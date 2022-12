El femicida Fabián Tablado ya fue expulsado de 7 provincias y planea hacer una denuncia en el Inadi

Hasta ahora, el asesino cruel y frío que mato de 113 puñaladas a Carolina Aló el 27 de mayo de 1997, no logra gozar de la libertad condicional (Gustavo Gavotti)

Si todo sigue así, el femicida Fabián Tablado no podrá ni siquiera pisar el suelo de ninguna provincia argentina. Es un caso único en la historia criminal.

Hasta ahora, el asesino cruel y frío que mato de 113 puñaladas a Carolina Aló el 27 de mayo de 1997, no logra gozar de la libertad condicional. El tenía 20 y ella 17.

En apenas seis meses, lo “desterraron”, lo escracharon para alejarlo de ciudades, o lo declararon persona no grata en Tigre, San Fernando, San Isidro, Partido de la Costa, Florencio Varela, Ciudad de Buenos Aires, Cañada de Gómez, Bel Ville, San Clemente del Tuyú, Santa Fe, Corrientes y Posadas.

Ni al cuádruple femicida Ricardo Barreda le pasó eso. Hasta a ciertas personas les generaba simpatía pese a haber matado a sangre fría a su esposa, su suegra y sus dos hijas.

Su pesadilla comenzó cuando violó la perimetral cuando paseaba con sus mellizas por la calle. Ocurrió el 19 de octubre de 2020, llevaba ocho meses libre, cuando fue captado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre mientras caminaba con las nenas por el puente Sacriste, a una cuadra y media de la Dirección e mayo de 1996 Nacional de Migraciones de Tigre, donde trabaja Edgardo Aló, el padre de la víctima.

Carolina Aló fue asesinada de 113 puñaladas por Fabián TAblado

El autor de esta nota fue uno de los que se hizo eco de esa violación judicial. Y de hecho reveló, hace 10 años, que Tablado se casaba con una vecina, lo que generó un escándalo.

El hombre lo denunció por violar la perimetral y el fiscal Sebastián Fitipaldi pidió su detención.. El Juzgado de Garantías N°2 firmó el pedido de Fitipaldi, ejecutado por su colega Diego Callegari, especializado en violencia de género: Tablado fue arrestado en Tigre. Recuperó la libertad tiempo después pero Aló logró que se le impusiera una perimetral de 300 kilómetros de distancia entre el femicida y él. Y es así como Tablado vaga errante por lugares que lo rechazan por su acto horroroso.

Por más que haya estado preso o goce de libertad condicional, al femicida Fabián Tablado pareciera perseguirlo una maldición.

Una maldición que no se cierne sobre todo asesino. No es es el estigma de Caín (vagar errante si rumbo) ni la creencia mexicana de que el asesino además de cargar con su alma, carga con la de la víctima. Pero a cada lado que intenta ir el paso no crece, en una versión moderna de Atila. Es como un destierro de todos los lugares.

A los 45 años, Tablado desafía. “Esto es discriminación. Ya pagué en la cárcel. No soy un loquito que va a andar matando. Cambié y esto es una caza de brujas”, y amenaza con hacer la denuncia al Inadi por discriminación, en declaraciones al canal 6 de Posadas (A24 captura)

A los 45 años, Tablado desafía. “Esto es discriminación. Ya pagué en la cárcel. No soy un loquito que va a andar matando. Cambié y esto es una caza de brujas”, y amenaza con hacer la denuncia al Inadi por discriminación, en declaraciones al canal 6 de Posadas.

El intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardozo, cuando el asesino se instaló, fue categórico: “Las 14 localidades que integran el Partido de la Costa no quieren que ese asesino conviva con gente trabajadora y honesta”.

En Corrientes corrió la misma (mala) suerte. Expulsado. “Vivió dos meses en Villa Virasoro. No salía a ningún lado por temor a que lo insultaran. Estuvo como preso por temor al repudio de la gente. Vivió en un monoambiente, a la vera de l ruta. La única que lo visitaba era la madre. Al parecer no trabajaba y lo mantenían los padres”, dijo a Infobae el periodista correntino de policiales Aldo Santamaria.

