Entrevista de trabajo: qué preguntas se hacen y cómo responderlas, según expertas de LinkedIn

Una entrevista de trabajo es una conversación entre un reclutador (generalmente, licenciado en Recursos Humanos, Psicología o profesional que integra el equipo de selección de personal de una organización), y un candidato a ocupar un puesto de trabajo en una empresa. Es el momento en el que el entrevistador evalúa si el aspirante al cargo coincide con el perfil de persona que está buscando para llevar a cabo determinadas tareas.

Saber que se va a tener una entrevista de trabajo es una buena noticia. Esto significa que a los encargados de la selección de personal de una empresa les gustó nuestro curriculum vitae y quieren conocernos para ver si efectivamente, podemos trabajar juntos. Sin embargo, en muchas ocasiones priman los nervios a la hora de pensar cómo encarar ese encuentro y se pierde tiempo valioso que podría ser usado para preparar las mejores respuestas y también las mejores preguntas. ¿Qué tener en cuenta y cuáles son los mejores tips para una entrevista de trabajo?

¿Qué hacer antes de la entrevista laboral?

Generalmente, se considera que no hay nada que se pueda hacer antes de una entrevista laboral para resultar exitosos durante la evaluación. Esto es un error, ya que hay algunas cuestiones a tener en cuenta que pueden ayudarnos a llegar mejor preparados.

“Siempre recomiendo interiorizarse respecto de la empresa y características de la posición, para tener la posibilidad de realizar alguna pregunta u observación que dé cuenta de su interés en la misma”, señaló a Infobae Verónica Ferrari, licenciada en Psicología y especialista en Búsqueda y Selección de Personal. Este es un aspecto importante de la preparación porque va a permitir contar con información básica de la empresa y entender mejor los desafíos del puesto al que se aplica.

Por su parte, Cori Baldasare, licenciada en Recursos Humanos y reclutadora freelance para empresas de Argentina, España y Estados Unidos, dijo a este medio: “El haber investigado sobre los productos que tiene la organización, un poco de su cultura, nos va a sumar puntos”. Además, aconsejó ver reseñas sobre la empresa en sitios como Glasdoor para “tener también referencias de cómo se sienten los empleados de la compañía y ver si nos gustaría trabajar allí”.

Si la entrevista es virtual, por otro lado, hay que chequear que se cuente con buena conexión a Internet, sonido y cámara en la computadora o el celular, que no haya ruidos y, en el mejor de los casos, que nadie más esté en la sala. Todo lo que sea necesario para crear un ambiente que permita concentrarse.

¿Cómo vestirse para una entrevista de trabajo?

La vestimenta suele generar estrés a los candidatos. Usualmente, se pasan horas pensando cuál será el mejor look para dar una buena primera impresión, se pide ropa prestada o se compra nueva. Pero, en realidad, el outfit no debería significar un problema. “No es como era hace tiempo atrás”, sentencia Baldasare y afirma: “Una ropa que te identifique, pero que a la vez tenga un poco de seriedad, acorde a la situación, va bien”.

Ferrari coincide, aunque alerta que no todas las empresas piensan lo mismo: “Como líneas generales, un look cuidado, adecuado para un ámbito laboral. Depende muchísimo del tipo de posición, puesto y empresa para la que se trate la búsqueda. Hay organizaciones que asignan mucha importancia a este aspecto, y otras que, afortunadamente, hacen foco en otras cuestiones”.

Un look con seriedad y acorde a la situación, pero con estilo propio, es ideal para una entrevista laboral.

¿Cuáles son las preguntas más frecuentes en una entrevista laboral?

Unas de las dudas más frecuentes a la hora de enfrentarse a una instancia de entrevista es qué tipo de preguntas harán los reclutadores. ¿Querrán saber más sobre la formación académica del candidato o sobre la experiencia laboral? ¿Qué tipos de cuestiones personales es apropiado contar y cuáles no? Tratar de estar orientados en este sentido es fundamental para que ninguna pregunta nos tome por sorpresa.

Según las expertas, las preguntas en una entrevista laboral más frecuentes tienen que ver con las experiencias laborales previas, la motivación personal, y también sobre cuestiones técnicas específicas para tener un panorama de los conocimientos que maneja el candidato.

“La clásica pregunta para romper el hielo es que el candidato nos cuente un poco de sí mismos y por qué les interesa la posición o cuáles son sus expectativas para un nuevo desafío. Conocer su experiencia, a partir de preguntas cómo: ¿Hace cuánto te dedicas a esto? ¿Qué aspectos te gustan de tu trabajo? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Puedes desenvolverte con autonomía?”, ejemplificó Baldasare.

Los reclutadores pueden preguntarnos acerca de nuestra experiencia laboral, conocimientos técnicos específicos para el puesto.

