Pinamar prevé menos turistas que la temporada pasada, pero espera fines de semana repletos

Pinamar inicia el 2023 con menos turistas que la temporada pasada (Diego Medina)

Este verano no habrá récord de ocupación en Pinamar. Al menos así lo prevé el turismo local y ya se observa en los primeros números que maneja el sector. A fines de 2021, la ciudad costera atravesó un diciembre atípico, con una afluencia de veraneantes mayor a la habitual para esa época. La demanda se había anticipado con bastante antelación y el alto nivel de reservas previo a las Fiestas ya auguraba una ciudad a tope. En este 2023, en cambio, la expectativas de que el escenario se repitiera se disiparon en las últimas semanas. De todos modos, la proyección sigue siendo prometedora y se espera consolidar una buena temporada.

“Son varios los factores que hacen que las condiciones respecto a la temporada anterior sean diferentes, aun así vamos a tener niveles de ocupación muy buenos comparados con las temporadas pre pandemia. Este año estimamos que estaremos en un promedio del 90% con picos de ocupación plena los fines de semana”, analizó el secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar, Juan Ibarguren, en diálogo con Infobae.

Los índices de ocupación se aproximan al 90% (Diego Medina)

Al explicar las razones de la merma de visitantes respecto del verano pasado, los operadores turísticos mencionan varios puntos. Una circunstancia particular que ocurrió este año fue el bache que tuvieron mientras la selección argentina recorría su camino a la consagración en el Mundial de Qatar. Al margen de que son fechas que no traccionan demasiado, durante ese periodo se registró poco movimiento y “se retrasaron terriblemente las consultas”, subrayó Pedro Marinovic, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Pinamar (AEHGP).

“No están dadas las condiciones económicas para que se repita un porcentaje de ocupación similar al del verano pasado. La presión fiscal es grande, la carga impositiva obliga a tener una tarifas altas… El turismo en general para el argentino dentro del país está difícil”, agregó el empresario ante la consulta de este medio. En este contexto, pronostica un verano parecido a los de “2018 o 2019″.

La perspectiva del sector turístico es de fines de semana con ocupación plena (Diego Medina)

Una evaluación similar realizó Fabián Salvucci, titular de la filial local de la Asociación Hoteles de Turismo. “La temporada había empezado muy bien en la preventa, en octubre y principios de noviembre, pero después hubo un estancamiento que coincidió con el Mundial. Y hoy todavía no llegó a ser esa temporada que se preveía inicialmente”, trazó el contexto. No obstante, se mostró optimista con que en los próximos días las reservas escalen más: “Esta semana se volvieron a reactivar los llamados, hay margen para seguir mejorando”.

El mercado inmobiliario del partido costero cuenta con más de 300.000 plazas en todos los rubros de hospedaje. Según los últimos números divulgados por la AEHG, Pinamar registraba al comienzo de este fin de semana el mayor nivel de ocupación, con el 87.93%. Lo seguía Cariló, con el 84.88%, mientras que el promedio de ocupación en Valeria del Mar y Ostende alcanzaba el 79.95%.

Para este verano las consultas se retrasaron especialmente durante la etapa que se disputó el Mundial (Diego Medina)

Entre las razones del atraso de reservas en este año, además, el empresariado local señaló otros factores que quizás tuvieron incidencia: el PreViaje y las circunstancias producto de la pandemia de COVID-19 habían fomentado el turismo interno el verano anterior y este año “Brasil se volvió competitivo”, mencionó Marinovic. Por otra parte, a diferencia del cierre del 2021, esta vez las Fiestas se celebraron sábado y domingo y no hubo fin de semana largo. “Además, por ahí el que ahora no estaba muy seguro de viajar, se distrajo y se acordó tarde de salir de vacaciones. Tengo conocimiento de gente que todavía no se ha decidido”, acotó Salvucci, quien también administra el Hotel Savoia en Ostende.

Los operadores turísticos esperan consolidar una buena temporada, aunque sin niveles récord de ocupación (Diego Medina)

A fines de septiembre, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Pinamar comunicó que los incrementos para la temporada iban a ser de entre 70% y 80% para las propiedades en pesos y del 10% en dólares. En hoteles 3 estrellas de Pinamar se consiguen habitaciones desde los $15.789 hasta los $62.349 pesos por noche y por persona. En una categoría mayor, los valores de las plazas oscilan entre $63.525 y $142.640. En Cariló, en cambio, un alojamiento 3 estrellas tiene un valor aproximado $54.657, también por noche y por persona, y puede ascender a $110.742. Las fuentes apuestan, como ya es costumbre, a las escapadas de fines de semana para que se colmen los lugares.

Mucha gente ya vacaciona desde el sábado (Diego Medina)

Respecto del mercado de clientes de balnearios y paradores, en la previa se mueve de un modo similar que el hotelero. “Básicamente, se habla de una buena temporada. Lo que pasa es que recién ahora se está empezando a mover, después del Mundial hubo una meseta que parecía que no iba a venir nadie pero ahora empezó a caer la gente. El lunes se va a ver el panorama real y la segunda quincena, como siempre, va a venir más cargada”, comentó a Infobae Adrián Calabrese, presidente de la Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar.

Los precios del alquiler de carpas son variados y dependen de los servicios y la zona. Un valor de referencia son 600 dólares por mes, explicó Calabrese, aunque dijo que la tendencia de las contrataciones se inclina más a la reserva por día, semana o quincena. “Eso sí, la gente va a venir con los billetes contados con los dedos”, apuntó. En esa línea, Ibarguren destacó que el Municipio, teniendo en cuenta el contexto económico del país, “se preparó todo el año para ofrecer servicios acordes la ecuación precio/calidad”.

