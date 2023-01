Agenda: Mar del Plata cerrará el mes de enero con una catarata de shows de música

Divididos se presenta a fines de enero en Mar del Plata

Mar del plata está viviendo una temporada 2023 muy positiva. Los comerciantes de la ciudad quedaron conformes con la primera quincena de enero y conservan una expectativa superadora para el fin de enero y febrero.

En la segunda semana del año hubo más gente que en la primera y, según se presume, habrá menos gente con comparación con las reservas y pronósticos de ocupaciones que se vislumbran en la segunda quincena del mes, históricamente la ventana de mayor concurrencia de todo el año en Mar del Plata.

Te puede interesar: Mar del Plata: los niveles de ocupación están por encima del 80% y hay indicadores superiores a los de la temporada pasada

En los primeros quince días de 2023, sólo hubo dos días de lluvias. El clima también acompañó al desarrollo de una temporada estival que se avizora auspiciosa y coquetea con establecer semejanzas con los registros alcanzados en 2022, que alcanzó en los doce meses una cifra récord: fueron 8.853.245 turistas.

En ese sentido, los shows musicales seguirán durante lo que queda de enero y febrero a buen ritmo. Se trata de una oferta cultural diversa que atrae a turistas y marplatenses que aprovechan el verano en la ciudad.

María Becerra estará en Mar del Plata para el último finde de enero

A continuación la agenda:

Viernes 20

YSY A en Helena Beach

Bresh en MUTE

Scratch A Fest con Los Cafres y Nonpalidece en silos arena

Tarea Fina en Abbey Road

All You Need is Beatles en Villa Victoria

Ysy A en Helena Beach

Set Picheo: L-Gante, La Joaqui y Alan Gomez. Para mayores de 18 años, en Helena Beach

Los Decoradores en GAP

Románticos Latinos en la cena show del Casino Central

Luis Caro en Chauvin

Damián Villalba en Chalet Ave María: Alem 2469

Miau Trio (Jazz) en Teatro Auditorium

Te puede interesar: Mar del Plata: opciones para hacer deporte en el agua, la arena y hasta en el aire

Sábado 21

No Te Va Gustar Estadio Polideportivo

Dr Queen en Abbey Road

JAF en Vorterix

Prisma Pink Floyd Experience en Villa Victoria

Callejero Fino – J.Rei – Alan Gomez en Helena Beach

Los Charros en Brew House

Doma (Reggae) en Chauvin

El Club de la Serpiente en el Complejo La Normandina

Canciones y Almas, tributo a Callejeros en El Patio

Miau Trio (Jazz) en Teatro Auditorium

Wade & Miguel Bastida en MUTE

Marcelo Tarifeño con René Rossano: Jazz y Bossa.

Música en vivo en el 20º Aniversario del Museo Eva

Javier Calamaro, Parque de Mogotes a las 21

Ciro y los Persas también dirán presente para cerrar el mes de enero en Mar del Plata

En tanto el último fin de semana de enero promete ser más intenso. Tocarán: Luciano Pereyra, María Becerra, Ciro y los Persas, Divididos en Mar del Plata. En tanto, en Chapadmalal se presentará el DJ Nick Warren. Por otra parte, quedan también 3 shows de Abel Pintos en el teatro Tronador los días 23, 24 y 25 de enero.

Para febrero ya están confirmados Diego Torres en el teatro Tronador y Guasones. Pero con el correr de los días se irán completando las grillas de un verano que promete seguir deparando gratas sorpresas para los turistas que elijan Mar del Plata como lugar de vacaciones.

Seguir leyendo: