y se irá despejando con el correr de las horas.

El resto de la semana continuará estable, sin precipitaciones ni nubes, siendo el viernes el día más caluroso de todos, con una máxima de 23°C, y el miércoles, el más frío, ya que se pronosticó una mínima de 7 grados.

Cómo afectará el “frente frío” las provincias del interior

“Al encontrarse con la elevada cordillera, y al continuar sobre el territorio nacional, este frente va a generar fenómenos como viento, lluvias, nevadas y Zonda en diferentes provincias”, publicó el Servicio Meteorológico en su cuenta de Twitter.

Además, explicó que el frente dejará un “marcado descenso de las temperaturas” y algunas tormentas en la franja central del país el domingo y el lunes.

A través de un hilo de tuits, el organismo brindó información detallada sobre la situación en las diferentes regiones del país y dijo que en algunos sectores de la montaña se prevé que se acumulen entre 30 y 60 milímetros de lluvia, mientras que en otros, pueden superarse los 20 centímetros de nieve.

Por otro lado, el SMN informó que tanto el frente frío como el sistema de baja presión van a “provocar condiciones ventosas en Patagonia, cordillera y parte del centro del país en distintos momentos del fin de semana”.

Seguir leyendo: