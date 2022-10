Alerta amarilla en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores por tormentas y viento

La tormenta continuará durante la mañana del sábado en Ciudad de Buenos Aires (Télam. Foto: Jose Romero)

Durante la madrugada del sábado las lluvias empezaron a intensificarse y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que rige un alerta amarillo por tormenta y viento en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y otras cuatro provincias del país. Por eso, brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta y evitar posibles accidentes.

El fin de semana inició con lluvias en distintas localidades del país y si bien habrá variada intensidad, el SMN emitió un alerta meteorológico para seis provincias. En la Ciudad de Buenos Aires, las condiciones climáticas serán adversas y continuarán hasta la mañana de este sábado.

De acuerdo al informe del organismo nacional, el alerta amarillo por tormentas y viento regirá para algunas zonas de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja. Es decir, que dichas regiones se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En el caso del alerta amarillo por tormenta, se explicó que “el área de cobertura será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes”. Además, las lluvias “estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos”.

Alerta amarillo por tormenta y viento (Captura Servicio Meteorológico Nacional)

Debido a la intensidad de las tormentas, “se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm”, detallaron desde el organismo. Además, se advirtió que dichos indicadores podrían ser superados de forma localizada en algunos sectores.

Ante dichas condiciones climáticas, se recomendó que las personas no saquen la basura a la vía pública, retiren objetos que puedan impedir que el agua se escurra con facilidad, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

A su vez, se aconsejó estar atentos en caso de una posible caída de granizo y mantenerse informado por medio de las autoridades. En cuanto al alerta por viento, se detalló que “el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”.

Debido a la fuertes ráfagas que podrían provocar la caída de distintos objetos, el SMN aconsejó evitar las actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse. De esa manera, prevenir posibles golpes o accidentes a causa del tiempo.

Si bien la lluvia y viento irrumpió en distintas localidades, las condiciones empezarán a cambiar de manera paulatina. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires las tormentas continuarán durante la mañana de este sábado y la temperatura máxima ascenderá a los 17°C. Sin embargo, durante la tarde y noche, la jornada se mantendrá parcialmente nublada con viento sur y ráfagas que irán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Para el domingo las condiciones meteorológicas empezarán a mejorar y si bien será una jornada nublada y con neblina por la madrugada, la temperatura llegará a los 20°C y no se esperan ni precipitaciones ni viento fuerte.

De esa manera, el tiempo cambiará y podrían volver las jornadas templadas y propias de la primavera. De hecho, a partir del lunes la temperatura empezará a ascender y durante la semana las máximas llegará a los 25°C de manera que se podrá disfrutar de las actividades al aire libre. Y es que tampoco se prevé que vuelvan a surgir lluvias.

