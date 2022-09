Vive en Londres y se ríe de sus desgracias en TikTok: plantado en una cita y un insólito episodio con la policía

Cuando Dante llegó a Londres hace dos años, descubrió su sentido del humor. Frente a lo malo que le pasaba, se reía con sus seguidores en las redes

El cordobés Dante Fiorani (22 años) hace dos años que vive en Londres y si por algo se hizo muy popular en TikTok (@dantefiorani), donde lo siguen más de tres millones de personas, es por su tragicomedia diaria. Hace humor riéndose de sus desgracias, que no cesan desde que llegó a ese país.

No solo se ríe de sus propios dramas. Medios latinoamericanos viralizaron una locura que hizo en su red por divertirse de una situación nada graciosa. Recientemente, volviendo del Carnaval de Nothing Hill, iba comiendo papas fritas con queso, saludó a una amiga y se encontró con que “estaban deteniendo a alguien que vendía sustancias ilegales”, cuenta el cordobés. Su video fue espontáneo, dice que fluyó. Mientras mostraba la escena de fondo, decía: ”No sé que está pasando acá pero yo me compré unas papas fritas con queso derretido que está riquísimo y le puse una mayonesa. Están gritando demasiado (grita él también)”.

Esa escena que estaba siendo presenciada por menos de 20 personas en el lugar, por su cuenta de TikTok alcanzó una viralidad que fue “una locura”, en sus propias palabras. Lo vieron 6.3 millones de personas. “Grabé en un momento en que no sabía que iba a decir. Después aparecieron notas en medios internacionales, donde decía que había gente disgustada por lo que había hecho, pero no hice más que recibir mensajes buenos. La gente se había reído con eso”. Y vuelve a reiterar por su gusto del humor frente a las desgracias.

Dante Fiorani, influencer argentino en Londres, hizo un video reproducido más de 6 millones de veces, en el que mostró la detención de una persona en la calle mientras él hablaba de su comida

Dante tiene grandes momentos virales acumulados en su cuenta. Hace un tiempo, se iba a encontrar con un chico. Una cita que no pudo ser, porque lo dejaron plantado. Algo que no es la primera vez que le ocurre. Y mientras lo cuenta, asegura que en el amor le va pésimo. Tendrá entonces mucho material para editar. “Justo había una fiesta de argentinos en Londres que se hace una vez por mes ahí en Londres, que está muy buena y al llegar a casa, me meto en una aplicación de citas y me empieza a hablar este chico y yo digo bueno, ya está. Me voy para su casa. Me pedí un taxi, encima con lo que sale, llego al lugar y él se hacía el boludo, con que no era la dirección y me pasaba su ubicación en vivo y estaba enfrente de su casa. Y me terminó bloqueando. Entonces, en modo FBI descubrí que tenía novio, a quien le escribí por privado y le dije que su pareja estaba buscando cosas con otras personas”, cuenta sobre su venganza.

Esa persona nunca le contestó y después recapacitó: “Mejor que no me haya leído”.

Dante Fiorani, tiktoker argentino en Londres, cuenta el día en que lo dejaron plantado en una cita y cómo se vengó

Hace dos años que el tiktoker vive en Londres. Dejó atrás una Argentina aislada, en plena pandemia. Con su amiga de la secundaria Alma decidieron probar suerte juntos, después de haberse anotado en una segunda carrera universitaria en la que “no se hallaban”. Dante había pasado primero por Arquitectura, que estudió durante un año y medio, y después por Artes Visuales en la Universidad Nacional de Córdoba. No era lo suyo. Un viaje a Londres en 2019 en el que había trabajado durante tres meses, hizo que se enamorara de esa ciudad tan cosmopolita.

Hoy vive en el barrio de Candem Town con dos españoles, uno de Sevilla y otro de Granada que shows callejeros. Dice Dante que cualquiera podría pensar que se trata de gente que no llega a fin de mes, pero nada más alejado. Con cuatro shows diarios en pleno centro de Londres, Leicester Square, ganan muy bien. Juntan 4000 libras mensuales. Por su parte, el tiktoker se dedica a la administración de redes sociales, coaching y management de redes. Trabaja para restaurantes, artistas, una empresa de productos argentinos. ¿Su especialidad? Aumentar la cantidad de seguidores. A una amiga que es cantante, asegura que le incrementó la cantidad de seguidores de 10 mil a 96 mil en solo dos meses. Cuando se instaló en Londres, el TikTok de Fiorani ya tenía un millón de seguidores.

Dante con su mamá Susana, su padre Héctor y su hermano Franco junto a una típica cabina telefónica londinense, con el Big Ben de fondo

Para las redes potencia un aspecto de su personalidad. “Cuando la gente me conoce en vida real y piensa que voy a estar alterado, impulsivo todo el tiempo como en las redes y no, la verdad es que soy una persona tranquila”, confiesa. “Me siento muy cómodo en redes sociales. Hasta mejor que en el día a día. Recibo muy pocos mensajes negativos. Las redes me sirven para expresarme y también para acompañar a la gente. Muchas personas lograron conectar mucho con mi humor, mi personalidad y los mensajes que trato de dar. Me parece genial”.

Cuando migró, se dio cuenta de que aquello que podría haber deprimido a otros, a él, todo lo contrario. “Incorporaba lo que me pasaba a mis redes sociales y buscaba la forma de reírme de todo lo malo que me estaba pasando y a la vez, eso logró, conectar con el público, porque a todos nos pasan cosas, Una desgracia no significa algo malo, es algo que te pasó y que te suma a otra experiencia más en tu vida para ir autosuperándote y crecer como persona”, manifiesta.

Dante y sus amigas por las calles de Londres

Los primeros “dramas” que compartió en TikTok fueron algunos episodios que vivió apenas se mudó con su amiga Alma, con quien compartía habitación, en una casa donde había otras seis personas más que iban rotando. Gran Hermano se quedaba corto. “Pasaba que había peleas en la casa. En la habitación de al lado, había dos chicas de Irlanda que nos habían acusado ante el casero por algo que no hicimos y nos amenazaron con sacarnos de la casa. Una lituana nos dijo a mi amiga y a mí que no habláramos en español porque creía que estábamos diciendo algo malo acerca de ella. A los dos días se terminó yendo de la casa. Estaba medio del tomate”, asegura. También, se divierte con sus temas en las búsquedas laborales.

El contrato que tiene en el departamento de Candem es temporal. Y los españoles se irán, porque ellos trabajan por temporadas. “Así que de vuelta me va a tocar buscar otro piso, mudar todas mis cosas y volver a entablar una buena relación con la persona con la que viva”, explica no muy feliz con la situación.

Dante dando una charla sobre redes en Madeira, Portugal

Respecto del amor, trata de averiguar qué es lo que pasa. “Será porque en algún momento llegará la persona correcta, pero tampoco es que busco. Me pasa que hago amistades con facilidad, pero cuando se trata de un novio, no entiendo porque es tan difícil conectar. Yo creo que me debo poner muy nervioso”, intuye. Más allá de eso, su primera cita importante en Europa fue con un noruego, en la ciudad de Lisboa.

