La vida con discapacidad después de un incidente de tránsito, un documental que le puso cara a las estadísticas

Dahyana es maestra de inglés y fue embestida por una camioneta: es una de las tres protagonistas de este documental que nos interpela

Sobrevivientes es un documental que trata sobre cómo los planes de vida pueden cambiar en un segundo pero también sobre cómo el ser humano puede sobreponerse a la adversidad. Dirigido y producido por Elena Bursztein y Axel Rosito, este largometraje de 63 minutos, está interpretado por tres jóvenes Analía, Dahyana y Maxi que en un momento de su vida sufrieron un accidente de tránsito, y como consecuencia viven con una discapacidad.

Dahyana es maestra de inglés en una escuela primaria y secundaria de Santa Rosa de Río Primero, Córdoba y vive con su pareja y sus mascotas. Cuando tenía 18 años y estaba por mudarse a Córdoba Capital para estudiar ingeniería fue embestida por una camioneta en una esquina de su pueblo y desde ese día no volvió a caminar.

Maxi atiende el comedor en una asociación de vecinos de Río Cuarto, “La Vecinal” , es suboficial de la Fuerza Aérea y sobre todo es un tenismesista adaptado. Una mañana se dirigía a su trabajo y un conductor alcoholizado lo atropelló por la espalda y se fugó. A partir de ese día, Maxi tuvo que aprender a vivir con discapacidad. Hoy es miembro de la Preselección Nacional de Tenis de Mesa adaptado y representa a la Argentina en competencias internacionales.

Sobrivientes acompaña en su vida cotidiana a tres víctimas de accidentes de tránsito

Y Analía, oriunda de Remedios de Escalada, Lanús, es activista y periodista y convive con una afasia de expresión. Le faltaba poco para recibirse cuando sufrió un accidente que la obligó a mudarse a la Ciudad de Buenos Aires, donde vive actualmente. Cuando estaba a punto de recibirse sufrió un accidente que cambiaría su vida y debió mudarse a Capital Federal, donde reside actualmente. Durante la pandemia, en 2020, presentó una tesina que tenía pendiente y se recibió. La dedicó a la discapacidad y los medios de comunicación.

“Lo que nos motivó a realizar esta película fue plantearnos qué hay detrás de los números y quiénes son esas personas que figuran en las estadísticas, pero de las que casi no se habla. Siempre se habla de víctimas fatales y a nosotros nos interesaba saber qué pasa con quienes sobreviven a los hechos de tránsito. ¿Cómo es volver a empezar? ¿Cómo se retoma desde un lugar distinto, barajando y dando de vuelta? ¿Por qué no hay prácticamente películas de la temática, siendo que es la principal causa de muerte accidental en jóvenes? Todas estas preguntas nos resonaban en la cabeza cuando empezamos a pensar el documental”, explica Axel Rosito sobre lo que se planteó con la con directora Elena Bursztein.

Los directores del documental Elena Bursztein y Axel Rosito

Ambos cuentan que la temática los golpeó de cerca. “Leni” por un siniestro vial muy peligroso en bicicleta, que le dejó el casco destrozado y la llevó a replantearse muchas cosas. Y Axel, por la pérdida de un familiar.

“A pesar de la masividad de la temática y de lo cotidiano, notamos que era una problemática de la que prácticamente no se habla. En este momento estamos contando más de 5000 muertes por año en Argentina, en su mayoría de jóvenes y todos estamos muy expuestos. Ese número hay que multiplicarlo aproximadamente por 20 para tener una idea de las personas que sufren lesiones de distinta gravedad en relación al tránsito”, precisa. Y agrega: “Sentimos que es un tema al que le escapamos y cuando nos toca de cerca nos sorprendemos y, en ese sentido, realmente hay pequeños cambios y gestos que podemos poner en práctica desde lo personal y lo social que pueden hacer una diferencia enorme”.

Analía perdió el habla hace 20 años por un golpe en la cabeza, cuando la atropelló un auto en Puerto Madero. Hoy, cuenta todo lo que vivió en el documental

“Mucho se habla de los muertos en los accidentes de tránsito y no de los discapacitados”, dice en sintonía Analía Crivello, una de las protagonistas del documental, en diálogo con Infobae. Su accidente ocurrió hace casi 20 años, a causa de un piquete en el Ministerio de Trabajo que provocó un caos en el tránsito. Era un 22 de octubre de 2003. El incidente tuvo lugar en la Avenida Alicia Moreau de Justo, mientras volvía de un trabajo relacionado al periodismo. “No me acuerdo absolutamente nada, son todas cosas que me contaron y fui armando un rompecabezas”, cuenta la mujer de 43 años, que sabe que ese día voló “por los aires”, se dio un golpe en la cabeza que la dejó sin habla y que después de eso estuvo en coma, 6 meses internada y 6 años de rehabilitación, que continúa haciendo, pero ya no todos los días.

Tres víctimas de accidentes de tránsito cuentan sobre cómo les cambió la vida en un segundo y volvieron empezar.

Hoy puede hablar, de forma pausada. “Como me golpeé la cabeza me quedaron secuelas de afasia de expresión. Hoy tengo la cabeza clara pero me cuesta expresarme un montón”. La periodista sueña con escribir en los medios, tal como había empezado a hacerlo en una pasantía de seis meses en la sección Información general en el diario La Nación, previo al incidente que le cambió su vida por completo. Le gustaría volver a retomar ese camino. No en la diaria, pero asegura que amaría escribir sin apuro porque de otra manera no podría hacerlo. “Me brillan los ojitos cuando hablo de esto”, le confiesa a esta periodista vía telefónica. Dice que del enojo logró salir gracias al apoyo incondicional de su familia y amigos “de fierro” y que no guarda rencores.

Analía está miembro cofundadora de Ultreya, una asociación civil para el daño cerebral adquirido. “Yo superé muchas cosas. Estoy en el otro lado del sufrimiento”, dice una de las protagonistas de Sobrevivientes, de quien pronto se podrá conocer toda su historia de superación.

Dicen los realizadores del documental que sintieron una satisfacción enorme al llegar a su fin, como “la culminación de un proceso de muchos años y muchísimo trabajo en el que nos involucramos y crecimos mucho a nivel personal y profesional”.

El estreno tiene fecha para el 13 de abril, en el cine Gaumont, un día antes de la conmemoración del Día de la víctima con discapacidad por hechos de tránsito. En la misma fecha se proyectará en los los Espacios INCAA Santa Rosa, La Pampa y Cipoletti y el 16, en Chacabuco, Provincia de Buenos Aires.

