El marido de la cordobesa que murió en Italia reveló la previa a la tragedia: “Vino la ola y en dos segundos aparecimos en el agua”

El viaje soñado de Sebastián Queiroz (52) y su esposa, Inés Gomila (36), se convirtió en una pesadilla luego de que la mujer fue arrollada por una ola en medio de un temporal en la Costa Amalfitana. Ella perdió la vida; a él lo rescató un lugareño.

La noticia que tiene conmocionada a la provincia de Córdoba, de donde Inés Gomila era oriunda, se dio a conocer este miércoles. Todo comenzó cuando la pareja, que se estaba alojando en Positano, una de las metas turísticas más deseadas y exclusivas de Italia, decidió ir a pasar el día al fiordo del municipio de Furore.

Una vez en el lugar, según relató el hombre, se dirigieron hacia la playa para tomar fotografías. “Primero le saqué una foto yo a ella, después ella a mí y después nos ubicamos para sacarnos una selfie. Y vino una ola, nos pegó y nos tiró”, relató Queiroz al borde de las lágrimas en diálogo con Telenoche.

Según su testimonio, un poco antes, los había golpeado una ola “más chica” que los había mojado y, “15 segundos después”, apareció la ola gigante. No tuvieron capacidad para reaccionar. “Vino la ola y en dos segundos aparecimos en el agua, me tiró con una fuerza impresionante y no podía salir”, explicó.

Inés y Sebastián habían arribado a Italia hacía diez días. Primero visitaron el Lago di Garda y después pasearon por Nápoles y Roma

Tras escuchar los gritos desesperados de “auxilio”, un lugareño -luego identificado por la Agenzia Di Stampa Nazionale como Luigi Perrelli- corrió a asistirlos. “El hombre que me sacó a mí me dijo que ella salió a flote primero, pero estaba muerta, flotando boca arriba”, contó sobre los minutos posteriores a la tragedia. “Creemos que se golpeó la cabeza y eso dice la autopsia”, agregó.

Oriundo de Buenos Aires, Sebastián Queiroz expresó que su esposa “ahora está con Dios”. “En este momento la siento al lado mío, sé que está acá y me acompaña. Ella está bien y está feliz. Cuando alguien se muere es cuando Dios te viene a buscar”, sostuvo.

Consultado sobre si él y su mujer estaban al tanto del temporal que había en la zona, el hombre dijo que se dio específicamente ese día y que después mermó y salió el sol. “Estaba el mar bravo, no esperábamos que viniera una ola de ese tamaño e hiciera lo que hizo”, trató de explicar.

Hacia el final de la entrevista, en tanto, habló sobre cómo procederán para repatriar el cuerpo de su esposa. “Va a venir mi cuñado el viernes, estamos viendo, ahora lo voy a decidir con la familia de Inés para ver qué es lo que quieren”, comentó y afirmó que, si fuera por él, “hubiese elegido una cremación porque es mas rápido” y que su deseo es volver urgente a la Argentina.

Inés era hincha de Boca

Inés Gomila nació el 4 de marzo de 1986 y cursó sus estudios secundarios en el Instituto Nuestra Señora, ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba en el barrio Jardín Espinosa. Egresó en el año 2003.

Hincha de Boca, Inés disfrutaba de ir a alentar al Xeneize con su marido. Amantes de los viajes, no era la primera vez que iban juntos a Europa. En 2011, por ejemplo, visitaron Holanda, Francia, e incluso Italia, donde se tomaron fotos en Florencia, Roma, Milán y la Isla de Capri.

Según pudo saber Infobae, los Gomila son seis hermanos: un varón y cinco mujeres. El padre, Andrés Gomila, es un reconocido médico de la provincia de Córdoba.





