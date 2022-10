“Frenen a los motochorros”: el pedido de un motociclista de Béccar tras el asesinato de Andrés Blaquier

Juan José Aldazabal pide más seguridad tras el asesinato de Andrés Blaquier

Tras enterarse del asesinato a sangre fría de Andrés Blaquier, el empresario de 62 años al mataron este sábado a la tarde para robarle su moto BMW en la Panamericana, a Juan José Aldazabal le corrió frío por la espalda. “Podría haberme pasado a mí también”, pensó el hombre de 66 años, vecino de la localidad bonaerense de Béccar y padre de tres hijos.

Aunque no conocía a Blaquier en profundidad, Aldazabal dice que alguna vez mantuvieron trato desde lado profesional. Es que, durante más cuatro décadas, él trabajó como director de un reconocido banco. No era el único punto en común con el ingeniero agrónomo: desde que se jubiló hace dos años, Aldazabal incursionó en el universo de las motos y adquirió una igual a la que manejaba Blaquier cuando le quitaron la vida.

Impactado ante la noticia de su muerte, el ex banquero decidió crear una petición en la plataforma Change.org para exigirle “Seguridad” al Gobierno Nacional. “¡Frenen a los motochorros: hagan algo!”, se titula el reclamo que, en poco más de 24 horas, sumó cerca de 23 mil firmas.

El texto sigue: “Le pedimos al Gobierno Nacional, a los provinciales y municipales que nos liberen de los motochorros. Todos vimos, con mucho pesar, el caso del empresario Andrés Blaquier, asesinado brutalmente por su moto cuando iba con su mujer por panamericana. Es increíble que no podamos circular tranquilos. Necesitamos y exigimos seguridad. Dediquen el presupuesto necesario a que podamos salir a la calle sin tener miedo a que nos pongan un arma en la cabeza. Basta de culpar a las víctimas por intentar defenderse del robo. Basta de garantismo. Basta de impunidad. Empecemos a hacer responsables a los delincuentes. Un pedido tan básico como ese”.

La petición creada por Juan José Aldazabal sumó cerca de 23 mil firmas en poco más de 24 horas

Más tarde, en comunicación con Infobae, Juan José explicó que la situación de inseguridad que viven los motociclistas no es ninguna novedad. “El tema cobró relevancia porque Andrés Blaquier era una persona conocida. Pero la realidad es que hace más de un año que venimos padeciendo robos o intentos de asaltos en las calles o autopistas. De hecho, yo mismo me salvé de uno hace cuatro meses. Iba manejando y se me acercó una moto con dos tipos. Por suerte, había una boca calle cerca y pude escaparme. No puede ser que estemos a la buena de Dios”, dice Aldazabal sobre la modalidad delictiva que va cobrando cada vez más fuerza.

En las últimas semanas, sin ir más lejos, se registraron varios robos e intentos de robos a motociclistas sobre la autopista Panamericana, la ruta 6 y el acceso a Capilla del Señor, la autopista Ricchieri y la autopista Ezeiza-Cañuelas. En uno de los intentos, fallidos, un motociclista que circulaba por la ruta 205 escapó de cuatro motochorros que querían robarle su Kawasaki Ninja H2R porque aceleró a 280 kilómetros por hora.

En este contexto, vecinos del partido bonaerense de Pilar y grupos de motociclistas se sumaron a la movilización que se realizó este domingo en el puente del kilómetro 50 de la Panamericana donde, un día antes, mataron al empresario de 62 años. Del cacerolazo y banderazo contra la “Inseguridad” también participó un grupo de trabajadores de Pedidos Ya, que también venía reclamando por más seguridad en los últimos días.

“Los políticos tienen que tomar conciencia de lo que está sucediendo y, también, tomar medidas al respecto. No sé: que destinen más patrulleros para el control o se pongan a analizar las cámaras de seguridad para identificar a los que roban. Como escribí en la petición esto se trata de una decisión política”, agregó Aldazabal.

Vecinos de Pilar y motociclistas realizaron este domingo un banderazo y cacerolazo en reclamo de justicia por el crimen del empresario Andrés Blaquier (Foto/Ariel Torres)

Actualmente retirado de su oficio, de momento, Aldazabal se dedica a recorrer el país en moto. Durante el 2021, cuenta, pasó por seis provincias, ente ellas, Misiones, Salta y Jujuy. Debido a la adhesión que tuvo la petición, el hombre grabó un video en redes sociales donde se presentó y volvió a pedir a los gobernantes de turno que “se pongan en acción”.

“Soy uno más de los millones de argentinos que sufrimos con la inseguridad y la violencia. Soy motociclista, me gusta viajar por la Argentina, me gusta pasear, me gusta disfrutar con amigos y hoy lo veo impedido, producto de la inseguridad que hay en las Autopistas Argentinas, donde un grupo reducido está asaltando, asesinando y amenazando a la comunidad motoquera”, dice.

Y cierra: “Es hora de que los políticos tomen la decisión de darle a los ciudadanos la seguridad que necesitamos. Abran los ojos y pónganse en acción que es lo que necesitaos y es para lo cual los votamos”.

En su declaraciones de este lunes a la mañana, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo que la muerte de Blaquier era “la crónica de una muerte anunciada”, pero no habló de más seguridad, sino que criticó el funcionamiento de la Justicia y responsabilizó a un Juzgado de Garantías que no autorizó dos pedidos de detención previos contra Luciano Jesús González, el joven de 18 años acusado de disparar el arma que mató al empresario.

Juan José Aldazabal tiene 66 años y desde hace dos años se dedica a recorrer el país en moto

Al igual que Juan José Aldazaba, en Argentina, ya son más de 17 millones de personas las que en algún momento crearon o firmaron peticiones a través de la plataforma Change.org.

Desde la ONG explicaron a Infobae que cualquier persona puede crear por sí misma una petición para reunir firmas y así alzar su voz para alcanzar un objetivo.

Este año, entre enero y octubre, se crearon 7.400 peticiones, lo que equivale a más de 170 peticiones por semana. Entre las que más se destacan está el pedido de “Justicia” por Rubio, el perro que fue atado y arrastrado por una camioneta hasta su muerte. Gracias a las 265.000 firmas que se juntaron, se logró que el asesino fuera declarado culpable y condenado. Otro caso emblemático tuvo que ver con la Ley de Zonificación Minera en Chubut. Con 154.000 firmas y una gran movilización social, consiguieron que el gobernador Mariano Arcioni derogue la normativa.





