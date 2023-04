Una joven de 20 años desapareció en La Matanza y sus familiares cortaron la General Paz para reclamar

Reclamo por la aparición de Sol Cecilia Viñes en la General Paz

Sol Cecilia Viñes es una joven de 20 años que fue vista por última vez el pasado lunes 10 de abril en Ramos Mejía, partido bonaerense de La Matanza. Desde hace varios días, sus familiares y amigos reclaman su pronta aparición a través de campañas en redes sociales, pero también por medio de acciones en la vía pública como el corte de la Avenida General Paz que realizan durante la tarde y noche de este viernes.

“Ella está en tratamiento de salud mental, tomaba medicación en la mañana y en la noche”, señaló desde el lugar del reclamo Ana —madre de la joven—, quien además detalló que su hija se encuentra desorientada en la vía pública desde el momento de su desaparición: según señaló, a Sol se la vió por distintos puntos de La Matanza, pero también en Ciudad de Buenos Aires y Avellaneda, en la zona sur del conurbano bonaerense.

“Desde la fiscalía nos fueron avisando sobre cada punto en el que la vieron, pero de todas maneras necesito que la sociedad me ayude a encontrarla. Sol está perdida desde el lunes y necesito que si la ven, ya sea caminando, subiendo a un colectivo o en un plaza, nos avisen”, pidió Ana en diálogo con el canal Crónica.

Si tenés información contáctate al 911 o al 0221 4293015 o bien a nuestro correo electrónico: perdes@mseg.gba.gov.ar

Interviene en la Investigación sobre el paradero de Sol, la Unidad Funcional De Instrucción y Juicio Nº 9 del Departamento Judicial La Matanza —a cargo de la fiscal Andrea Verónica Pali y el fiscal Jorge Daniel Yametti—

Sol tiene una estatura de 1.65, tez blanca, ojos verdes, contextura robusta y pelo corto rubio, según precisaron desde la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas bonaerense. “Como señas particulares, tiene un aro en la nariz, un tatuaje en el pecho con el escrito SUIT, una flor en el hombro derecho y un corazón en la mano derecha”, agregaron.

Los contactos a los que se puede llamar en caso de tener información sobre Sol

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, más allá de que la joven está radicada en provincia de Buenos Aires, también tomó intervención Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Los familiares y amigos de la joven, ante la falta de resultados positivos en la búsquedas, decidieron cortar este viernes la Avenida General Paz y así lograr mayor exposición del caso.

“La última información es que la vieron por última vez en la zona de Avellaneda y Lanús”, precisó la madre y agregó: “Ahora tiene otra ropa, nos dijeron es que ella estaba vestida con un buzo rosa, calzas negras y zapatillas negras”.

Sol Cecilia Viñes tiene 20 años

Ana contó también que Sol toma medicación desde hace un tiempo y que no tiene novio, por lo que no estaría acompañada. “Ella está perdida desde el lunes se va manejando por todos lados: va y viene. Estimamos que la ropa la tenía en la mochila. Desde entonces no podemos dar con ella”, indicó.

“Ella tiene el documento y el celular, pero ya el celular no tiene señal. También salió con el DNI”, contó la madre de Sol, quien además agregó que en el marco de la investigación fueron dando con el impacto de la señal del teléfono en distintas antenas del AMBA. “Ella tenía cuentas en todas las redes y todas sus charlas son parte de la investigación de la Fiscalía”, contó también.

En su reclamo, Ana insistió: “Ella tiene un tratamiento de salud mental: toma una medicación en la mañana y otra en la tarde. No está con la medicación encima. Necesito que me ayuden a encontrarla”.