Ahora está en Posadas, alojado en la Fundación Ministerio Carcelario y Hospitalario “Filipos”, a cargo del pastor Carlos González. Ese lugar, que en un momento se dijo que pertenece al Pastor Jiménez, aloja ancianos y personas de la calle. ¿Por qué Tablado fue recibido cuando no está en esa situación?

Ahora está en Posadas, alojado en la Fundación Ministerio Carcelario y Hospitalario “Filipos”, a cargo del pastor Carlos González (Gustavo Gavotti)

El Concejo Deliberante local lo declaró persona no grata, las agrupaciones feministas anunciaron que lucharán para que sea expulsado de la ciudad y un grupo de vecinos y vecinas junta firmas para que se vaya.

“Está en una especie de ministerio carcelario. El tema es que el ‘pastor’ tiene un prontuario casi tan lindo como el de Tablado. En fin, aquí la religión evangélica tomó protagonismo porque el sector político la utiliza para atraer votos. En este nicho entra este pastor a través de el ministerio carcelario Filippos, que básicamente a todos los ex presos les da comida (no hay contención psicológica y tampoco les alejan de las drogas) y es asistido por el mismo Estado que les brinda todo lo necesario para subsistir. El problema es que estas personas son un peligro y todo esto transcurre en mi barrio que a parte para agrandar el problema tenemos una facultad y todo el día el barrio es transitado por adolescentes”, dijo a Infobae una de las mujeres a cargo de la campaña.

Es la segunda vez que Tablado va a Posadas. En la primera se tuvo que ir. La pastora que asiste a González, Leticia Nelly Larrea, dijo: “Tuvimos gente con causas más pesadas y no dejaramos de asistirlas”.

Tablado llegó a ir a un gimnasio en Posadas y las mujeres que iban a ese lugar se fueron espantadas. “Nos da miedo y nos mira mal”, no andamos tranquilas por la calle.

Tablado salió libre el 28 de febrero de 2020 luego de que la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro lo condenara a 24 años de cárcel por el delito de homicidio simple, casi dos décadas antes de la llegada de la figura del femicidio al Código Penal. Hoy hubiese sido condenado a perpetua. Esta semana, un nuevo cómputo lo benefició, hecho por el Juzgado de Ejecución Penal Nº1 sanisidrense. Se le había sumado una nueva condena en el medio, dos años y medio en 2012 por amenazar a una mujer que conoció en su encierro, con la cual tuvo mellizos.

Volvió a ser denunciado por una mujer por violencia de género.

Una imagen de Fabián Tablado en el momento en el que fue condenado por el femicidio de Carolina Aló

Los peritos que lo analizaron concluyeron que “Tablado tiene una personalidad estructurada de modo psicopático, con una débil internalización de los límites, con rasgos narcisistas, egocéntricos, sobrevaloración de sí mismo y manipulación del otro”.

Hay que recordar que una vez que consiguió la libertad, Tablado se mudó a Córdoba a vivir con quien era su novia en Belle Ville. Sin embargo, el pasado 29 de julio, Tablado (46) fue alojado por la Justicia de esa provincia en un hotel luego de que le impusieran una exclusión del hogar de la casa de su ex novia ante una denuncia por violencia de género. A raíz de ello, se supo que tenía previsto mudarse a San Clemente del Tuyú, más precisamente, a una casa que su familia tiene en la avenida Tercera y calle 74, este 13 de agosto.

Tablado tendría los días contados en Misiones. Desde el Gobierno, los vecinos y las asociaciones feministas harán todo lo posible porque abandone la provincia.

¿Cuál será su próximo destino?

“No lo quieren en ningún lado. Volvería a matar. Es peligroso”, aseguró a Infobae Aló.

“La condena que pesa en mi contra la cargaré toda mi vida. Mi sueño es poder ser un tipo normal, que me olviden, llamarme de otra manera, no haber hecho lo que hice, vivir en paz en una isla del Tigre, pescar, trabajar la madera, mirar las estrellas”, le dijo Tablado a Infobae hace dos años.

Pero hoy no aparece un lugar en la tierra que le permita apoyar los pies.

En la cárcel estaba más cómodo.

