Se agravan los focos de incendio en Córdoba y sospechan de un pirómano en motocicleta

Día tras día, las alarmas no dejan de sonar en Córdoba, es que los incendios forestales no paran y comienzan a generar preocupación en la zona. Bomberos, brigadistas, aviones hidrantes, las autoridades usan todas las herramientas para frenar el avance del fuego, sin embargo buscan ir por la solución de fondo. Es que el fenómeno parece no ser natural y sospechan del accionar de un ‘motopirómano’ que ataca en la región.

Sobre ruedas, bajo un patrón y dentro de una franja horaria. Esas serían las características de los movimientos del pirómano que se mueve sobre ruedas y que genera estragos ambientales en la provincia. Así lo destaca Rubén Ovelar, intendente de La Cumbre –una de las zonas afectadas–, quien ya realizó la denuncia frente a la Justicia que estos sucesos fueron intencionales.

“Desde mayo a la fecha ha habido entre 25 y 30 incendios, y no es una cuestión accidental es alguien que quiere hacer daño, los datos que tenemos es que está siguiendo un patrón determinado dentro de una franja horaria y se van repitiendo las zonas, lo estamos siguiendo y no podemos dar con él”, resaltó Ovelar en diálogo con el medio local Cadena 3.

La fiscal Paula Kelm, de Cosquín, ya tomó intervención en el caso. Según las distintas declaraciones de los vecinos, el responsable de los incendios intencionales sería un motociclista, varón, mayor de edad. Mientras tanto, un vecino ofreció una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte datos sobre el presunto pirómano.

Esta noche los focos de incendio continuaban activos al menos en tres puntos distintos de la provincia de Córdoba, donde varias dotaciones de bomberos trabajaban para evitar que se propaguen y que estos no alcancen las casas de la gente. Mientras tanto, se dispusieron cortes de ruta por la presencia de humo y 21 personas se autoevacuaron, según informaron fuentes policiales.

De esta manera, los profesionales del Servicio Nacional de Manejo de Fuego (SNMF) colaboraron con brigadistas que se abocaron a los fuegos de un sector ubicado entre La Falda y Huerta Grande, en el Valle de Punilla y en la zona de Altos Fierros, en la jurisdicción de Alta Gracia.

Por estos incendios, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible envió efectivos de incendios forestales de la Brigada Nacional Centro, que se suman a los medios aéreos que ya operan en el lugar. La cartera ambiental nacional, además, sumó 14 brigadistas forestales de la Brigada Nacional Centro del SNMF, que refuerzan el cuerpo de combatientes que ya trabajan en el lugar.

La Falda

En la zona de La Falda diversas personas optaron por autoevacuarse, dada esta situación, desde la municipalidad de esa zona indicaron que, en el caso de ser necesario, el distrito cuenta con establecimientos destinados al alojamiento de los ciudadanos. Asimismo, la Base de Operaciones apostada en La Falda informó que todo el personal afectado al control de este foco cuenta con los insumos necesarios para desarrollar el trabajo, “por lo que al momento no es necesaria la colaboración de vecinos en cuanto a suministros para los bomberos”.

Altos Fierros

En esta zona, el fuego se inició a la orilla de la ruta y avanza sobre rastrojo, en un sector en el que trabajan ocho cuarteles de bomberos voluntarios, ETAC Alta Gracia y dos aviones hidrantes provinciales. El frente de fuego, que se inició en horas de la mañana, se desplazó hacia la zona norte, favorecido por el viento, quemando rastrojo y montes aislados y bajos. Por estas razones, se generó una fuerte presencia de humo en dirección hacia Despeñaderos.

“Continúan las condiciones extremas en cuanto a incendios forestales y tenemos en alerta amarilla a todos los cuarteles de bomberos. Al mismo tiempo, efectivos del Etac patrullan en zonas críticas para detectar columnas de humo”, expresó el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Vignetta.

