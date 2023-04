Una “cadena humana” ayudó a rescatar a unos 300 delfines que quedaron varados cerca de Las Grutas

Así fue el rescate de los cientos de delfines. (Facebook: San Matías Bio)

Alrededor de 300 delfines fueron rescatados en las costas del Puerto San Antonio, a unos 65 kilómetros de las playas de Las Grutas, provincia de Río Negro. Los mamíferos habían quedado varados en un pozón de la zona, tras huir de un posible ataque de orcas.

El operativo de rescate estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático rionegrina (SAyCC), que recibió una alerta por un “posible varamiento” de un grupo numeroso de delfines en el área de Punta Perdices, el balneario conocido como el caribe de la Patagonia.

Uno de los primeros en advertir la situación fue Agustín Sánchez, responsable de un parador de la zona y encargado de organizar salidas de avistajes marinos, que, mientras volvía de navegar, notó que los mamíferos recorrían unos pocos metros y volvían al pozo, a pesar de intentar guiarlos de vuelta hacia el canal. De inmediato, dio aviso a las autoridades provinciales y junto a vecinos y turistas, organizó una cadena humana para devolver al mar a los delfines que habían quedado varados en la playa, según detalló Sánchez a Diario Río Negro. “Cuando un delfín queda varado lo ideal es sacarlo con una camilla con agujeros para las aletas, que no teníamos. Pero como los agarramos antes de que quedaran en seco, el peso se alivianaba y podíamos empujarlos al agua”, relató el hombre.

De esta manera, a través de un trabajo coordinado entre los equipos de la cartera ambiental provincial, la Municipalidad de San Antonio Oeste, personal de Prefectura Naval Argentina y la comunidad del Puerto del Este, se logró acordonar la zona y asistir a los animales. “El operativo fue exitoso y no se tuvo que lamentar la pérdida de ningún ejemplar”, informaron fuentes oficiales.

Desde la Secretaría rionegrina explicaron que la huida de los delfines fue “un evento natural”, en el cual, según los expertos, podría haberse tratado del ataque de un predador que los desorientó e hizo que escaparan hacia la costa.

“Fue un poco desprolijo todo, podemos aprender todos para que se coordine mejor el trabajo, pero miremos lo bueno: logramos que pasaran por el canal”, dijo Sánchez.

La “cadena humana” para rescatar a los animales duró varias horas y culminó al anochecer, cuando subió la marea y ya no se avistaba ningún animal en el piletón de Punta Perdices. “Hay una imagen que me quedó grabada: los delfines que lograban pasar no se iban, se quedaban esperando al resto del grupo. Era impresionante ver eso. Había muchas madres con sus crías. Saltaban de felicidad cuando volvían a estar juntos. No me lo olvido más”, agregó Agustín en comunicación con el citado medio.

Te puede interesar: 40 increíbles fotos de avistamientos en la Patagonia capturados por “la mujer de las ballenas”

El hecho fue registrado por Sebastián Leal, un habitante de Las Grutas que, con su drone, capturó impactantes imágenes desde el aire. “Un día largo de espera para ver que los delfines puedan regresar a mar abierto. A última hora, por motivos de luz no se podía ver si habían podido volver”, escribió en sus redes sociales.

Un drone captó a los delfines. (Imágenes: @seba__leal)

Ayer por la mañana se realizó un nuevo patrullaje en la zona que arrojó “resultados negativos de delfines varados”. Sin embargo, desde el organismo provincial rionegrino se indicó que “continuarán monitoreando el área a través del cuerpo de Guardas Ambientales”.

“Desde la SAyCC, se extiende el agradecimiento al personal del Municipio de San Antonio, Prefectura Naval y vecinos en general que colaboraron coordinadamente para garantizar la protección de la fauna y preservar los ecosistemas naturales de la región”, señalaron en un comunicado.

Rescatan a unos 300 delfines varados en las playas de Las Grutas. (Foto: Facebook Sebastián Lean)

A mediados de 2021, un total de 60 delfines fueron encontrados muertos en las playas del Puerto San Antonio Este. Se presume que los animales habían llegado a la costa también huyendo del ataque de una familia de orcas “que los persiguieron para comérselos”.

Seguir leyendo: