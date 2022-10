Temas y oradores de la nueva edición de TEDxRíodelaPlata, que promete ser “el recital de ideas más grande del mundo”

El martes 1° de noviembre se desarrollará una nueva edición de las charlas TEDxRíodelaPlata en el estadio del Movistar Arena

Rumbo a Marte es el nombre de la charla que Miguel San Martín, ingeniero electrónico de la NASA, brindó en el escenario de TEDxRíodelaPlata en diciembre de 2012, meses después de que la nave Curiosity descendiera en el planeta rojo. Contó en su disertación que se dedicó a diseñar el sistema informático que permitiera el desembarco en Marte en el marco de la misión espacial Mars Science Laboratory Curiosity, y que se vio sumergido en un debate moral: había encontrado un error de cuatro centímetros en el parámetro de un software que indicaba la posición de un instrumento de navegación crucial para el descenso de la nave. “Una de las peores cosas que nos pueden ocurrir”, graficó.

No reportarlo hubiese resultado el fracaso automático de la misión y derivado en un reproche confundido en una culpa común. Si bien el error no era suyo, sino de su equipo de trabajo: el que debía asumirlo era él. Hizo lo contrario. Reconoció la falla y dio aviso inmediato a sus superiores. Se lo comentó a Pete Tisinger, jefe del proyecto. “No solo se enteró el director del laboratorio sobre este problemita, sino que llegó hasta Washington y los grandes líderes de la NASA. No era necesariamente el tipo de fama que estaba buscando”, dijo entre risas. La resolución parió dos grupos de trabajo: el que estudiaría la forma de arreglarlo y el que evaluaría las consecuencias en caso de ignorarlo.

Tisinger tomó -según su propia definición- “la decisión más difícil de su carrera” y, para sorpresa del ingeniero argentino, lo felicitó: antes de pedirle que se fuera a descansar, le dijo “excelente trabajo”. Valoró la honestidad y el valor de reconocer un error que habría saboteado la misión y el esfuerzo por intentar corregirlo. En el día del aterrizaje mezcló su felicidad con un profundo temor. “2.500 millones de dólares de trabajo, nadie quiere ser el que erró el penal en la final”, describió para provocar las risas y la admiración del público presente. El Curiosity pisó Marte y Miguel llenó una página más de su profusa trayectoria.

"No se va a tratar solo de escuchar, sino de pensar, intercambiar, debatir, divertirnos, mover el cuerpo y la cabeza. Queremos aprender a conversar juntos, en comunidad”, cuenta Ariel Hache Merpert

Ariel Hache Merpert es el actual director ejecutivo de la Fundación Ideas que Transforman, el paraguas institucional donde funcionan TEDxRíodelaPlata y Club TED. Rescató esta historia de Miguel San Martín para ejemplificar el espíritu de charlas como ésas. “Hacemos esto porque hay gente que está haciendo cosas increíbles y que no sale en los medios de comunicación, no tiene el reconocimiento público ni mediático. Queremos, por un rato, transformarlos en estrellas de rock. Miguel San Martín es un tipo que no conocía nadie acá. Pero terminó su charla y, de repente, en el intervalo, había una horda de gente alrededor tratando de preguntarle cosas, charlando, interactuando con él. Tengo indeleble esa imagen de un tipo que es un ingeniero electrónico, que hace algo increíble y que vino a contar una idea transformado en un rato una estrella de rock. Eso pasa todo el tiempo y está bueno, porque en general no tenemos modelos tan inspiradores en nuestro acervo cultural en ámbitos como la ciencia o el pensamiento”.

Habrá nuevos Migueles San Martín, nuevas estrellas de rock y nuevos groupies en la edición 2022 de TEDxRíodelaPlata, que se celebrará el martes 1º de noviembre de 13 a 18 horas en el Movistar Arena. Los organizadores lo promocionan como “el recital de ideas más grande del mundo”: doce mil personas presenciarán las charlas de trece oradores y oradoras que explicarán, en una exposición de pocos minutos, qué ideas brillantes tienen para compartir.

“Nosotros no buscamos cualquier tipo de idea -expone Merpert-. Buscamos un tipo de idea muy particular que son las ideas que puedan ser contadas en forma de charla. Los oradores que dan charlas a nuestros eventos tienen que estar haciendo o haber hecho cosas increíbles. Entonces si alguien viene a contar esa idea, pero no está haciendo o no hizo cosas increíbles en relación a eso en general, no nos funciona”.

Se trata de un evento sin fines de lucro que tendrá entre su público a 5.000 estudiantes secundarios y docentes que forman parte de Clubes TED-Ed

“Lo que buscamos son ideas, pero no buscamos ideas sueltas -sostiene-. No buscamos historias de vida, buscamos ideas. Las historias de vida son recursos para contar esas ideas. Obviamente cuando las historias están buenas, son interesantes, son atrapantes ayudan a que las ideas se comuniquen mejor y si encontramos una persona cuya historia de vida sostiene una idea, es la situación ideal. Lo que intentamos destilar es si hay una idea por detrás de la historia de vida que no fue contada en nuestro escenario y que sea algo novedoso, interesante, distinto a lo que está circulando el debate público y obviamente que valga la pena ser contado en el escenario”.

