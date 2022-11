Los 71 años de la República de los Niños, la mini ciudad de 53 hectáreas que enseña cómo es vivir en democracia

La postal de la República de los Niños (@larepu.laplataciudad)

Una mini ciudad en inmediaciones de la ciudad de La Plata con cúpulas rojas, doradas y azules, de formas armoniosas y exquisita, por que la pasaron al menos tres generaciones de niños y niñas de la provincia de Buenos Aires, de varios rincones de argentina y otros miles de extranjeros que no dejan a asombrarse por la magnífica construcción, mezcla de cuento de hadas y la realidad que les tocará afrontar en la vida adulta.

Ya desde el ingreso, por el arco del acceso principal hasta el puente levadizo de un castillo medieval, demuestra que se le dio especial importancia a las edificaciones y a los estilos que muestra las distintas culturas y geografías del mundo. La sede del Banco Infantil, por ejemplo, es una réplica del Palacio Ducal de Venecia; el Palacio de Cultura, en el que funciona el Museo Internacional del Muñeco, es similar al Taj Mahal de Agra, en India o la sede del Banco Infantil, que replica el Palacio Ducal de Venecia. Todo esto, claro que son mucho más pequeños ya que fueron construidos en una escala infantil pensada para chicos de entre 8 y 10 años.

Aunque la propuesta original tenía un sentido lúdico, constituía principalmente una propuesta pedagógica destinada a forjar la identidad cívica en las niñas y los niños. “Es imposible poder calcular la cantidad de visitantes que hemos tenido en todo este tiempo. En las vacaciones de invierno, recibimos 50 mil personas por día”, dice Débora Cosoli, coordinadora Institucional de la República de los Niños.

Juan Perón durante el acto inaugural (Archivo Histórico de la República de los Niños “Jorge H. Lima”)

Esta verdadera mini sociedad es también considerada como el primer parque temático de América y reproduce un verdadero conglomerado urbano y rural, a escala (pensada para niños de entre 8 y 10 años) con todas las instituciones que hacen al sistema democrático: parlamento, casa de gobierno, palacio de justicia, iglesia, puerto, teatro, aeropuerto, restaurantes y hoteles.

La historia

El Instituto Inversor de la Provincia de Buenos Aires expropió los terrenos de 53 hectáreas que pertenecían al Swift Golf Club y allí se construyó la obra que seguía la consigna del presidente Juan Domingo Perón que se refería a los niños como “los únicos privilegiados” y allí fue el gobernador Mercante para darle vida a un lugar en el que ellos jugaran y mandaran, pero que también aprendieran sobre el rol de cada una de las instituciones.

Fue inaugurada el 26 de noviembre de 1951 por Perón y es imposible no referir su construcción a Disneyland, aunque esta se fundó 20 años después. Por eso, nació el mito que dice que Walt Disney se inspiró en este parque para fundar su parque de California, en los Estados Unidos.

El torpedo en el día de la inauguración del parque (Archivo Histórico de la República de los Niños “Jorge H. Lima”)

“Deseamos poner al niño en un medio de alegre esparcimiento, en directo contacto con las responsabilidades ciudadanas del futuro, para que cuando llegue a hombre sea un argentino consciente de sus deberes, derechos y obligaciones. A la par que tenga para sus primeros años un recuerdo amable e imperecedero, y así forme a sus vástagos más buenos y generosos”, dijo el coronel Domingo Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dio vida al proyecto de creación de La República de los Niños, un parque educativo construido en un terreno expropiado de la localidad de Manuel Bernardo Gonnet, partido de La Plata.

Allí adentro hay todo lo que se puede encontrar en una ciudad y desde 2011 también está el archivo histórico Jorge H. Lima, creado por Ordenanza Nº 10834. En ese espacio se reúne , preserva, organiza y administra técnicamente el patrimonio documental originado en la República de los Niños, como también todo el material documental que se produzca con relación a ella.

Jorge H. Lima y el arquitecto Alberto Cuenca llevaron adelante la creación, proyecto y dirección técnica de esta maravillosa obra pensada en los niños argentinos.

El gobernador Domingo Mercante (1946-1952) visita las obras de la República de los Niños.

