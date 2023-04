Talleres de educación en finanzas digitales para adultos mayores: qué se aprende y dónde se dan los cursos

La Ciudad brinda talleres de educación en finanzas digitales para adultos mayores

Tras los meses de pandemia, la mayoría de los adultos mayores se encontraron con una realidad desconocida de manera drástica al descubrir nuevos modos en los que la sociedad comenzó a vincularse, tanto desde el ámbito interpersonal como en el manejo de la economía, convertida cada vez en algo más virtual, abstracta y tecnológica. Una condición que contrastó con la forma en la que estaban acostumbrados a manejarse para realizar trámites bancarios o hasta en las compras cotidianas.

Por ello, la independencia del manejo de la economía en los adultos mayores volvió ajena y dificultosa, y a modo de resolver esos pesares desde la Ciudad se implementó el programa “Aprendé a dar tus primeros pasos en finanzas digitales” el cual por medio de talleres y cursos gratuitos promueve la inserción y educación de personas mayores de 50 años en el ámbito de las finanzas personales y las inversiones.

El objetivo es empoderarlos en el manejo de su economía, cosa que implica que cada uno, al terminar el curso, pueda contar con herramientas y conocimientos que le permitan tomar las decisiones económicas que considere más oportunas, de acuerdo a su situación y objetivos personales.

Desde que inició el proyecto se capacitaron a más de 800 personas en el uso de tecnologías para gestionar dinero de manera virtual, ya sea desde celulares o computadoras

Las experiencias

Marta Loreto tiene 72 años, es presidenta del Centro de Jubilados “Renacimiento”, en el Barrio Nágera, y cuenta: “Las realidades después de la pandemia son bastante serias porque hay mucha gente de nuestra edad que no se anima a salir todavía: tiene miedo. Incluso hay mucha gente que está sola y no la podemos enganchar para que venga, ya que siente que pierde estabilidad al moverse, que tiene temor a cansarse, a descomponerse, que no se siente segura”.

Loreto, que hace ocho años está a cargo del espacio, también habla de la relevancia que tuvo que les acercaran este curso sobre finanzas digitales hasta el Centro de Jubilados que ella dirige ya que eso hizo que las personas motivadas salieran de sus casas. “La gente se animó a salir y de paso también aprendió a manejarse con el celular y evitar realizar largas colas en los bancos para cobrar sus jubilaciones, por ejemplo. Principalmente, quienes asistieron notaron que les sirvió para eso, ya que aprendieron que pueden hacer muchos trámites por el cajero o por Internet”.

Por otra parte, destaca que se sintió a gusto con el curso y la manera en la que se les explicó cada tema. “Muchas veces, quienes enseñan no se adaptan a la gente mayor, que quizá no escucha bien o que le cuesta un poco más seguir la velocidad de una charla de este tipo, pero lo hicieron muy ameno y la gente lo entendía”.

Una de esas capacitadoras es Victoria Risso, miembro de la Dirección General de Inclusión Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, área que organiza los talleres, que aborda las temáticas que incluyen el uso de billeteras virtuales, y la conceptualización general sobre tasas de interés e inflación, entre otras.

A eso se dedica desde mediados de 2022, cuando empezó a brindarse este curso. “Surge a partir de los efectos que produjo la pandemia en las personas mayores. Estuvieron mucho tiempo encerradas y no tuvieron la posibilidad de aprender el uso de las nuevas tecnologías para manejar sus finanzas”, explica las causas que originaron la idea de llevarlo adelante.

Estos talleres buscan llegar a la mayor cantidad de Centros de Jubilados distribuidos por toda la Capital Federal

En este tiempo, las billeteras virtuales fueron ganando terreno para comprar, vender y realizar transferencias, entre otras actividades vinculadas con el manejo cotidiano de la economía. “Muchos se encuentran con una realidad distinta al momento de pagar un servicio o realizar una compra, entonces el programa apunta a ayudarlos con el uso de la tecnología para que se sientan más seguros a la hora de hacer un trámite”, sostiene.

