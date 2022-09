Tras ser rechazado por varias ciudades, el femicida Fabián Tablado recibe ayuda de una fundación para instalarse

Fabián Tablado habló sobre lo sucedido en Bell Ville con su ex pareja (A24 captura)

Fabián Tablado, el femicida de las 113 puñaladas, tiene destino desconocido... Al menos, por ahora son pocos los que conocen el paradero del asesino de Carolina Aló. Desde que salió de la cárcel tras cumplir la condena, no ha podido afincarse. Primero fue la exclusión del hogar de la casa que compartía con su ex en Bell Ville, Córdoba. Luego, fue el rechazo de los vecinos de San Clemente del Tuyú y de Cañada de Gómez, donde lo declararon persona no grata. Después, la Justicia amplió a 300 kilómetros la perimetral que le impide acercarse al padre de la víctima, por lo que no puede regresar a su casa de Tigre. Le siguió la cancelación del contrato de alquiler del departamento que rentó su madre en Gobernador Virasoro, Corrientes...

Y, ahora, se conoció que una fundación de Misiones lo ayuda para que pueda instalarse.

¿Dónde? Es la gran pregunta, y a la luz de lo que ha sucedido cada vez que quiso fijar domicilio, desde la Fundación Filipos no han querido revelarlo. “En este momento está en una granja que no está en Misiones”, dijo el pastor Carlos González al portal MisionesOnline. Y agregó: “Hasta ahora no consigue reinsertarse en la sociedad”.

“La capellanía pastoral Filipos carcelaria se creó hace 12 años: recorremos los penales. El trabajo que hacemos es serio y responsable, y, en este caso, lo estamos asistiendo para que pueda tener un lugar donde vivir”, explicó González. La decisión de Tablado de volcarse a la religión Evangelista durante su estadía en la cárcel fue la que le permitió unir vínculos con la ONG misionera.

“Somos un movimiento cristiano y nos ocupamos de la parte carcelaria. Fabián Tablado es evangelista y la idea es asistirlo, somos un movimiento cristiano y una fundación. Estamos viendo la posibilidad de asistir y averiguar cuestiones, hablando con instituciones que le dan la garantía de vivir acá. El hecho se produjo en la década del 90 y tiene su condena cumplida”, amplió el pastor González.

Sin rumbo

Luego de romper con su novia de Bell Ville y tras una denuncia de los vecinos de la familia de la joven ante una serie de gritos, la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial de San Isidro confirmó la perimetral que le prohibía a Tablado (46) acercarse a menos de 300 kilómetros de Edgardo Aló, el padre de Carolina, a quien asesinó en 1996; por lo que tampoco pudo volver a vivir a la casa de su familia del partido de Tigre y donde, justamente, mató a quien era su novia.

La respuesta de los jueces Analía Inés Sánchez y Hugo Llobera se dio luego de que Tablado pidiera volver a vivir a la casa familiar, luego de haber fracasado en su intento por instalarse en San Clemente del Tuyú porque los vecinos marcharon en repudio de que se fuera a vivir a una casa familiar, y el Honorable Concejo Deliberante de La Costa lo declaró “persona no grata”.

Cuando conoció la novedad de que no podía volver tampoco a Tigre, el femicida estaba la ciudad santafesina de Cañada de Gómez. Allí, no bien trascendió que se alojaba en un apart hotel, desde el área municipal de la Mujer y Género y el Consejo de Seguridad Ciudadana repudiaron su presencia y también lo declararon “persona no grata”.

Hay que recordar que para Edgardo Aló, a través de su abogado Ignacio Iúdica, desde que salió de prisión Tablado “no tuvo intenciones de actuar de buena fe”, y prueba de ello es que fue condenado por dos hechos de “desobediencia” al violar en 2020 las perimetrales que tenía con él y con sus propias hijas mellizas. Por ello, pidió que se mantenga la perimetral de 300 kilómetros “para preservar el derecho de las víctimas, evitando que tengan que sufrir actos que generen una nueva afectación de su integridad”.

En su resolución, los camaristas recordaron que este caso fue catalogado como de “alto riesgo”. Lo cierto es que Tablado tiene una tobillera electrónica que lo monitorea y debe fijar domicilio ante la jueza Mónica Urbancic de Baxter, a cargo interinamente del Juzgado de Familia N°5 de Tigre.

Así, tras los rechazos en San Clemente del Tuyú, Tigre y Cañada de Gómez, el femicida dio como domicilio a la Justicia una nueva residencia: en Gobernador Virasoso, en Corrientes. Otra vez, generó un amplio repudio. El Intendente Emiliano Fernández Recalde dijo: “Más allá de que cumplió su condena, volvió a la cárcel porque rompió la perimetral y amenazó a su ex pareja y su ex suegra. Está claro que hay reincidencia en su accionar y eso genera mucha preocupación en nuestra comunidad”.

Así, el contrato del alquiler que había firmado la madre del femicida para que viva en Corrientes fue dado de baja por el dueño del inmueble. En diálogo con el sitio Info Corrientes, el propietario indicó que “debió indemnizar a la locataria”. Y acotó: “Tuvimos una pérdida importante de dinero con este caso, pero nos sacamos un problema de encima”.

Desde su última salida de prisión -en diciembre de 2021, cuando terminó de cumplir un año de cárcel por violar perimetrales-, el femicida se había ido a vivir a la ciudad cordobesa de Bell Ville a la casa de una nueva novia. Pero el 29 de julio pasado, Tablado fue denunciado por sus vecinos, cuando escucharon una discusión que tuvo con su ahora ex pareja.

Estando en la cárcel nuevamente estuvo en pareja y se casó, pero en 2013 fue condenado por amenazar a su exesposa y ex suegra. Por ende, se le unificó una pena única de 26 años y seis meses que debía finalizar a fines de 2022. Sin embargo, la condena fue reducida por el beneficio de la Ley del “2x1″ y una serie de cursos que realizó.

Carolina Aló

El femicidio de Carolina Aló

En 1996, Fabián Tablado asesinó de 113 puñaladas en su casa de Tigre a su novia Carolina Aló. Dos años después fue condenado por la justicia de San Isidro a 24 años de prisión por “homicidio simple” y evitó la prisión perpetua.

Por tal motivo, la pena se le dio por concluida el 28 de febrero de 2020, pero fue condenado luego a un año más de cárcel por violar restricciones perimetrales, y ese plazo cesó en diciembre de 2021.