¿Qué tienen en cuenta los reclutadores en una entrevista de trabajo?

Baldasare tiene más de 32.200 seguidores en LinkedIn, red social donde publica contenido referido a consejos y tips para tener en cuenta a la hora de buscar trabajo. Con respecto a su propio método, contó a Infobae: “En mis búsquedas actuales, el inglés es un must-have, por lo que el candidato tiene que hablar en inglés para poder pasar a una siguiente fase. Me sucede mucho y de varios países que te toman la reunión para probar la experiencia, pero lamentablemente no pasan a una siguiente fase. Luego estar interesado, mostrar una buena actitud, ganas de trabajo en equipo son skills que muchas veces sobrepasan el requerimiento técnico.

“La clave es ser honesto, no alardear de las propias capacidades, o vender que es el o la mejor. Tener buena predisposición, interés, hacer preguntas, hablar de una manera positiva sobre los desafíos que se tuvieron en la carrera es mucho más valioso. Nadie es perfecto, por lo tanto, hay que enfocar la mirada en aquello que sí podemos brindar a la empresa”, aconsejó la experta.

Por otra parte, señaló que no es recomendable bajo ningún punto de vista mentir en el proceso de selección de personal de una empresa: “He notado que muchas personas, con tal de acceder a oportunidades nuevas o internacionales, mienten en sus curriculums o en las mismas entrevistas. Puede que se pase alguna etapa sin llamar la atención, pero llegado el caso, si contratan a la persona no va a durar ni un mes en el puesto. Por lo tanto, mentir es una pérdida de tiempo para todos en el proceso”.

Bajo ningún punto de vista se recomienda mentir en el curriculum o en la entrevista de trabajo.

¿Hay que mencionar toda la experiencia laboral, aunque no tenga que ver con el puesto que se pretende conseguir?

Otra duda que usualmente aparece es qué hacer si no se cuenta con experiencia laboral en el rubro o en una posición similar a la que se pretende conseguir. ¿Se cuenta igual o se ignora? Sobre esto, Ferrari, quien cuenta con más de 22 mil seguidores en LinkedIn, dijo: “En general, recomiendo que se mencionen todas las experiencias laborales, dado que todas pueden sumar y dar cuenta de algunos aspectos de esa persona. En el caso de personas con mucho recorrido, perfiles seniors, sí recomiendo hacer foco en sus últimas experiencias o en aquellas más relevantes para el puesto. Esto me refiero tanto a la información mencionada en el CV como así también a lo focalizado en la entrevista”.

Además, frente a probable situación en la que el reclutador pregunta por las capacidades o debilidades del candidato, asegura que lo mejor es contestar “de manera franca y transparente” y argumentar lo que se dice con ejemplos y anécdotas que vayan al caso, sin que parezca forzado o actuado. “El speech armado, aprendido de memoria, o porque alguien le dijo que tenía que responder eso, un buen entrevistador lo detecta muy fácilmente, resulta contraproducente”, advirtió.

Toda la experiencia laboral que se tenga cuenta, aunque no sea referida al puesto al que se aplica.

¿Cómo preguntar sobre cuestiones salariales y términos del contrato y puesto para el que se aplica?

Por lo general, este suele ser un tema delicado, sobre el que da pudor preguntar y que los reclutadores no siempre mencionan. “Una buena opción para preguntar sobre este punto, es mencionar el salario actual y preguntar si el ofrecido está dentro de ese rango para ver si la propuesta es superadora. En cuanto a los detalles del contrato, podemos preguntar cuáles son los beneficios que la empresa ofrece, si es un contrato a largo plazo, posibilidades de aprender o seguir creciendo dentro de la empresa”, sugirió Baldasare.

¿Qué hacer si no se vuelven a contactar los reclutadores?

Otra de las situaciones que pueden ocurrir es que, pasados varios días de la entrevista laboral, no haya novedades de los reclutadores, y no se sepa si efectivamente se consiguió pasar a la siguiente etapa del proceso de selección o si, por el contrario, nuestro perfil no coincide con el que busca la organización. ¿Es recomendable contactar al reclutador y preguntarle si seguimos en camino?

“Sí, por supuesto”, contestó Baldasare. “Siempre es bienvenido el seguimiento de ambas partes. A veces el feedback se demora por causas ajenas al reclutado”, contó Baldasare. Ferrari, por su parte, señaló: “Claramente sí. En el caso de no contar con novedades en el plazo estipulado, hacer un seguimiento contactando al reclutador. Una semana es un plazo prudencial para hacerlo, dado que, por un lado, no resulta invasivo y a la vez demuestra interés en el proceso”.

Pasada una semana de la entrevista laboral, si no se han tenido noticias sobre los resultados del proceso de búsqueda, se puede contactar al reclutador y consultar si se sigue en carrera.