“Que en esta República de los Niños aprendan los argentinos a ser justos, libres y soberanos, para que nunca puedan aceptarse la explotación de los hermanos, la sumisión económica y el vasallaje político”. Juan Domingo Perón

Desde hace un año, el lugar (que depende de la Municipalidad de La Plata) es coordinado por Cosoli, quien de niña amaba pasear por allí. “Lo recuerdo como un lugar mágico y grande, todo me parecía enorme. Claro que lo miraba desde mi altura, por eso estar hoy trabajando en este lugar es algo que me hace muy feliz”, reconoce Débora y recuerda que su construcción se inició en 1949, y se pretendía hacerlo en tiempo récord de dos años, con la mano de obra de 1600 trabajadores que durante el tiempo que llevó realizarla vivieron dentro del predio.

Luego del Golpe de Estado de 1955, los programas de formación ciudadana y democrática quedaron a un lado y la República de los Niños pasó a ser un simple parque temático, recreativo con juegos mecánicos. Fue recién cuando se recuperó la democracia, en 1983, que el municipio le devolvió su objetivo inicial y generó nuevos programas educativos y talleres destinados para todos los alumnos de las escuelas primarias y de las entonces llamadas de educación especial.

Fue en 1991 que llegó el programa “Los Niños Gobiernan la República” que los convierte en diputados o senadores durante un año y elaboran las “Declaraciones Infantiles” que son llevadas al Consejo Deliberante que realiza una sesión especial para tratar esas declaraciones del Gobierno Infantil de la República de los Niños. Las que se aprueban se convierten en norma.

Uno de los gobiernos de niños de la década del 80

Considerando el rol que ocupaba en la sociedad, el 27 de diciembre de 2001, la ley 25.550 votada en el Congreso de la Nación declaró a la República de los Niños como Monumento Histórico Nacional, fue declarada Patrimonio Arquitectónico Platense (Ordenanza 6485) y Patrimonio Cultural del Partido de La Plata (Ordenanza 7819).

Un paseo inolvidable

Recorrerla en su totalidad requiere de un día completo. Para verla, jugar y disfrutar del Centro Cívico que cuenta con Casa de Gobierno, Banco Infantil, Palacio de Cultura, Capilla, Palacio de Justicia, Radio República, la primera radio infantil del país, y todo lo que hay en el centro de cualquier ciudad; también del Área Rural y la Zona Deportiva además de la zona de Actividades y Servicios que tiene como mayores atractivos el tren y el avión en el aeropuerto.

Además, se puede disfrutar de las extensas áreas arboladas que albergan a una gran variedad de aves de especies autóctonas, grandes zonas parquizadas y una depresión central para albergar un lago con una isla. Cuando se inició el proyecto, plantaron acacias, eucaliptos, magnolias, jacarandas, liquidámbar, entre otras especies.

Niños y niñas disfrutaron de los juegos durante las últimas vacaciones de invierno (@larepu.laplataciudad)

“Cuando era niña, disfrutaba mucho de venir a ‘La Repu’ y estar hoy desde esta lado me llena el corazón, sobre todo porque todos los sábados recibimos a chicos de distintos comedores y de distintas partes de la ciudad. Son nenes y nenas que realmente están en estado de vulnerabilidad y verlos disfrutar es algo que llena el corazón, sobre todo cuando preguntan si la comida es gratis, si subir un juego también es gratis. Hace unos días, vino un nene que me dijo que no tengo el pasaporte para subir al avión... ¡Es emocionante verlos”, admite emocionada Débora.

Para disfrutar de todas las propuestas “no hay una edad específica”. “Recuerdo cuando yo venía que sentía que hablaban mi idioma. Hace unos días vinieron nenes de 4 años, por ejemplo, a los que se les habló sobre la Seguridad Vial y vinieron con unos autitos de cartón, que se ve que han hecho en sus casas, y manejaban por las calles y si se pasaban mal las señoritas los corregían. Acá hay talleres sobre medios de transporte, sobre Derechos del Niño, también se les habla de energía, de concientización, ambiental o reciclado y nosotros ayudamos a las escuelas con el tema que quieran”.

*Horario: lunes a viernes entre las 7.00 a 22.00, sábados de 10.00 a 18.00; los edificios abren de 10.00 a 18 .00 con entrada Libre y gratuita.