El curso, organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo y la Dirección General de Inclusión Social, se divide en tres módulos: el primero, es la introducción a las Billeteras Virtuales, cómo se usan y las diferencias y similitudes entre las aplicaciones más utilizadas; el segundo, se refiere al uso de plazos fijos, el cálculo de tasas y el manejo de créditos e intereses bancarios y el último módulo es sobre las finanzas personales. Aquí se les explica el buen uso de los cajeros automáticos, el Home Banking y un ABC en la temática inversiones.

Esa capacitación también toca diferentes conceptos clave para evitar estafas virtuales. Isabel Núñez, de 66 años y una de las participantes del Centro de Jubilados “Florecer” de Villa Lugano, contó que sabe de gente que sufrieron ese tipo de estafas. “Con lo que aprendimos, conocimos buenas maneras de evitarlo. Pienso que si empiezo a manejar la billetera virtual, que fue lo que me resultó más novedoso de la charla, no voy a tener que andar con dinero encima”, consideró y agregó: “Actualmente me está costando salir a la calle con plata por miedo, pero con lo que nos fueron enseñando creo que lo voy a poder utilizar la billetera virtual”.

En referencia a las preguntas que surgen por parte de quienes asisten, Risso recuerda: “Las principales dudas que surgen tienen que ver con lo que involucra el pago con QR, el pago de servicios mediante billeteras virtuales, el uso del mail para tramitar recetas médicas o el uso de WhatsApp para sacar turnos. Incluso, consultan mucho sobre cómo descargar las aplicaciones en cuestión”.

A ello, añade: “La idea es que los adultos mayores puedan llevar adelante determinadas tareas desde sus casas y evitar la exposición a las temperaturas cambiantes, mientras se amigan con las nuevas herramientas digitales”, cosa que Marta Loreto agradece haber descubierto: “Cuando empecé a entrar al banco desde mi casa me resultó cómodo, porque ya no tenía que realizar las filas de los cajeros automáticos”.

Desde que iniciaron los cursos, más de 800 personas fueron capacitadas en diferentes barrios de la Capital Federal: Rodrigo Bueno, Mugica, Juan 23, Caballito, Flores, Villa Lugano, Parque Avellaneda y Nágera, entre otros.

Las principales dudas que surgen tienen que ver con lo que involucra el pago con QR, el pago de servicios mediante billeteras virtuales, el uso del mail para tramitar recetas médicas o el uso de WhatsApp para sacar turnos

La independencia económica en la “tercera edad”

El objetivo, que va más allá de los saberes teóricos que se llevan quienes asisten al curso, es lograr la independencia económica de los adultos mayores o, en su defecto, brindar el puntapié para que se aproximen a ella. Con respecto a esto, Marta Loreto, presidenta del Centro de Jubilados “Renacimiento”, subraya: “La capacitación sobre finanzas digitales me resultó bastante útil porque la mayoría de la gente grande no sabe manejarse ni por el teléfono, ni por una computadora. Suele tener apoderados y muchas veces eso resulta un problema, entonces me resultó relevante que la gente aprendiera a manejarse sola y que los familiares no le manejen el dinero. Es muy importante la independencia económica, sobre todo cuando la persona mayor no está mal de salud o todavía tiene las capacidades suficientes para que alguien de la familia intervenga en el manejo de su plata”.

Algo similar destacó Norma Buryaili, otra de las jubiladas que participó de las capacitaciones en el Centro “Florecer” de Villa Lugano: “Muchas veces mis hijos y mis nietos no quieren explicarme sobre el uso de la tecnología porque no me tienen paciencia; por eso, estoy muy contenta de que hayan venido a enseñarnos sobre este tema”.

A sus 88 años, Norma se animó a comprar un celular para hacer trámites por su cuenta. “A pesar de todo, me siento capaz de poder aprender”, sostiene.

Para Isabel Núñez, la independencia también le aporta comodidad y tranquilidad a la hora de realizar determinadas tareas financieras: “Es bueno saber el uso de estas herramientas para poder manejarme sola desde mi casa. Con todo lo que está pasando, me siento más segura al poder utilizar una billetera virtual”.

En todos los Centros de Jubilados, la mayoría de las personas que asisten son mujeres y viudas. “Creo que se animaron porque la independencia económica, al no tener al esposo, pasa a ser muy importante”, dice Loreto.

