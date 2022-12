Brian, un nene con parálisis motora y fanático del Dibu, le mandó un video y el arquero le respondió emocionado

Brian, el nene que emocionó a El Dibu Martínez

La Scaloneta emociona mucho más allá del futbol. No es nada raro que sus jugadores tengan contacto con los hinchas y, sobre todo, con los más chicos que desean llegar a ellos. Esto deseó Brian Nahuel Cortés More, un nene de 5 años que vive en la localidad de Forres y que fanático de Emiliano “El Dibu” Martínez, el arquero que ataja los penales que hacen delirar a los aficionado de Argentina en todo el mundo.

El pequeño padece desde que nació una parálisis cerebral motora que le afecta todo el tronco de su cuerpo, por lo que no puede pararse, sentarse y moverse sin ayuda o sostén. Pese a todo, él lo intenta y hace las terapias físicas necesarias para poder caminar. Es su sueño y así poder lograr lo que El Dibu, ser arquero.

Brian es alumno del jardín de infantes Nazaret. Allí recibe estimulaciones y ejercicios diferenciados con la ayuda del personal capacitado y también practica un poco de pelota. Una de las maestras lo sostiene en una barra vertical de ejercicios, le tira amorosamente una pelota y él la ataja.

Brian, el nene de 5 años que es fanático de "El DibuE Martínez: nació con parálisis cerebral motora y sueña con ser arquero





Hace unos días, fue la escena fue grabada mientras él, muy feliz, paraba las pelotas y la maestra lo alentaba diciéndole que se parecía al arquero de la Selección Nacional. El video fue compartido en las redes, se volvió viral y llegó hasta el ídolo.

Emiliano pronto le respondió sin ocultar su emoción. “Hola Brian, acá el Dibu te habla, vi cómo atajabas y la verdad me emocionó mucho. Gracias por tu apoyo, gracias por querer ser arquero como yo. Seguí intentándolo, seguí atajando, que la verdad me encantó el video. Te mando un abrazo grande y espero que el domingo disfrutes el partido. ¡Chau crack!”, le dijo.

La historia

Desde que nació, la familia hace lo imposible para que el niño pueda normalizar sus funciones motoras. Pese a las limitaciones físicas, desde pequeño mostró su pasión por el futbol y su mamá no dudó en comprarle un arco de juguete y una vecina le regaló los guantes de arquero, que eran de su hijo, para alentarlo.

“Cada vez que ve al Dibu Martínez en la televisión, sus ojos brillan con una luz especial, y dice: ‘¡Quiero ser como el Dibu, mamá!’”, repetía desde muy pequeño, según contó Thalia, su mamá, al portal Nuevo Diario.

La que mostró el deseo al mundo, fue Noelia González, su kinesióloga, que lo envió a una página de Facebook llamada “La Nueva Polémica y Deportes”, que fueron quienes lo viralizaron con el máximo deseo de que el arquero pudiera verlo. En solo 24 horas ese objetivo estuvo logrado y además recibieron respuesta.

Emiliano Martínez responde emocionado a Brian y lo alienta a seguir luchado

Un familiar de “El Dibu” vio el video viral y se contactó con los administradores de la página que hicieron de intermediarios para hacer llegar el tan soñado saludo del arquero. Al verlo, el pequeño fanático desbordó de alegría.

“¡Fue emocionante ver la cara de mi hijo cuando lo escuchó! Es algo que no tiene precio saber que quien él admira le da un aliento a no bajar los brazos y seguir luchando. Es algo que, como madre, se lo agradezco de corazón, ya que no es fácil para un niño tan chiquito que le encanta y le apasiona el futbol no poder caminar. Es algo duro para la vida de él, pero estas caricias de aliento llenan el alma de mi hijo”, cerró conmovida la mamá.

