El relato viral de una embarazada en shock tras una caída y las chicas que la cuidaron: “Por favor, movete”

Una estudiante de medicina que se conmueve por una escena que ve en la guardia del hospital en donde hace las prácticas. Agarra su celular y lo cuenta en Twitter y de ahí todo se dispara. Miles de likes, de comentarios y la publicación que tiene un alcance de 7.5 millones de personas, pese a que la joven no tiene tantos seguidores la red social.

Una historia de sororidad

El relato arranca como un día normal en cualquier guardia médica. Una embarazada que se cayó en la calle. Los médicos y practicantes se acercan para atenderla y está rodeada por otras 5 mujeres, como si fueran una guardia pretoriana que la cuida. La usuaria @aishudp cuenta en su posteo viral que le hicieron un par de chistes del estilo “te viniste con toda la banda”.

Pero no, resulta que las mujeres la vieron caer en la calle y se acercaron solidarias. Eso no es todo la acompañaron hasta la guardia y se quedaron con ella hasta que fue atendida y supieron que estaba fuera de peligro ella y Uma, la bebé que está en camino. Es un relato de sororidad. De solidaridad entre mujeres cuando ven a una de su género vulnerable por alguna razón. En este caso, una joven embarazada con todos los miedos a cuesta que tropieza en la calle y no llega a poner las manos.

El tropezón de Daniela

Daniela Repetto tiene 33 años y cursa el séptimo mes de su primer embarazo. El sábado pasado por la tarde había salido a hacer unas compras. Caminó hasta un shopping de Recoleta, mientras su marido Diego, médico, estaba en su un trabajo. A dos cuadras de su casa, se distrajo y tropezó con el cordón de la vereda mientras cruzaba la calle. En diálogo con Infobae, la joven recordó: “No pude poner las manos y me raspé todas las rodillas y la panza golpeó con el asfalto”.

En ese momento, se le nubló el pensamiento a Daniela. “No podía pensar en nada. No entendía lo que me había pasado”. La chica se asustó y temió lo peor. El primero que se le acercó fue un turista brasileño. Se complicó la mezcla de idiomas. Enseguida llegaron las chicas de esta historia.

“Se acercaron y me empezaron a hacer un montón de preguntas para ayudarme -relató Daniela, en diálogo telefónico con Infobae-. Si estaba bien, si queria agua o algún caramelo. Yo me largué a llorar como una nena”.

Las chicas son de Carmen de Areco y estaban en Buenos Aires de paseo junto a otra de sus amigas que vive en La Plata.

Se reunieron para almorzar en algún bar de Recoleta. El siguiente plan era visitar el Barrio Chino de Belgrano, pero se encontraron con una chica embarazada caída en plena calle. Enseguida se ofrecieron a acompañarla al hospital más cercano. Buscaron en el Google Map y marcaron las coordenadas del Rivadavia sobre la avenida Las Heras a pocas cuadras del shopping de Recoleta.

“La vimos en el suelo y el turista brasileño que se alejaba asustado. Ninguna otra persona se acercó -recuerda Carolina Rotela, una de las chicas de Areco-. Le ofrecimos agua, unos caramelos que teníamos. Daniela se largó a llorar y a mí me salió en forma instintiva abrazarla para contenerla”.

Chicas, al rescate

Daniela se levantó del suelo y todas juntas se sentaron en el umbral de un edificio. En ese momento, la joven embarazada seguía en shock. “Se tocaba la panza y decía ‘movete, por favor movete’. Entonces decidimos que tenía que ir a un hospital a que la vean los médicos para descartar cualquier peligro”.

Fueron todas a la guardia. Las chicas en el viaje intentaban sacarle charla a Daniela para que no pensara y se relajara. “Yo les contaba que mi hija se llama Uma, que estoy de 7 meses y que mi mamá es de Salto, una localidad muy cercana a Areco. Pero pese a todo eso, no sentía movimientos en la panza y estaba muy asustada. Me largué a llorar otra vez”.

Llegaron a la guardia del Hospital Rivadavia y en unos pocos minutos los médicos atendieron a Daniela. La joven seguía asustada. “Me hicieron un control y hasta que no escuché los latidos del corazón de Uma no me quedé tranquila -contó Repetto-. En ese momento, con el sonido de fondo recién pudé entender todo lo que me había pasado”.

“Todas esperaron afuera mientras ella estaba en consultorio, cuando salió (y su beba estaba 10 puntos) todas la abrazaron, aplaudieron e incluso lloraron con ella”, escribió la estudiante de medicina en sus tuits virales.

Las chicas se quedaron en la guardia y a la salida hubo abrazos y besos con Daniela. El embarazo seguía su curso en forma normal. “Que esas mujeres la hayan acompañado, tranquilizado y festejado su victoria como si se conocieran de toda la vida, es algo que voy a recordar siempre”, relató la joven en Twitter.

Algo que no sabe Daniela y quizás se entere por esta nota es que las amigas de Areco también se emocionaron mucho al escuchar los latidos del corazón de Uma. “Nos pusimos a escuchar atrás de la puerta y cuando se produjo ese sonido tan lindo nos largamos a llorar todas juntas”, reveló Carolina.

“No podía creer que estaban todas ahí. Nos abrazamos como si fuésemos amigas de toda la vida”, se vuelve a emocionar Daniela como si estuviera otra vez en esa guardia.

En la puerta del Hospital Rivadavia se despidieron con abrazos, se pasaron sus cuentas de Instagram y prometieron seguir en contacto. Uma nacerá para fines de junio. Antes de eso, Daniela prometió invitar a las chicas de Areco al baby shower con el resto de sus amigas. “Ya son parte de mi vida”, afirmó Repetto. En tanto, Carolina aseguró que estará para el reencuentro con todas sus amigas. “Somos como unas tías postizas de Umita ya”.