Para encontrar esas ideas que se convertirán en charlas trabajan desde el día siguiente a la presentación del ciclo. Se inicia un proceso de curaduría que demora al menos seis meses y que amerita una gimnasia previa: saber identificar qué es una idea no es una tarea fácil. Hay pocos conceptos tan amplios y vagos como el término idea. “Una idea puede ser un par de lentes para ver el mundo de manera distinta. Otra forma de pensar una idea es como un patrón, una conexión entre neuronas: una idea es algo que cuando lo ponés en tu cabeza tiene la capacidad de reacomodar las conexiones entre tus otras ideas”, instruye Merpert.

TEDxRíodelaPlata existe hace trece años y hace casi 400 charlas. El desafío de los organizadores es buscar ideas nuevas o enfoques nuevos de ideas ya abordadas. “Al principio del proceso de curaduría nos proponemos un tema paraguas. Cuando pensamos en los temas paraguas, pensamos en paraguas muy grandes que nos permitan abordar todos los temas desde alguna perspectiva. Por ejemplo, hace unos años pusimos como tema paraguas ‘más allá de nosotros’. Armamos una especie de pequeño manifiesto en donde explicamos a qué nos referimos con ‘más allá de nosotros’, tratando de darle todos los sentidos posibles a esa frase. ‘Más allá de nosotros’ como lo que pasa más allá de la tierra, más allá de mí en relación a la sociedad, las especies que no son la especie humana”.

Empezaron a trabajar en 2009 y los contenidos abarcan las temáticas más diversas, incluyendo: ciencia, tecnología, arte, diseño,cultura, educación, acción social y sociedad

El tema paraguas de este año es “¿a dónde vamos?”, o como prefiere enfatizar el director ejecutivo “¿a dónde mierda vamos?”. “Nos lo vamos a preguntar en serio y con mucha profundidad. Es la primera vez que elegimos una pregunta como tema paraguas y creo que puede ser un signo de los tiempos. Eso nos da la posibilidad de meternos en temas que son a veces muy duros y a veces muy sorprendentes por diferentes motivos, desde una óptica curiosa porque la pregunta tiene eso. No estamos buscando respuestas, estamos buscando más preguntas”, declaró.

Intentarán responder esa consigna del porvenir o el devenir trece personas seleccionadas entre miles , que desarrollarán temas relativos a las adopciones, las nuevas Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), la relación entre el arte y la vida cotidiana, el cambio o la crisis climática, las democracias, la inclusión en el sistema educativo de personas en situación de calle, la amistad entre los animales.

“No tomamos posición sobre si apoyamos o no algo -dice Merpert-, lo que hacemos es visibilizarlo, ponerlo sobre la mesa. A veces hay temas que nos sorprenden. Somos gente informada que está todo el tiempo buscando ideas distintas, pero hay veces que viene alguien, nos cuenta algo y nos deja con la boca abierta. Hay una dimensión emocional de eso, que tiene que ver con qué es lo que realmente te saca de la silla”.

"Lo que intentamos hacer es que se puedan dar conversaciones sobre temas que a veces son muy distintos a lo que pensamos. Creemos que eso contribuye al debate público", dice Ariel Hache Merpert

Los que intentarán sacar de las butacas a la audiencia de doce mil personas que colmará el Movistar Arena son:

Adolfo García es neurocientífico especializado en neurociencias del lenguaje y la comunicación, y su relación con el movimiento.

Aldo Sebastián Cicchini nació en Uruguay, es músico y actualmente violinista de la Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI en Italia.

Delfina Zarantonello es estudiante y egresada de Clubes TED-Ed; es una convencida la importancia de aprender a expresar las ideas y, a la vez, escucharlas para aprender de otrxs.

Fernando Gómez tiene 20 años, es estudiante de psicología, y su historia de vida le permitió comenzar a escuchar y a ayudar a los demás

Inés Camiloni es climatóloga e investiga el posible impacto de estrategias para bajarle la temperatura al planeta.

Karina Cittadino es directora del hogar de niños y niñas “El Alba” y especialista en adopción.

Martín Kowalewski, biólogo y antropólogo, vive en la provincia de Corrientes, en donde preocupado por la conservación de la biodiversidad, explora caminos que combinan investigación con activismo.

Nadia Álvarez es miembro de la Organización Autónoma Descentralizada (DAO) MakerDAO y busca el desarrollo de alianzas con organizaciones interesadas en integrar una visión de finanzas descentralizadas.

Rafael Rofman es demógrafo y pone el foco en temas de protección social, jubilaciones, dinámica demográfica y desarrollo.

Rene y Wara Calpanchay son padre e hija oriundos de Susques, una comunidad de la provincia de Jujuy.

Susana Reyes es educadora y fundadora de la escuela “Isauro Arancibia” de la ciudad de Buenos Aires, a la que concurren personas en situación de calle.

Yanina Welp es politóloga especializada en el estudio de la participación política, democracia y representatividad.

“Lo que hacemos es tratar de aprender a conversar y escucharnos mejor. Estamos en un mundo y en un país donde nos cuesta mucho escuchar cosas que no estén dentro de nuestra zona de confort, nuestra zona de redes sociales o nuestras zonas próximas. Aquello que viene de afuera y es distinto, lo miramos con desconfianza. Lo que intentamos hacer es que se puedan dar conversaciones sobre temas que a veces son muy distintos a lo que pensamos, a veces son incómodos, a veces estiran nuestra frontera de pensamiento. Creemos que eso contribuye al debate público”, concluye el director ejecutivo de TEDxRíodelaPlata.

