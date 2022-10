Una mujer recibió una bala perdida en el pecho durante el tiroteo de la UOCRA

Por el enfrentamiento en la UOCRA en La Plata, una mujer recibió un disparo

Luego del violento enfrentamiento entre facciones de la UOCRA se conoció que una mujer recibió, a poca distancia del lugar de los hechos, el impacto de una bala perdida. La batalla campal a tiros entre los grupos que responden a Juan Pablo “Pata” Medina y a Iván Tobar casi deriva en una consecuencia grave, dado que una mujer de 28 años recibió el impacto de un proyectil en el pecho mientras esperaba el colectivo en la terminal de micros de La Plata.

Al darse cuenta de qué la había golpeado, la joven estudiante de odontología decidió acercarse a una cabina. Allí, temerosa y paralizada por la situación acudió a un policía para mostrarle la bala y pedirle ayuda.

“Sentí un golpe en el pecho y pensé que era una piedra. Cuando me toco la campera se cae el cosito al piso, lo levanto y lo llevé a una cabina. En ese momento buscaba a un policía porque estaba perseguida y me sentía asustada”, relató sobre aquel momento.

La mujer está fuera de peligro y solo tuvo un golpe en el pecho

Inmediatamente la chica fue trasladada hasta el consultorio médico de la terminal de colectivos y, una vez allí, fue asistida por los profesionales. “Me ayudó un enfermero y me tomaron la presión, ahí me tranquilicé un poco más”, aseguró la mujer en diálogo con TodoNoticias. Allí aseguraron que la mujer estaba fuera de peligro y que no había sufrido heridas de gravedad.

A raíz de la situación, la Justicia investiga si se trató de uno de los disparos efectuados durante la pelea de las dos facciones de la UOCRA que tuvo lugar en Ensenada, a dos kilómetros de la estación de micros de La Plata, donde se encontraba la joven. Del análisis surge que se trataba de una bala correspondiente de un arma 9 milímetros.

De ser así, los investigadores explican que la mujer salvó su vida gracias a que el proyectil rebotó antes en el piso y por lo tanto perdió fuerza, lo que ocasionó que el impacto fuera menor y solo le provocara un golpe. De esta manera, según calculan, la bala recorrió al menos 2 kilómetros.

La Justicia investiga si trató de unos de los disparos efectuados durante la pelea entre dos facciones de la UOCRA (Fuente)

Batalla campal entre facciones de la UOCRA

Dos facciones de la Unión de Obreros Constructores de la República Argentina se enfrentaron en las primeras horas de la tarde en Ensenada. Los grupos respondían a Juan Pablo “Pata” Medina y a Iván Tobar, involucrados en una interna sindical por el control de la seccional La Plata.

“A los cobardes, esta no se la regalo los voy a matar. Otra vez 15 contra uno, pero jamás voy a ir pa tras”, amenazó a modo de respuesta luego del cruce y a través de un estado de WhatsApp el nieto del sindicalista “Pata” Medina, llamado Brian. Él, junto a su tío —también hermano del ex secretario general de la UOCRA— llamado Cristian “Puly” Medina aparecen señalados como víctimas pero también imputados por los hechos, según información policial.

El choque, que se produjo en un local de comida del municipio bonaerense, también involucró a gente del sector como: Luciano Garmendia, Luis Emanuel Nievas, Nicolás Tobar y Franco Rubén Gamarra. En la investigación de lo ocurrido interviene la UFI 6 local.

La Parrilla “Lo de Seba” fue el escenario en el que se desarrollaron los primeros incidentes, con una violenta pelea entre las dos facciones que quedó ilustrada en imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del local y que también circularon por redes sociales.

Sin embargo, luego de una primera intervención de la policía, la pelea siguió en el cruce de las calles 122 y 47. Allí también se registraron tiros, según fuentes consultadas y también videos que circularon en redes sociales.

Tras las peleas registradas en Ensenada y debido a las heridas, fueron trasladados al Hospital Rodolfo Rossi de la Plata Braian y Agustín Medina, además de Marcelo Morel.

