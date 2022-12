Crueldad animal en Córdoba: aplastó con su camioneta a un perro, lo dejó malherido y huyó

Marcos Juárez: Le pasó por encima a un perro con el auto y huyó

Un aberrante caso de crueldad animal tuvo lugar días atrás en la ciudad de Marcos Juárez, al sudeste de la provincia de Córdoba. Allí, por causas que aún se desconocen, un vehículo arrolló a un perro indefenso que intentaba cruzar una calle y el conductor, que todavía es buscado, no frenó a ver su estado de salud y huyó sin ningún tipo de remordimiento.

De acuerdo a lo que se observa en las imágenes captadas por una cámara de seguridad y difundidas por Radio Morena 94.5, el perro en cuestión, de color negro, aparece en escena cuando intenta cruzar una calle. En ese momento, una camioneta gris se acerca a su posición y parece frenar para que el animal pueda continuar su marcha. Sin embargo, de un segundo a otro el conductor de turno acelera y pasa por encima del can, tanto con su rueda delantera derecha como con la trasera.

Tras ser arrollado, el perro intenta reincorporarse por sus propios medios pero, evidentemente, alguna de las lesiones provocadas por el impacto no se lo permitieron y quedó inmóvil en el asfalto y bajo el rayo del sol. Después de mover su cola durante unos segundos, el animal deja de moverse a causa de las graves heridas que habría sufrido.

El momento en el que la rueda trasera derecha de la camioneta arrolla a un perro indefenso en Marcos Juárez, Córdoba.

“MONETTO AL 1400. Si alguien vió algo, reconoce la chata o llega a ver la patente por favor comunicarse”, dice el posteo de Instagram de la citada emisora radial para solicitar información del caso, que no brinda más detalles del hecho.

Si bien no hay información oficial al respecto, en las redes sociales reportan que el perro murió y apuntan las sospechas contra una docente como la presunta responsable del violento episodio.

Según precisaron desde Proyecto Galgo Argentina, una ONG que se encarga de defender a los ejemplares de dicha raza, el perro “estaba viejito, sordo y un poco ciego” al momento de ser embestido por la camioneta. “Encontrarse con una conductora sin alma que habiéndolo visto lo pisó sin más, lo pasó por arriba con ambas ruedas de su camioneta, no se detuvo, no se bajó y no lo auxilió”, lamentaron en sus redes sociales.

Asimismo, aseguran que una maestra conducía la camioneta que arrolló al perro y se dio a la fuga, pero esta información aún no fue confirmada de forma oficial.

Todo lo contrario ocurrió en octubre pasado en la provincia de Chaco, donde el maquinista de un tren que iba desde Saenz Peña hasta Chorotis detuvo la formación a tiempo antes de arrollar a un perro que había sido amarrado a las vías del tren.

“A 300 metros se veía un bulto y fuimos bajando la velocidad, tocamos bocina y no salía, nos pareció raro. Vimos a un animal que estaba en las vías. Empezamos a frenar y notamos que el perro estaba desesperado, atado, haciendo fuerzas para salir”, explicó el maquinista de 31 años.

En Chaco, le salvaron la vida a un can que estaba atado con una cadena a las vías del tren.

Fue al ayudante del conductor el que descendió de la formación para desatar al perro, quien relató que el can estaba “muy nervioso”, motivo por el que en un principio no le pudo sacar la cadena.

Al ser liberado, el perro salió corriendo de forma desesperada pero fue encontrado sano y salvo, ya que se quedó en la casa de un amigo del conductor del tren.

Además, el maquinista comentó en una entrevista con un medio local que no es la primera vez que es testigo de una situación de estas características. “Es normal que aten a los perros así en las vías, pasa que no los filmamos. Pero este caso se hizo viral porque subí el video a mi estado (de WhatsApp) y ahí empezaron todas las reacciones”, dijo.

